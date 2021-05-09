«Вместе сильнее»: Послы 19 стран-членов ЕС поздравили Грузию с Днем Европы

Послы 19 стран-членов Евросоюза в Тбилиси записали совместное обращение на грузинском языке по случаю Дня Европы. Видео поделилось представительство ЕС в Грузии.

День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана «декларация Шумана». В этом документе тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман изложил свою идею новой формы политического сотрудничества в Европе, которая сделала бы войну между европейскими странами немыслимой. Именно с этой декларации началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.

«Сегодня мы отмечаем День Европы. День Европы означает сотрудничество. Сотрудничество в рамках Евросоюза позволило нам создать стабильное, успешное объединение, которое является мировым лидером в таких ведущих сферах, как торговля, защита окружающей среды и цифровые технологии.

Сегодня мы отмечаем еще и тесное сотрудничество с Грузией. Грузия и Европейский Союз – надежные партнеры. Мы являемся главным помощником Грузии в борьбе с пандемией. Мы передали Грузии медицинское оборудование и поделились знаниями, помогли в получении вакцин и помогаем в процессе вакцинации. Мы оказали финансовую помощь для социальной поддержки и восстановления экономики.

Мы готовы поддерживать Грузию в развитии и восстановлении всех сфер. Сила – результат сотрудничества. Вместе мы сильнее, а результаты наших трудов еще лучше. Вместе с Грузией, как вместе с партнером, Евросоюз более силен, а Грузия – более сильная вместе с Евросоюзом. Вместе сильнее!», - говорится в обращении.

По случаю Дня Европы сегодня достопримечательности в 12 городах Грузии будут подсвечены в цвета флага ЕС. Также в течение недели запланированы различные информационно-познавательные о сотрудничестве Грузии и ЕС. Из-за пандемии коронавируса все они будут проходить в онлайн формате.

Сотрудничество Грузии и ЕС

ЕС поддерживает Грузию более 25 лет и является крупнейшим донором Грузии. На сегодняшний день у ЕС более 200 активных проектов в Грузии, общей стоимостью порядка 500 миллионов евро. Эти программы сосредоточены на экономическом развитии Грузии, укреплении институтов, защите окружающей среды и контактах между людьми.

Чтобы помочь Грузии в борьбе с пандемией коронавируса, ЕС мобилизовал ресурсы на сумму до 1,5 миллиарда лари. Почти 2/3 этой суммы – это гранты, а остальное – кредиты по выгодной процентной ставке.

Отношения между ЕС и Грузией основываются на Соглашении об ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Соглашение вступило в силу в 2016 году, обозначив долгосрочные планы по политическому и экономическому сотрудничеству, а также социальной интеграции с ЕС.

Либерализация визового режима между ЕС и Грузией была принята в декабре 2016 года. С тех пор более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами Евросоюза.