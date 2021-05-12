Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов

Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду Times of Israel со ссылкой на израильскую Армию обороны.

В то же время представитель армейской пресс-службы Хидай Зильберман отметил, что система ПВО «Железный купол» перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населенные районы страны, еще 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, упали, по его словам, на территории самого сектора Газа.

Во вторник вечером радикальные палестинские формирования выпустили по Израилю свыше 130 ракет. СМИ сообщают о жертвах, но их точное количество устанавливается.

Сообщается, что одна из ракет попала в рейсовый автобус, который курсировал по пригороду Тель-Авива Холону.

Из-за обстрела была временно приостановлена работа аэропорта имени Бен Гуриона, из здания эвакуировали людей, а рейсы, которые следовали в Тель-Авив, перенаправили на Кипр.

Всего за последние сутки из сектора Газа выпущены по территории Израиля сотни ракет, СМИ пишут о 600. Большая часть этих ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", несколько ракет достигли своих целей.

В ночь на вторник израильские СМИ сообщали о гибели двух пожилых жительниц города Ашкелон и о нескольких десятках пострадавших.

Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

Армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями. Во вторник вечером палестинские СМИ сообщили о нескольких разрушенных жилых домах и о десятках погибших. Израильская сторона утверждает, что ведёт прицельный огонь только по объектам радикальных группировок.

Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.

Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей покинуть территорию.

Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.

На фоне обострения конфликта израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник – День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.

Палестинская сторона объявила о начале военной операции "Иерусалимский меч". Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен". ООН, Евросоюз и США призвали конфликтующие стороны к сдержанности.