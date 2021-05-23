За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом

Останки главнокомандующего армией Грузинской Демократической Республики, генерала Георгия Квинитадзе доставлены в Тбилиси из Франции. По решению правительства страны, выдающийся военный, скончавшийся в эмиграции полвека назад, будет перезахоронен в Грузии.

Сегодня утром в Тбилисском аэропорту спецборт из Франции встречали с воинскими почестями. На церемонии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, члены правительства, высшее командование Сил обороны, а также потомки Квинитадзе.

В сопровождении эскорта из аэропорта гроб доставили в Кафедральный собор святой Троицы, где в течение четырех дней будет проходить гражданская панихида. 26 мая, в День независимости Грузии, Квинитадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Георгий Квинитадзе родился 21 августа 1874 года в семье полковника Иванэ Квинитадзе, во время его службы в Дагестане. В 1884 году он поступил в тифлисский кадетский корпус, а затем продолжил свое образование в Санкт-Петербурге.

Квинитадзе сделал блестящую военную карьеру в русской императорской армии. До образования Грузинской Демократической Республики, со второй половины 1917 года он активно участвовал в формировании армии независимого государства, внес большой вклад в создание Грузинского военного училища и был его первым руководителем. Квинитадзе последовательно занимал должности помощника военного министра, командира 1-й дивизии, генерал-губернатора Абхазии, командующего войсками побережья Черного моря, начальника Тифлисского военного училища, главнокомандующего армией Грузии. В феврале-марте 1921 года организовывал сопротивление наступающим частям Красной армии.

После того, как в 1921 году Грузинская Демократическая Республика пала, генерал Квинитадзе эмигрировал в Константинополь, а оттуда, в 1922 году – во Францию. 7 августа 1970 года Квинитадзе скончался в Шату и был похоронен на местном кладбище.

В 2013 году он был посмертно награжден орденом Национального героя Грузии. В 2006 году именем Квинитадзе была названа улица в Тбилиси. В память о генерале учреждена серебряная военная медаль «Георгий Квинитадзе».