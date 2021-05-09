Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели

Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», в котором описан механизм управления Беларусью на случай его гибели. Об этом сообщила его пресс-служба. Документ уже вступил в силу.

«Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение», - сообщила пресс-служба Лукашенко. Также в декрете сказано, что решение о проведении новых выборов будет принимать Совет безопасности.

По конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.

Лукашенко заявил, что подпишет документ, передающий власть Совбезу в случае его гибели, в апреле, после того, как белорусские спецслужбы заявили о предотвращении заговора, участники которого якобы хотели устроить военный переворот. Этот декрет он назвал одним из самых важных своих решений. В состав Совета безопасности входят 8 человек, не считая самого Лукашенко. Четверо из них представляют силовые органы.