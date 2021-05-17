Бизнесмен из России предложил голландскому политику €250 тысяч

Петербургский бизнесмен Вадим Беликов пытался предложить 250 тысяч евро лидеру вновь созданной в Нидерландах партии Splinter Фемке Мерел ван Коотен-Ариссен. Политик рассказала об этом журналистам телепрограммы EenVandaag ("Один Сегодня"). Это популярная информационно-аналитическая программа выходит ежедневно на общественном телеканале NPO 1.

Как установили журналисты, предложение россиянина было отклонено. Ван Коотен-Ариссен сообщила о полученном предложении парламентской службе безопасности. Политик также подключила к расследованию нидерландскую контрразведывательную службу AIVD.

По утверждениям экспертов, опрошенных EenVandaag, это первый доказанный случай предпринятой россиянином попытки повлиять на голландскую политическую партию посредством финансового вливания. Остаётся непонятным, какие цели преследовал петербургский бизнесмен, предлагая деньги Splinter. Как рассказал Беликов представителям партии, его волнует проблема прав женщин.

Беликов вышел на контакт с ван Коотен-Ариссен накануне парламентских выборов, состоявшихся в марте. Карликовая партия, возглавляемая ван Коотен, выборы проиграла.

В открытой печати сведений о Вадиме Беликове немного. Но встречаются весьма показательные образцы его контактов. Вот, например - с Генеральным секретарём ООН:

Согласно расследованию EenVandaag, Беликов связан с рядом прокремлевских организаций, включая байкерский клуб ‘Ночные Волки’. Нидерландское законодательство не запрещает принимать финансовые средства от иностранных спонсоров, однако вклады, превышающие 4500 евро, необходимо декларировать.

В прошлом году звезда нидерландской правопопулистской партии Форум за демократию Тьерри Боде, организовавший в Нидерландах референдум против Ассоциации ЕС с Украиной, был обвинён в связях с неким Владимиром Корниловым, ‘россиянином, работающим на Путина’. Боде ушёл с поста лидера партии - после того как был уличен в антисемитизме и гомофобии.