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«Вместе сильнее»: Послы 19 стран-членов ЕС поздравили Грузию с Днем Европы
Послы 19 стран-членов Евросоюза в Тбилиси записали совместное обращение на грузинском языке по случаю Дня Европы. Видео поделилось представительство ЕС в Грузии.
День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана «декларация Шумана». В этом документе тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман изложил свою идею новой формы политического сотрудничества в Европе, которая сделала бы войну между европейскими странами немыслимой. Именно с этой декларации началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.
«Сегодня мы отмечаем День Европы. День Европы означает сотрудничество. Сотрудничество в рамках Евросоюза позволило нам создать стабильное, успешное объединение, которое является мировым лидером в таких ведущих сферах, как торговля, защита окружающей среды и цифровые технологии.
Сегодня мы отмечаем еще и тесное сотрудничество с Грузией. Грузия и Европейский Союз – надежные партнеры. Мы являемся главным помощником Грузии в борьбе с пандемией. Мы передали Грузии медицинское оборудование и поделились знаниями, помогли в получении вакцин и помогаем в процессе вакцинации. Мы оказали финансовую помощь для социальной поддержки и восстановления экономики.
Мы готовы поддерживать Грузию в развитии и восстановлении всех сфер. Сила – результат сотрудничества. Вместе мы сильнее, а результаты наших трудов еще лучше. Вместе с Грузией, как вместе с партнером, Евросоюз более силен, а Грузия – более сильная вместе с Евросоюзом. Вместе сильнее!», - говорится в обращении.
По случаю Дня Европы сегодня достопримечательности в 12 городах Грузии будут подсвечены в цвета флага ЕС. Также в течение недели запланированы различные информационно-познавательные о сотрудничестве Грузии и ЕС. Из-за пандемии коронавируса все они будут проходить в онлайн формате.
Сотрудничество Грузии и ЕС
ЕС поддерживает Грузию более 25 лет и является крупнейшим донором Грузии. На сегодняшний день у ЕС более 200 активных проектов в Грузии, общей стоимостью порядка 500 миллионов евро. Эти программы сосредоточены на экономическом развитии Грузии, укреплении институтов, защите окружающей среды и контактах между людьми.
Чтобы помочь Грузии в борьбе с пандемией коронавируса, ЕС мобилизовал ресурсы на сумму до 1,5 миллиарда лари. Почти 2/3 этой суммы – это гранты, а остальное – кредиты по выгодной процентной ставке.
Отношения между ЕС и Грузией основываются на Соглашении об ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Соглашение вступило в силу в 2016 году, обозначив долгосрочные планы по политическому и экономическому сотрудничеству, а также социальной интеграции с ЕС.
Либерализация визового режима между ЕС и Грузией была принята в декабре 2016 года. С тех пор более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами Евросоюза.
Другие новости дня
В Абхазии отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
В Абхазии отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. Во всех городах и районах самопровозглашенной республики к памятникам воинов-освободителей возлагают венки и цветы.
В 10:00 по местному времени началась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров в Сухуми.
Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол Российской Федерации Алексей Двинянин, посол самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Боциев, руководитель президентской администрации Алхас Квициния, глава Сухумской администрации Беслан Эшба, депутаты парламента, члены правительства, военные, представители широкой общественности, студенты и школьники.
На сегодняшний день в Абхазии проживают 30 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 55,5 тысяч жителей республики. 22 из них удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.
После церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату состоится митинг и прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих абхазского Минобороны. Вслед за ними по Набережной Диоскуров к памятнику подойдет колонна участников акции «Бессмертный полк».
Коронавирус в Грузии: 1 089 случаев заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 089 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,84%, за последние две недели – 5,98%, а за последнюю неделю – 6,55%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 321 919.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 607. В Имерети выявлено 108 фактов, в Аджарии – 102, в Самегрело и Земо Сванети – 83, в Квемо Картли – 82, в Кахетии – 64, в Мцхета-Мтианети – 25, в Шида Картли – 24, в Гурии – 22, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 281.
Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.
На данный момент в Грузии 16 623 активных случаев коронавируса. Из них 4 386 пациента (более 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 514 инфицированных, в Аджарии – 499, в Имерети – 461. Состояние 909 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 189 человек.
11 425 граждан (более 68% активных случаев) лечатся на дому, а 812 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 72 гражданина, в самоизоляции остаются более 32,2 тысячи человек.
День Победы над фашизмом отмечают сегодня в Грузии
В Грузии сегодня отмечают 76-летие со дня победы над фашизмом - 9 мая в стране официальный праздник и выходной. Большая часть мероприятий по случаю Дня Победы над фашизмом в этом году состоится в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). Здесь соберутся участники Второй мировой войны, а также члены правительства Грузии, представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые жители столицы, желающие лично поздравить их и почтить память погибших.
Как правило, 9 мая общественность собирается в парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, однако сейчас он закрыт на ремонт.
Традиционно правительство выделяет ветеранам 9 мая финансовую помощь. В этом году участники войны получат по 1 тысяче лари (около 290 долларов). Вдовы ветеранов и их дети, которые с рождения имеют ограниченные возможности здоровья, получат от правительства по 500 лари (более 145 долларов).
Помимо правительства, помощь ветеранам также предоставляют местные власти. Как правило, к 9 мая мэрии муниципалитетов передают им продовольственные корзины или ваучеры на медикаменты, сообщает агентство «Новости-Грузия». Так, например, мэрия Тбилиси уже перечислила проживающим в столице ветеранам по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов). В этом году ветераны также получат специальные подарочные наборы от администрации президента Грузии.
По последним данным, в Грузии в настоящее время проживают 264 участника Второй мировой войны, из них 115 - в Тбилиси и 149 – в регионах. В 2020 году в Грузии к 9 мая насчитали 371 ветерана Второй мировой войны, в 2018 – 676, а в 2017 году - 948 человек.
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них - младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Пять лет назад в память о Кантария в Тбилиси был установлен монумент.
Спасатели обнаружили в Риони тело пропавшего участника протестов против строительства ГЭС
Спасатели обнаружили в реке Риони тело молодого мужчины, пропавшего месяц назад в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Тело уже поднято из воды, его опознал член семьи», - сообщили в ведомстве.
Для проведения поисковых работ в пятницу с головного водохранилища Рионской ГЭС и Гуматской ГЭС, расположенных недалеко от города Кутаиси, произвели сброс воды. Всего в операции было задействовано 450 пожарных-спасателей, четверо водолазов и 15 катеров. Русло реки осматривали с помощью дронов, специальные приборы проверяли дно.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», пропавший – мужчина в возрасте до 30 лет, участник перманентных протестов против строительства Намахванской ГЭС.
Согласно распространившейся информации, вечером 10 апреля мужчина зашел в разбушевавшуюся реку в нескольких десятках метров от палаточного городка демонстрантов. Очевидцы пытались оказать ему помощь, но их усилия не принесли результатов – человека унесло течением.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства.
При взрыве в Кабуле погибли или ранены десятки учащихся
Взрыв на западе Кабула у школы для совместного обучения девочек и мальчиков стал причиной гибели не менее 30 человек, ранены более 50. Большинство погибших и пострадавших - подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Представитель МВД Афганистана сообщил, что взрыв произошел вечером 8 мая, в половине пятого по местному времени. По его словам, число жертв может оказаться больше, чем первоначально объявленное.
В заявлении Госдепартамента США говорится, что Соединенные Штаты продолжат поддержку афганского народа и осуждают варварское нападение возле школы в Кабуле.
Представитель Министерства образования Афганистана заявила агентству Reuters, что ученики занимались в три смены, вторая смена предназначалась для занятий девочек. Большинство жертв - именно учащиеся второй смены.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видны последствия взрыва: рюкзаки со следами крови и учебники, разлетевшиеся перед школьным зданием. В этом время над ближайшими домами распространялся дым от взрыва.
К окончанию дня субботу никто не взял на себя ответственность за взрыв. Представитель движения Талибан отверг подозрения о возможной причастности талибов к нападению и осудил устроителей взрыва.
Но президент Афганистана Ашраф Гани осудил именно талибов, не приведя доказательств их причастности к нападению.
Шиитские кварталы Кабула и прежде становились объектами нападений со стороны террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде стран).
Так, в прошлом году ответственность за нападение на родильный дом была возложена властями на вооруженный отряд исламских экстремистов. Тогда жертвами взрыва стали беременные женщины и младенцы.
Европейский союз осудил нападение в Кабуле, назвав его «отвратительным актом терроризма».
Кровопролитие в Кабуле произошло в те дни, когда с территории Афганистана официально начата эвакуация последних остающихся в стране нескольких тысяч военнослужащих США.
(По материалам агентств Reuters, AP, AFP, dpa)
В Берлине завершает работу лагерь в поддержку жертв путинского режима
В Берлине завершает работу месячный круглосуточный лагерь противников Путина и его режима. Как написано на странице организаторов в интернете «Мероприятие полностью организовано и поддерживается русскоязычной диаспорой Германии».
Палаточный лагерь с 22 портретами жертв путинских репрессий разбит на площади перед Бранденбургскими воротами. Его работу обеспечивают 40 волонтеров. В течение месяца на территории лагеря проходили митинги в поддержку Алексея Навального, дни Беларуси, Украины и Чечни. Все виды активности были отсняты на видео. Дискуссии, проведенные через видеочаты, опубликованы в Ютьюбе. В дискуссиях участвовали российские и немецкие правозащитники и политики, в частности, депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
Одной из целей лагеря, инициированного и зарегистрированного предпринимателем Дмитрием Баграшом была демонстрация политикам и общественности Германии спектра преступлений путинского режима. Среди требований протестующих - отзыв лицензии у телеканала RT и остановка строительство газопровода «Северный поток -2». Работа лагеря демократии получила большой резонанс в немецких медиа.
Сторонники Путина пытались помешать работе лагеря. В связи с этим организаторы акции солидарности с российскими активистами неоднократно обращались с заявлениями в полицию.
Лагерь завершит работу 9 мая. Но главным днем его работы стал день 8 мая, когда в Европе отмечается победа над гитлеровским режимом.
Рассказывает один из инициаторов лагеря и руководитель проекта unkremlin под девизом «Остановить путинский террор» Дмитрий Баграш:
- 8 мая станет днем подведения итогов нашей работы в течение месяца. В этот день в наш палаточный городок приедет большая группа активистов из федеральной земли Северный Рейн Вестфалия. Они доставят в Берлин уже известную в СМИ Германии скульптурную композицию, состоящую из большой фигуры Путина (ее высота 3,5 метра) и фигуры Навального… Мы провезем обе фигуры по центру Берлина. Состоится театрализованное представление на русском и на немецком языках событий до и после отравления Алексея Навального. Финалом дня станет оглашение на немецком языке нашего манифеста с требованиями к немецкому правительству и немецким законодателям. Наш волонтер актриса Сара-Мария Сандер подготовила в качестве художественного комментария к нашей «Аллее жертв Путина» (это 22 портрета) специальную композицию, которая также прозвучит 8 мая. В дальнейшем я планирую организовать не аллею, а постоянно действующую «Площадь жертв Путина». Но какая должна быть площадь, чтобы вместила портреты всех жертв режима?»
Премьер-министр Чехии призвал страны ЕС выслать по российскому дипломату
Пока это сделали 7 стран
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» по российскому дипломату. Таким образом они могли бы выразить солидарность Праге после взрывов на военных складах, в организации которых подозреваются российские спецслужбы.
«Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]», - рассказал Бабиш на саммите ЕС в Порту. Его слова приводит Чешское агентство печати.
По словам политика, в пятницу, в первый день саммита в Португалии, лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. К теме планируется планируется вернуться на саммите Совета Европы, который запланирован на конец мая.
Взрывы на складах в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в воюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.
Из-за этих событий Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния также выслали российских служащих.
Москва обвинения категорически отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов из стран Евросоюза.
В Ингушетии трое задержаны после изъятия у них взрывных устройств и боеприпасов
В Ингушетии задержаны житель Магаса, а также два жителя села Средние Ачалуки Малгобекского района. Силовики заявили, что в разные дни обнаружили в их домовладениях оружие.
Боеприпас кустарного производства найден у жителя Магаса (1994 года рождения) 6 мая, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии. Согласно ведомству, он заявил, что изготовил его не позднее апреля 2021 года. Мужчина помещен в изолятор временного содержания города Назрань.
В тот же день сотрудники УФСБ по Ингушетии совместно с коллегами из местного Центра противодействия экстремизму обнаружили боеприпасы кустарного производства в городе Малгобек в домовладении гражданина 1966 года рождения. Тот на момент визита силовиков дома отсутствовал.
Также 7 мая полицейские отчитались, что 28 апреля у двух жителей Средних Ачалуков (1992 и 1991 годов рождения) были изъяты разные типы оружия, включая запалы для ручных гранат, боевые осколочные гранаты, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, патроны и боеприпасы. Молодые люди помещены в изолятор временного содержания «Малгобекский».
Отмечается, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму обнаружили эти предметы »в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В отношении задержанных молодых людей возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия.
- Как писал Кавказ.Реалии, 28 апреля на окраине ингушской Назрани силовики расстреляли водителя по имени Магомед Кодзоев. По официальной версии, тот оказал вооруженное сопротивление при попытке досмотреть автотранспорт и «ответным огнем был уничтожен». Согласно телеграм-каналу Baza, это был последний член банды Аслана Бютукаева.
- Видеокадры убийства Кодзоева противоречат словам силовиков. На них видно, что окруженная Toyota Camry пытается проехать, но люди в форме производят в ее сторону десятки выстрелов, машина останавливается, но расстреливать ее продолжают. По данным »Фортанги», Кодзоев разыскивался по статье о применении насилия в отношении представителей власти, но участия в незаконных вооруженных формированиях не принимал.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе остаются лишь малочисленные ячейки.
Фильм о чеченском гее победил в Канаде и может войти в шорт-лист «Оскара»
Документальный фильм «Тихий голос», рассказывающий об эмигрировавшем в Бельгию гее-бойце ММА из Чечни, стал победителем крупнейшего фестиваля документального кино в Северной Америке Hot Docs Toronto. Победа на нескольких крупных международных фестивалях дает ему возможность попасть в шорт-лист премии «Оскар».
Церемония объявления победителей канадского фестиваля прошла накануне ночью в формате онлайн. Фильм «Тихий голос» режиссера, скрывающегося под псевдонимом «Река Валерик», получил главный приз конкурса среди работ «среднего метра». Жюри отметило деликатность, с которой режиссер подошел к освещению темы вынужденной эмиграции из Чечни и семьи.
«Эта победа очень важна для меня. Потому что в жюри фестиваля вошел великий канадский режиссер Атом Эгоян, фильмы которого я смотрел в юности, а также главный программный отборщик международного фестиваля Tribeca Film Festival, проходящего в Нью-Йорке. Их оценка для меня очень значима», - не скрывает эмоций в разговоре с Кавказ.Реалии режиссер Река Валерик.
Он уточнил, что победа на фестивале Hot Docs Toronto дает ему премию в пять тысяч долларов, а также шанс на выдвижение в шорт-лист премии «Оскар».
«Для того, чтобы претендовать на нее, нужно победить в нескольких международных фестивалях, что позволит пройти отборочный тур. Разумеется, пока говорить об этом рано, но эта победа стала первым этапом для выдвижения в шорт-лист «Оскара»«, - уточнил наш собеседник.
Премьеры фильма «Тихий голос» сейчас проходят на фестивале Doxa в Ванкувере (Канада) и One World в Праге (Чехия).
- На днях фильм «Тихий голос» получил гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» в России «за талант слышать неслышное и видеть невидимое».
- Ранее «Артдокфест» отменил показ кинокартины Реки Валерика из-за угроз человека, похожего на Сулимана Шамаева (в своем инстаграме Шамаев называет себя помощником депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева). Корреспондент Радио Свобода посмотрел фильм на секретном квартирнике и поговорил с режиссером.
Результат выборов в английском городе определен с помощью броска монеты
В Великобритании результат выборов на одном из избирательных округов в городе Барнсли c населением около 100 тысяч человек был определен с помощью броска монеты. Двое кандидатов — от Консервативной и Лейбористкой партий - набрали одинаковое число голосов. Победителя определяли жребием.
Местные выборы в королевстве проходили в четверг, 6 мая. В пятницу был закончен подсчет голосов в Барнсли в центральной части страны. Кандидаты набрали по 1084 голоса. Законодательство позволяет после пересчета голосов разрешить ситуацию броском монеты, что и было сделано.
Местная газета Huddersfield Daily Examiner отмечает, что представитель лейбористов поставил реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешел бы к консерваторам.
Подсчет голосов в Великобритании еще не завершился, однако по предварительным данным, уверенную победу в Англии получили консерваторы, победив вторую по величине партию лейбористов в нескольких округах, в которых те одерживали победы десятилетиями. Лейбористам, в свою очередь, удалось занять половину мест в парламенте Уэльса.
В Шотландии победу вновь одержала Шотландская национальная партия, выступающая за независимость страны, однако по состоянию на 3 часа по Москве неизвестно, удалось ли им сохранить большинство в местном парламенте.
- В 2016 году бросок монеты определял судьбу выборов на шести избирательных участках в Айове в ходе первичных выборов кандидата от демократической партии на пост президента. Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берни Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.
Представительство ЕС в Грузии сообщило о выплате залога за Нику Мелия
Представительство Евросоюза в Грузии сообщило о выплате залога в размере 40 тысяч лари, который был назначен судом в качестве меры пресечения для Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
Против Мелия следствие ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу.
«Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари для освобождения Мелия из-под стражи до суда», - сказано в заявлении, распространенном представительством сегодня, 8 мая. В представительстве подчеркнули, что это происходит на основании взаимопонимания, «достигнутого политическими партиями 19 апреля в контексте соглашения при посредничестве ЕС».
«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии», - отмечено в заявлении.
За помощь в выплате залога дипломатическое представительство выразило благодарность двум неправительственным организациям: Европейскому фонду за демократию, предоставившему средства, и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая перечислила деньги в государственную казну.
- Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции 19 апреля. Наряду с выплатой залога, соглашение предполагает, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии».
- Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
После поражения футболистов чеченского «Ахмата» в отношении арбитра начата проверка
Служебная проверка начата в отношении арбитра Станислава Васильева. Это связано с его работой на футбольном матче между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом» в 28-м туре Российской премьер-лиги, который закончился поражением последнего со счетом 1:0.
«Комиссия решила, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность», - пояснил причины проверки глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц.
Как отметил Хачатурянц, до окончания проверки арбитр будет отстранен от работы на матчах премьер-лиги, а после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, передает сайт Sports.ru.
Матч, о котором идет речь, состоялся 1 мая. После игры директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию из-за того, что арбитры не назначили пенальти в ворота соперников.
«Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы ВАР? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять», - заявил директор «Ахмата».
- В отношении футбольного клуба «Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова и бойцовского клуба «Ахмат» с декабря 2020 года действуют санкции США. Они были введены на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Вслед за этим санкций ютуб заблокировал канал ФК «Ахмат».
- В апреле профильный комитет по спорту в Госдуме РФ призвал оказать налоговую и финансовую поддержку грозненскому футбольному клубу «Ахмат». Депутаты объяснили это тем, что после включения в санкционный список «Ахмат» лишился спонсорской поддержки со стороны ряда компаний.
- Ограничительные меры США действуют и против главы Чечни Рамзана Кадырова. Его, а также ряд членов его семьи внесли в санкционный список Государственного департамента в июле 2020 года за серьезные нарушения прав человека.
Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
Смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика. Такую оценку приводит Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME). Организация основана в 2007 году фондом Билла и Мелиссы Гейтс и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения.
Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учетом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния не связанных с пандемией или косвенных факторов. Например - жаркого лета в Европе, перегруженности медицинских систем и опиоидного кризиса в США. С учетом этих данных ковид стал причиной смерти не менее 6,9 миллиона человек во всем мире. Это в два раза выше, чем фиксируют правительства разных стран.
В России институт оценил смертность от ковида в 593 610. Это на 443 тысячи человек больше, чем фиксировала официальная статистика. По соотношению неучтенных смертей к учтенным страна занимает четвертое место в списке из 20 государств с наивысшим числом жертв.
Худшая ситуация с учетом - в Казахстане, свидетельствует статистика IHME. Там официальные данные занижены в 14,5 раз - за указанный период умерли 81 696 человек вместо 5 620. На втором месте - Египет, где незарегистрированных случаев в 12,6 раза больше, чем попавших в официальные отчеты. На третьем - Япония, где статистика не учитывает каждую десятую смерть.
Согласно оценке института, в абсолютных числах смертность выше всего в США, где умерли 905 289 человек. На втором месте - Индия. На третьем - Мексика. Россия занимает в антирейтинге пятую позицию. На основе своих данных институт создал математическую модель прогноза жертв пандемии, согласно которой к августу число умерших от ковида может достигнуть 10 миллионов человек.
«Какой бы ужасной ни казалась пандемия, наш анализ показывает, что ситуация еще хуже», - приводит институт слова своего директора Криса Мюррея.
- Российские власти исследование не комментировали, с запросом об этом в оперативный штаб по борьбе с ковидом обратилось издание VTimes.
Ираклий Гарибашвили встретился с семьей Зазы Гахеладзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с членами семьи Зазы Гахеладзе, незаконно удерживаемого в заключении в Цхинвальском изоляторе.
Премьер-министр рассказал родственникам Зазы Гахеладзе о шагах, предпринятых центральным правительством для освобождения незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, передает Общественный вещатель.
Глава правительства отметил, что власти используют все имеющиеся в распоряжении рычаги для немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, этот вопрос поставлен на высоком политическом уровне и активно обсуждается с международными партнерами. Ираклий Гарибашвили еще раз выразил поддержку Зазе Гахеладзе и его семье, подчеркнув, что его немедленное освобождение из незаконного задержания является одним из главных приоритетов государства.
- Житель села Квемо Чала Каспийского муниципалитета Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками 11 июля 2020 года, недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу.
- Югоосетинские власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения де-факто границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 298
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Дагестане - три, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Чечне - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 487 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 97 (46 273 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 69 (53 483)
- Дагестан + 46 (32 682)
- Кабардино-Балкария + 21 (23 938)
- Калмыкия + 16 (20 522)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 159)
- Ингушетия + 11 (15 521)
- Северная Осетия + 9 (16 801)
- Чечня + 9 (12 073)
- Адыгея + 8 (14 490)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 255 942 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 8 мая, выявлено 4 871 843 человека с коронавирусом.
В Южной Осетии выявили три новых случая инфицирования COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за прошедшие сутки провели 58 исследований на коронавирусную инфекцию, диагноз COVID-19 подтвержден у трех человек.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3322.
«За сутки были сняты с учета четыре человека, общее количество обратившихся к медикам и выздоровевших составляет 2994 человек. Под наблюдением остается 328 человек», - сказала информагентству «Рес» глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева.
По ее словам, всего на время пандемии коронавируса в ПЦР-лаборатории «Югосетпотребнадзора» было проведено 22179 исследований.
В республике на текущей неделе стартовала вакцинация российским «Спутником V», желающие могут бесплатно пройти вакцинацию сразу после праздничных дней.
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана на участке села Борити Харагаульского муниципалитета. Около 400 человек требуют от китайской компании-нанимателя Hunan Roads and Bridges Construction Group повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Общественный вещатель.
По словам рабочих, зарплата мизерная, а отношение работодателя неадекватное.
«У нас нет даже переводчика, чтобы понимать, что нам говорят начальники и какую работу мы должны выполнить. Ведь нанять переводчиков, которые облегчат общение, элементарно. К тому же за наш труд нам платят очень низкую зарплату», - сказал один из забастовщиков Бека Цикоришвили.
В Грузии ветераны ВОВ получат разовую помощь в размере 1 тысячи лари
К 9 мая правительство Грузии выделит разовую финансовую помощь участникам Второй мировой войны и семьям погибших военных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«По случаю 76-летия победы над фашизмом участникам Второй мировой войны будет предоставлена разовая социальная помощь в размере 1 тысячи лари (примерно 290 долларов), а семьям погибших военных – 500 лари (более 145 долларов)», - сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе администрации правительства.
В конце апреля мэрия Тбилиси также перечислила 115 ветеранам, проживающим в столице, по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. На фронтах Второй мировой воевали свыше 700 тысяч жителей Грузии, больше половины из которых не вернулись домой.
Российский Первый канал оштрафован за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время
Арбитражный суд Москвы назначил штраф Первому каналу за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время без упоминания о том, что НВ зарегистрировано как СМИ-иностранный агент. Об этом сообщают Открытые медиа.
С жалобой в суд в конце марта обратился Роскомнадзор. Речь шла о сюжете программы Время покажет, пущенном в эфир 11 марта. За неделю до этого в России вступили в силу правила обязывающие российские СМИ маркировать информацию НКО и физлиц, признанных так называемыми иностранными агентами.
При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ-иностранных агентов без указания их статуса был подписан президентом Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по статье Административного кодекса за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания.
- Российские власти внесли в список так называемых СМИ-«иноагентов» Радио Свобода, его региональные проекты и телеканал «Настоящее Время» в конце 2017 года. Редакции не согласны с этим решением и называют его давлением властей на независимую журналистику.
Армения вернула всех азербайджанских военнопленных – пресс-секретарь МИД РА
Армения полностью выполнила взятые на себя 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября обязательства и вернула всех азербайджанских военнопленных, в том числе и осужденных в 2014 году за убийство несовершеннолетнего двух лиц. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает Радио Азатутюн.
«Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что в международном сообществе формируется консенсус о немедленном возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц на родину в соответствии с требованиями международного гуманитарного права», - отметила Нагдалян, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ и реакцию международных партнеров, а также вопрос о том, что в некоторых заявлениях звучит призыв об освобождении пленных со всех сторон м есть ли в Армении азербайджанские военнопленные или другие задержанные лица.
Что касается заявлений Азербайджана о том, что Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести во время Первой карабахской войны и информацию о разминировании, то Анна Нагдалян сказала: «В свете ежедневного нарастания международного давления по вопросу об освобождении пленных Азербайджан пытается выдвинуть ложные повестки, пытаясь найти оправдания невыполнению принятых на себя гуманитарных обязательств.
Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении проблем гуманитарного характера».
Из Азербайджана в Армению до сих пор вернулись 72 пленных.
По данным армянской стороны, в Азербайджане все еще остаются около 200 военнопленных и гражданских лиц.
Официальный Баку заявляет, что в Азербайджане остаются 56 армянских пленных, которых Баку не считает военнопленными и собирается их судить как террористов.
Напомним также, что в пункте 8 совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября говорится: «Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».
Коронавирус в Грузии: 1 564 случая заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 564 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,71%, за последние две недели – 5,84%, а за последнюю неделю – 6,71%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 320 830.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 900. В Имерети выявлено 162 факта, в Самегрело и Земо Сванети – 115, в Аджарии – 105, в Квемо Картли – 72, в Кахетии – 64, в Шида Картли – 52, в Гурии – 36, в Мцхета-Мтианети – 31, в Самцхе-Джавахети – 18, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 263.
Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.
На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса. Из них 4 284 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 470 инфицированных, в Аджарии – 493, в Имерети – 443. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 186 человек.
11 969 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 788 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.
Красный Крест передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm
Китайский комитет Красного Креста передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm. Об этом было объявлено после встречи главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.
«Мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом Китая. Они передадут вакцины грузинскому обществу Красного Креста, а мы – Министерству здравоохранения», - сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, участвовавшая в переговорах, заявила, что сроки и другие подробности, связанные с передачей китайской вакцины, будут объявлены в ближайшем будущем. Одновременно чиновница подчеркнула, что эта донация станет «большим подспорьем» в национальной программе вакцинации.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тем самым список препаратов для иммунизации от ковида, доступных в рамках международного механизма COVAX, был расширен.
Помимо вакцины фирмы Sinopharm в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значатся: вакцина Comirnaty, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech; средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson; вакцина американской компании Moderna; два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 58 533 человека, из них 9 512 получили полную, двойную дозу вакцины.
- На первых этапах кампании, затронувших медицинских работников и лиц старше 65 лет, в Грузии использовались препараты AstraZeneca и Pfizer. С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Первая партия китайской вакцины в количестве 100 тысяч доз была доставлена в страну в середине апреля.
«Формула»: Ника Мелия будет освобожден из тюрьмы до 13 мая
Евросоюз выплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), ранее назначенный судом в качестве меры пресечения для председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единое национальное движение», Ники Мелия. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Следствие против Мелия ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать повторно назначенный по делу залог.
Ссылаясь на собственные источники, «Формула» утверждает, что Мелия выйдет на свободу до 13 мая. Одновременно телеканал подчеркивает, что официального подтверждения информации о выплате залога до сих пор не поступало.
7 мая лидеры «Грузинской мечты» делали неоднозначные комментарии по данному вопросу. Так, например, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прежде всего акцентировал внимание на том, что внесение залога не означает признание Мелия политическим заключенным со стороны ЕС.
В ЕНД информацию о внесении залога не опровергают, и не подтверждают. «Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы», - заявил журналистам член ЕНД Георгий Ботковели после того, как в пятницу навестил Мелия в тюрьме.
Аналогичные комментарии делают адвокаты Мелия и прокуратура Грузии. Представители следственного ведомства заявили телеканалу «Мтавари», что им не известно о перечислении залога.
Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции для разрешения кризиса при посредничестве ЕС 19 апреля.
Наряду с выплатой залога, предполагается, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии». Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией в восточном Иерусалиме
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих палестинцев с силами безопасности Израиля в восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая. Стычки жителей арабских кварталов с полицией продолжаются несколько дней подряд и ужесточаются со временем.
Поводом стало намеченное на понедельник заседание Верховного суда Израиля, который должен принять решение по делу о выселении нескольких палестинских семей и передаче их недвижимости израильтянам.
Ранее суд низшей инстанции постановил, что недвижимость нескольких палестинских семей в арабском районе Шейх-Джаррах должна быть возвращена евреям, которые проживали там до 1948 года. В том году восточная часть Иерусалима была занята войсками трансиорданского эмирата, еврейское население покинуло эту часть города.
Палестинцы считают своё право на недвижимость законным, так как получили её от иорданских властей. Попытки реституции они называют реализацией программы Израиля по замещению местного населения еврейским.
США и ООН призвали стороны к спокойствию. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал созвать из-за ситуации заседание Совета Безопасности ООН.
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