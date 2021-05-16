Арестованные в Беларуси журналисты заявили, что подвергались пыткам

Суд в Могилеве в субботу арестовал двух белорусских журналистов - сотрудника городского новостного сайта Владимира Лаптевича и внештатного корреспондента «Немецкой волны» Александра Буракова - на 20 суток, обвинив их в участии в «несанкционированном мероприятии».

Журналисты были задержаны в среду рядом со зданием областного суда в Могилеве, где проходил процесс над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и несколькими другими представителями белорусской оппозиции, - сообщает «Голос Америки». Как сообщила волонтерская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале, никакого массового мероприятия под стенами суда него не было, и суд вынес решение, основываясь исключительно на свидетельских показаниях сотрудника милиции.

Во время судебного слушания Бураков заявил о «пытках и бесчеловечном обращении» с ним после задержания и до суда, сообщает «Немецкая волна». Он, в частности, заявил, что его неоднократно будили по ночам, а охранники заставляли раздеваться догола. Ему также не отдали передачу, собранную для него родственниками. Лаптевич, по данным Белорусской ассоциации журналистов, сообщил о таком же отношении к себе. Оба журналисты в знак протеста объявили голодовку.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle («Немецкая волна») призвала белорусские власти отменить арест журналистов и выразила решительный протест в связи с нарушением прав СМИ. «Обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов», - заявил гендиректор медиакомпании Петр Лимбург.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в стране за решеткой находятся 16 сотрудников независимых СМИ. В частности, почти год в СИЗО находится журналист и блогер, консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик.