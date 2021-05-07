Twitter заблокировал аккаунты с ретрансляцией сайта Дональда Трампа

Международная правозащитная организация Amnesty International вернёт российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии, статус узника совести, утверждает соратник Навального Леонид Волков.

Как заявил Волков в четверг во время видеоконференции с депутатами парламента Канады, сотрудники Amnesty недавно сказали ему, что 12 мая организация выпустит пресс-релиз, в котором не только вернёт Навальному статус, которого он лишился в феврале, но и расскажет об усилиях кремлёвской пропаганды по очернению Навального.

О том, что Навальный вновь будет назван узником совести, сообщается и в аккаунте его пресс-секретаря Киры Ярмыш.

Сама Amnesty International официально не комментировала слова Волкова.

Алексей Навальный был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В феврале он был отправлен в колонию по старому уголовному делу, по которому ему заменили условный срок на реальный. Amnesty International в первые дни после его ареста начала кампанию за его освобождение, утверждая, что российские власти преследуют его по политическим мотивам. Эта кампания продолжается до сих пор.

Однако в феврале стало известно, что правозащитная организация, продолжая призывать к освобождению Навального, лишила его статуса узника совести. Сотрудники Amnesty объяснили это решение тем, что понятие "узник совести" означает человека, оказавшегося лишённым свободы исключительно за свои убеждения, выраженные ненасильственным образом. Правозащитники подчеркнули, что человек, обладающий таким статусом, не может иметь в своем политическом "багаже" акты насилия или призывы к нему, равно как и пропаганду ненависти – hate speech. Именно её признаки увидела Amnesty в некоторых высказываниях Алексея Навального 10–15-летней давности, когда он позиционировал себя как националиста.

При этом сотрудники организации признали, что на их решение повлияли обращения ряда активистов, указывавших на прошлые высказывания Навального. Называлось, в частности, имя левой активистки Кати Казбек, сотрудничающей с прокремлёвскими СМИ.

Решение Amnesty вызвало критику соратников Навального и многих российских активистов, которые посчитали, что правозащитная организация стала жертвой скоординированной кампании по очернению Навального. Сами представители Amnesty уже в феврале не исключали, что такая кампания могла иметь место, однако настаивали на том, что правила организации не были нарушены. В полученном Радио Свобода заявлении медиаменеджера Amnesty Джесса Оуэна отмечалось, что "Amnesty International приняла внутреннее решение не называть более Алексея Навального узником совести – в связи с некоторыми заявлениями, сделанными им в прошлом".