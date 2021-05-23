Белорусский журналист задержан в Минске после экстренной посадки самолёта

В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Протасевич был на борту самолета авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.

Что заставило пилотов изменить курс и совершить посадку в Минске вместо Вильнюса - пока не ясно. Телеграм-канал «Пул Первого», который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту. По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать» - сообщает «Пул Первого».

Из данных о полете самолета на сайте Flihtradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.

Официально белорусские власти не связывают посадку самолета с последующим задержанием Протасевича. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян не сомневается, что речь шла об операции белорусских спецслужб.

Перед вылетом из Афин Протасевич сообщал, что в аэропорту за ним, вероятно, следили, неизвестный пытался сфотографировать его паспорт и другие документы.

Авиакомпания пока не комментировала случившееся, независимых подтверждений того, что поступала угроза о бомбе на борту, нет. Власти Беларуси сообщили, что бомбу при досмотре в аэропорту Минска не нашли.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. «Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция», - написала она.