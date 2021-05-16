С начала 2021 года в Грузии умерли более 40 ВИЧ-инфицированных

С начала 2021 года в Грузии выявили 197 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Данные публикует Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа. В этом году День памяти выпал на 16 мая.

В 2020 году в Грузии скончались 157 ВИЧ-инфицированных, в 2019-м – 116, в 2018-м – 135, в 2017-м – 127, в 2016-м – 168, в 2015-м – 94, а в 2014-м – 84. По данным за пять месяцев 2021 года, от ВИЧ скончался 41 человек.

Первый случай заболевания СПИДом был выявлен в Грузии в 1989 году. С тех пор в стране диагноз ВИЧ поставили 8 823 гражданам. Из них 6 587 мужчин и 2 236 женщин. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 441 пациента, из них 1 834 скончались, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Статистика демонстрирует, что в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста новых случаев ВИЧ/СПИДа: 2014 год – 564 случая, 2015 год – 717 случаев, 2016 год – 719 случаев, 2017 год – 631 случай, 2018 год – 672 случая, 2019 год – 668 случаев, 2020 год – 530 случаев.

На данный момент в Грузии 5 517 человек официально имеют ВИЧ-положительный статус (в том числе 620 в самопровозглашенной республике Абхазия). Среди инфицированных 44 подростка. Согласно статистике, самые распространенные способы передачи инфекции – это гетеросексуальные контакты и инъекции наркотиков зараженной иглой. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.