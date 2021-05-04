Гамкрелидзе: в Грузии пока не выявлен индийский штамм коронавируса

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, на сегодняшний день индийский штамм коронавируса в Грузии лабораторно не подтвержден.

«Лабораторно этот штамм не был зафиксирован. Подтверждаю, что у нас ведется работа над штаммами и вероятность того, что в стране будет индийский штамм, действительно высока. Но пока есть только британский штамм. К этому времени из лаборатории Лугара у нас нет лабораторно подтвержденного случая заражения индийским штаммом.

Пожалуйста, не создавайте большого ажиотажа вокруг индийского штамма, потому что сильная эпидемия в самой Индии вызвана не только индийским штаммом. Там преобладает британский штамм. Существует так называемая двойная мутация, которую называют индийским штаммом, но их меньшинство. Большинство из них относятся к т.н британскому штамму. Конечно, в какой-то момент эти штаммы появятся во всех странах. Администрируемые вакцины более или менее эффективно справляются с мутировавшими штаммами», – сказал Гамкрелидзе.

Индия переживает сильнейший кризис коронавируса, демонстрируя антирекорды по числу ежедневных заражений и смертей от COVID-19. Стремительный рост заболеваний привел к кризису системы здравоохранения, которая перестает справляться с потоком госпитализаций.

Проблема Индии является общемировой: условия в этой стране способствуют появлению и распространению новых штаммов COVID-19, потенциально устойчивых к нынешним вакцинам.