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Леван Васадзе предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС
Основатель общественного движения «Эри» («Эртоба, раоба, имеди» - Единство, сущность, надежда) бизнесмен Леван Васадзе предлагает провести референдум по Намахвани ГЭС – гидроэлектростанции на западе страны, против строительства которой выступает общественное движение «Защитники Рионского ущелья».
Сегодня на пресс-конференции Васадзе сообщил, что в ближайшее время он обратится в Центральную избирательную комиссию с соответствующим запросом и приступит к сбору подписей. «Мы выступаем с инициативой проведения народного референдума, стоит ли строить Намахвани ГЭС по мнению населения, согласно текущим условиям контракта, подписанного с компанией Enka», - сказал Васадзе.
При этом он уверен, что на референдуме граждане выскажутся за то, что Намахвани ГЭС не должна строиться на условиях, прописанных в контракте в его нынешнем виде, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидер «Эри» также опроверг версию о том, что он финансирует протестное движение «Защитников Рионского ущелья»: «Я публично подтверждаю, что не имею отношения к организации и финансированию акций протеста населения ущелья Риони», - заявил Васадзе. Свое участие в одной из акций протеста, устроенной в Тбилиси «Защитниками ущелья» Васадзе объяснил тем, что он «просто выразил искреннюю поддержку противникам Намахвани ГЭС». По его мнению, противники строительства ГЭС «показали государственную сознательность, которую должны проявить официальные лица страны».
- Леван Васадзе известен тем, что проповедует ультраконсервативные взгляды и патриархальные ценности, активно критикует Запад, а также поддерживает проросийский политический курс. Васадзе – миллионер, свое состояние он нажил в России. 6 мая он объявил, что намерен создать собственную политическую партию.
Другие новости дня
Противники строительства Намахвани ГЭС возвращаются в ущелье Риони
Участники движения «Защитники ущелья Риони», которые уже третий день проводят в Тбилиси акции протеста против строительства Намахвани ГЭС, приняли решение завтра вернуться в Цхалтубо, на запад страны.
Лидер протестного движения Варлам Голетиани заявил собравшимся на площади Республики, что завтра, 26 мая, в 16 часов, автоколонна из Тбилиси направится к селу Намахвани. Затем там продолжатся акции, направленные на то, чтобы помешать компании Enka вести строительные работы.
«Мы решили завтра в 16:00 собраться здесь на акции, проявить свою гражданскую сознательность и затем отправиться колонной в ущелье. Мы не дадим возможность компании разрушать ландшафт и поступать против воли народа», - сказал Голетиани.
Перед уходом из Тбилиси «Защитники ущелья» проведут сегодня вечером еще один пикет – перекроют движение транспорта возле Филармонии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Организаторы акций протеста, которые проводятся в Тбилиси с воскресенья, поблагодарили жителей столицы «за понимание». Варлам Голетиани призвал протестующих к единству, несмотря на различные политические взгляды. Он отметил, что только в таком случае движение может быть народным.
- Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. Со своей стороны, протестующие пригрозили «парализовать» столицу. В понедельник участники акции в течение несколько часов пикетировали центральные дороги в Тбилиси, чем вызвали многочисленные пробки.
- Между тем власти назвали предъявленные требования неприемлемым ультиматумом и призывают протестующих к конструктивному диалогу.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня
Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина запланирована на 16 июня в Женеве. В эти дни Байден будет завершать свой первый зарубежный визит по странам Европы. Об этом сообщают канал CNN и агентство Bloomberg.
Очные переговоры будут первыми для них в статусе глав государств. В 2011 году они встречались в Москве. Байден тогда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы, Путин — главы российского правительства.
В понедельник стало известно о консультациях советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В их совместном заявлении говорится, что встреча стала важным шагом в подготовке встречи президентов. В документе отмечается, что стороны заинтересованы в нормализации отношений.
Провести саммит Путину предложил Байден в ходе телефонного разговора в апреле. Это случилось в разгар острого дипломатического конфликта между двумя государствами. Российский посол покинул Вашингтон после интервью американского президента, где тот ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей: "Да, считаю". После этого из Москвы, под давлением российских властей, уехал американский посол.
Гига Бокерия: Нам нужны ГЭС, чтобы мы не зависели от нашего врага – России
Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия призывает граждан, гражданские группы и политические партии не присоединяться к протесту, связанному с Намахвани ГЭС. Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси.
По словам Бокерия, озвученные на этих протестных акциях посылы направлены против лучшего будущего страны, так как главный их посыл – это борьба против иностранных инвестиций.
«Хочу призвать все политические партии и гражданские группы не поддаваться искушению, что вот, мол, люди рассержены, много народа и есть возможность использовать это против нынешнего правительства. Это не даст хороших результатов ни в прагматичном, ни в моральном плане. Нам нужны смена этой власти, свободная экономика, частная собственность для наших граждан и инвесторов, достойная атмосфера для любых наших граждан. И, да, нам нужны эти отдельно взятые ГЭС, чтобы не зависеть от нашего врага – России, чтобы у нас была дешевая энергия и развивалась экономика. Такова реальность и никто не дожжен поддаться искушению из-за настроя части общества в данный момент и ставить под сомнение будущее страны», - цитирует Бокерия "Интерпрессньюс".
- Жители Имерети, священнослужители и зеленые активисты уже более 200 дней непрерывно протестует против строительства Намахванской ГЭС мощностью 433 МВт. Несмотря на важность проекта для энергетической независимости страны, движение «За спасение ущелья Риони» не теряет популярности. Протестующие заявляют, что в случае прорыва будущей плотины будет затоплен весь регион. Также им не нравится, что ГЭС строит турецкая компания, которой территорию для строительства передают в собственность сроком на 99 лет.
- На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило годичный мораторий на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат и подтвердят экологи, геологи и сейсмологи. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони. Кроме того, к делу подключился Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, который возьмет на себя роль посредника.
Минск опубликовал переговоры экипажа посаженного самолёта с диспетчерами
Белорусское министерство транспорта опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолёта Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, с авиадиспетчерами. После посадки на самолёте был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, власти Евросоюза расценили событие как захват самолёта.
В ходе переговоров экипажу передали сообщение спецслужб, что на борту самолёта может находиться бомба, которая может быть активирована над Вильнюсом. Экипажу был передан красный код, который означает необходимость немедленной посадки и рекомендовано сесть в аэропорту Минска.
Пилот самолёта, летевшего из Афин в Вильнюс, уточняет, по чьей рекомендации нужно садиться в Минске. Он запрашивает частоту на переговоры с авиакомпанией, после чего принимает решение развернуть самолёт.
Получил ли он разрешение — из текста не ясно. Ранее литовская полиция сообщала, что экипаж принял решение о посадке в Минске после переговоров с компанией.
Посадка самолёта вызвала беспрецедентный скандал. Европейский совет в понедельник рекомендовал всем базирующимся в ЕС перевозчикам избегать перелётов над белорусской территорией. Странам ЕС рекомендовано отказаться от приёма рейсов белорусских авиакомпаний, такую же рекомендацию передало перевозчикам британское правительство. Воздушное пространство уже закрыла Украина, граждане которой использовали Минск для транзита в Россию. От полётов над страной отказались Air France–KLM, финская Finnair, SAS, AirBaltic, Lufthansa, польская LOT, Wizzair и Singapore Airlines.
Изоляция воздушного пространства может стоить белорусской экономике нескольких процентов ВВП, подсчитал РБК. Над страной проходят авиамаршруты из Европы в Китай и страны Дальнего Востока. 83 процента рейсов, которые обслуживает минский авиаузел, относятся к транзиту. "Белаэронавигация" могла зарабатывать на этом до 70 миллионов долларов в год, а государственная "Белавиа" была прибыльной до начала пандемии ковида.
В Минске захват самолёта отрицают и настаивают, что он был посажен в соответствии с международными правилами. Бомба на борту найдена не была, в стране заведено уголовное дело о ложном сообщении о теракте.
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Республика стала первым российским регионом, который решил принудительно вакцинировать жителей. Чиновники объяснили это напряженной ситуацией с COVID. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева - он сделал заявление об этом на заседании оперативного штаба.
Работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию всех сотрудников, будут штрафовать на 200 тысяч рублей. Жителей, отказавшихся от вакцины "необоснованно", не будут допускать к работе. "Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, а также федеральных организаций, работающих на территории региона", - сообщили власти Якутии.
Постановление об обязательной вакцинации главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева выпустила еще 19 мая. Согласно документу, в Якутии должно быть привито не менее 70% всех взрослых жителей.
В первую очередь, по задумке чиновников, прививки должны поставить все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий.
Глава управления Роспотребнадзора заявила, что обязательную вакцинацию также проведут всем жителям старше 60 лет, больным хроническими заболеваниями, медработникам, сотрудникам сферы образования и социальной, работникам, занятым в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, а также сотрудникам правоохранительных органов.
- На начало мая в Якутии было привито 120 тысяч человек. Каждый день в республике прививают в среднем по 19 тысяч жителей, заявили в пресс-службе правительства региона.
Югоосетинская Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на бывшего главу МВД
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия направила в суд уголовное дело по факту покушения на главу МВД Игоря Наниева, которое произошло в августе прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия 20 мая 2021 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Цховребова Николая Алановича и Джабиева Инала Сергеевича в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля - министра внутренних дел республики, генерал-майора Игоря Наниева, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ", - сообщили в ведомстве, отметив, что 21 мая указанное уголовное дело направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу.
Уточняется, что в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью.
"Законный представитель обвиняемого Джабиева И. С. - его супруга Оксана Сотиева - возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего", - цитирует сообщение ведомства агентство "РЕС".
- Машина министра внутренних дел Игоря Наниева была обстреляна вечером 17 августа 2020 года вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвали из заброшенного дома. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.
- Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом свидетельствуют и снимки тела молодого человека.
Навальный сообщил, что против него завели ещё одно уголовное дело
Оппозиционера обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что в отношении него завели новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте политика.
Как именно Навальный оскорбил судью, следователи ему не объяснили. Политику также сообщили ещё о двух уголовных делах в отношении него. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
В феврале Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Политику назначили штраф в 850 тысяч рублей. Во время заседания судья Вера Акимова объявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.
- Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове. Он был отправлен туда на три с половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В заключении состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
В Беларуси 7 активистов получили от четырёх до семи лет тюрьмы
Власти обвинили их в организации массовых беспорядков
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых оппозиционных активистов по обвинению в организации массовых беспорядко. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец получил семь лет колонии строго режима. К такому же сроку приговорены активисты "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель и Андрей Войнович. Активисты Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер ютьюб-канала "Серый кот" Дмитрий Козлов получили по пять лет колонии строго режима, редактор телеграм-каналов Ирина Счастная - 4 года лишения свободы.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме. 12 мая возле здания суда были задержаны и приговорены к 20 суткам административного ареста могилёвские журналисты Александр Бураков и Владимир Лабцевич. По 15 суток ареста получили оппозиционные политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцов, которые пришли поддержать родственников обвиняемых.
Белорусские правозащитники назвали осужденных активистов политзаключенными.
В Абхазию прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Александра Нерадько.
Вместе с главой ведомства в Абхазию прибыла делегация Росавиации. На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.
Решение о запуске аэропорта было достигнуто по итогам встречи Бжания с российским президентом 12 ноября 2020 года, сообщает "Апсныпресс".
Это не первый визит представителей Росавиации в Абхазию. В ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
13 мая на туристическом форуме «Апсны – страна души 2021» Аслан Бжания заявил, что «с высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы».
26 мая Ниагарский водопад впервые подсветят в цвета флага Грузии
В честь празднования Дня независимости Грузии, Ниагарский водопад в Канаде будет подсвечен цветами флага Грузии. Информацию в Facebook распространяет посольство Грузии в Канаде.
Кроме того, по сообщению посольства, запланированы и другие мероприятия. В частности:
- 26 мая флаг Грузии будет торжественно поднят перед мэрией Оттавы в столице Канады;
- 25 мая впервые состоится церемония поднятия грузинского флага в крупнейшем городе Канады — Торонто. Флаг будет развиваться над мэрией Торонто;
- 1 июня в столице провинции Британской Колумбии - Виктории, в Губернаторском дворце откроется выставка, на которой будет представлена фамильная грузинская чоха сына одного из основателей Первой Республики Грузии, великого грузинского деятеля, основателя "Ботанического сада Абхази" Котэ Абхази - Нико Абхази. Выставка должна была открыться 25 мая, однако из-за эпидемиологической ситуации её перенесли на начало июня», — говорится в сообщении посольства.
Грузия открывает сухопутные границы, рестораны начнут работать в выходные
По решению Координационного совета при правительстве Грузии, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы. Пересечь границу смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 или же имеющие документ, подтверждающий проведение PCR-теста с отрицательным результатом.
Границу также можно будет пересечь с отрицательным PCR-тестом, который был проведен не ранее 72 часов до въезда в Грузию. Однако в таком случае в течение следующих 72 часов (после приезда) нужно будет сделать еще один PCR-тест.
Кроме того, туристам рекомендуется приобрести медицинскую страховку, которая покроет все случаи, связанные с COVID-19.
В перечень стран, граждане или резиденты которых могут въехать в Грузию при наличии отрицательного PCR-теста, добавлены:
- Канада
- Япония
- Кувейт;
- Южная Корея
- Китай
- Молдова
- Оман
Кроме того, с 1-го июня полностью снимается ограничение в выходные дни для объектов общественного питания. Об этом заявил на брифинге в Администрации правительства глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам Гибрадзе, рестораны смогут принимать гостей и в закрытых пространствах. Но в силе остается ограничение на проведение социальных мероприятий, связанных со свадьбами, поминками, банкетами и др.
Танец мальчиков в балетных пачках возмутил дагестанцев
В махачкалинском лицее проведут проверку
В Дагестане разразился скандал из-за шуточного выступления подростков в балетных пачках на концерте по случаю последнего звонка в лицее №8 в Махачкале. Видеозапись выступления распространилась по интернету и вызвала возмущение у дагестанских пользователей, сообщает "Кавказский узел". Многие сочли происходящее на ней постыдным, недостойным и противоречащим религии. В лицее проведут проверку по данному факту.
На видео юноши в балетных пачках танцуют на сцене "Лебединое озеро". Двое из них пытаются делать поддержки. Потом одетые в красные юбки мальчики исполняют "Канкан". На видео с выступлением слышен смех из зала, не скрывают улыбок и сами артисты. Целью школьного спектакля было желание развеселить публику, пояснили в соцсетях сами ученики.
"Они ломают образ мужчины, воина, джигита", - написал один из пользователей в комментариях. "Позор, надо их выслать из Дагестана, срочно!" – призывает другой. Их немногочисленные оппоненты настаивают на том, что танцевальные номера мальчиков в женской одежде были всего лишь шуткой, и призывают не судить их строго. "Это вам позор, если вы комический танец из капустника принимаете так серьезно", - написала одна из пользователей.
Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки. Дагестан, по словам Хадулаева, религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".
Ответственность за случившееся он возложил на директора учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
Общественник-блогер Булач Чанкалаев заявил, что поговорил с директором лицея и та заверила, что не была в курсе этой постановки.
В январе 2020 года в чеченском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором молодые люди танцевали парами в центре Грозного. Это вызвало у комментаторов роликов шквал негодования: их обвинили в нарушении чеченских традиций.
За сутки в Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек
В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 654 человека», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлено 1 354 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 30 456 тестов, из них 21 052 - на антигены и 9 404 PCR. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 339 315.
По состоянию на 24 мая дневной показатель положительности составляет 4.45%, за последние 14 дней - 3.86%, а за 7 дней - 4.05%.
За последние сутки выздоровел 821 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 320 777.
Из выявленных за сутки 1 354 новых случаев коронавируса 669 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 114, в Имеретии - 184, в Квемо Картли – 78, в Шида Картли - 43, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии – 129, в Кахетии – 56, в Мцхета-Мтианети - 50, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.
На сегодняшний день в Грузии 13 858 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 094 человека, в клинических гостиницах находится 673 человека, на дому лечится 9 091 человек. В настоящее время на самоизоляции находятся 25 360 человек.
Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Лидеры стран Евросоюза призвали также ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.
Главы стран Европейского союза на саммите 24 мая рассматривали вопрос о международном расследовании "акта принуждения" белорусскими властями к посадке в Минске рейса авиакомпании Ryanair, что "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа". На этом рейсе в аэропорту белорусские силовики задержали блогера и бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лидеры стран ЕС, а также США потребовали его немедленного освобождения.
Известно, что рейсы белорусской авиакомпании Belavia отказались принимать Великобритания, Литва. О приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси объявили Lufthansa, KLM. О намерении прекратить авиасообщение с Беларусью заявила Украина.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. В Ryanair заявили, что о минировании экипажу сообщили белорусские диспетчеры и они же дали указание лететь в Минск.
Пассажиром этого самолета был бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. С ноября 2019 года он находится в Польше. В Беларуси его объявили в розыск, а телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta в феврале 2021 года были внесены в список экстремистских материалов Беларуси.
Протасевича и создателя Nexta Степана Путило в Беларуси обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
После досмотра пассажиров самолета Протасевича задержали. 24 мая в МВД сообщили, что он находится в СИЗО №1 Минска.
Гражданин России осужден за попытку кибератаки на завод Tesla
Федеральный суд в Неваде приговорил гражданина России Егора Крючкова к 10 месяцам тюремного заключения за попытку получить доступ к компьютерной системе завода компании Tesla с целью кражи технологических секретов и получения выкупа.
27-летний Крючков, арестованный в августе прошлого года в Лос-Анджелесе, пошел на досудебную сделку со следствием. Во время судебного заседания он выразил сожаление за свои действия и заявил, что девять месяцев, проведенные в заключении, заставили его задуматься о боли, которую он нанес своим близким, находящимся в России, и об ударе, нанесенном его репутации. Как сообщает пресса, родственники Крючкова обращались с судье по электронной почте с просьбой о снисхождении. Максимальное наказание за подобные преступления - 5 лет тюрьмы 250 тысяч долларов штрафа.
Крючков предложил одному из работников завода Tesla 500 тысяч долларов за установку на компьютере завода программы, с помощью которой он намеревался получить доступ к технологическим секретам, а затем шантажировать производителя электрических автомобилей, требуя выкупа под угрозой обнародования секретов. В городе Рино в Неваде находится крупнейший завод фирмы Tesla, выпускающий электробатареи, один из ключевых компонентов популярных автомобилей. Сотрудник, к которому обратился россиянин, сообщил об этом предложении своему начальству. Расследование вело ФБР. После появления известия об аресте Крючкова в августе прошлого года Илон Маск, основатель и глава компании Tesla заявил о том, что она была объектом серьезных попыток кражи секретов.
В материалах дела также говорится о сообщниках Крючкова. Их имена не разглашаются. Он будет депортирован из США по истечении десятимесячного пребывания под стражей.
Протасевич заявил из минского СИЗО, что «дает признательные показания»
Белорусские государственные и провластные СМИ распространили в понедельник вечером видеозапись с оппозиционным журналистом и одним из создателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске.
На кадрах Протасевич, сидящий за столом без наручников и с пачкой сигарет, говорит, что находится в минском СИЗО № 1, где с ним обращаются «максимально корректно и по закону», и «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков» в столице Беларуси. По соответствующей статье уголовного кодекса оппозиционеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
Кроме того, на видео Протасевич заявляет, что «никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и с какими-либо другими органами», у него нет. Ранее в оппозиционных белорусских СМИ появилась информация о том, что журналист госпитализирован в тяжелом состоянии.
При этом телеграм-канал Nexta Live опубликовал фотографию Романа Протасевича, которая сделана в схожем, что и на видеозаписи, интерьере. На лице оппозиционера видны ссадины и царапины. «Судя по всему, Роман был избит», - заключают авторы канала.
Роман Протасович был задержан в Минске накануне. Это произошло после того, как в воскресенье в аэропорту столицы Беларуси совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Она была также задержана.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить оппозиционного журналиста. В Литве, где проживал Протасевич, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Латвия и Беларусь взаимно высылают сотрудников посольств
Власти Беларуси предписали в течение суток покинуть страну всем сотрудникам посольства Латвии, кроме «одного административно-технического сотрудника», который может остаться «для ухода за зданием». Сообщается, что такое решение принято в связи с «оскорблением в Риге государственного флага» Беларуси.
Во вторник министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.
Мэр Риги объяснил действие тем, что «в городе не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом».
Уже после того, как Беларусь предписала латвийским дипломатам покинуть Минск, официальная Рига объявила об ответной мере - высылке всех белорусских дипломатов, находящихся в стране.
Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
США, Великобритания, Германия, Чехия, Польша, Ирландия, Украина, а также страны Балтии инициировали отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну.
В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства этой страны для осуществления авиаперелетов из Украины и в нее.
В соответствии с этим поручением, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства на вторник, 25 мая.
Украина стала десятой страной, которая объявила о подобных мерах в отношении Беларуси. Ранее отказ от полетов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно инициировали власти США, Великобритании, Германии, Чехии, Польши, Ирландии, а также страны Балтии. Кроме того, официальный Лондон приостановил лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство.
В понедельник вечером лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях против администрации Александра Лукашенко.
Обострение отношений между европейскими странами, США, Великобританией с одной стороны, и Беларусью и Россией - с другой, произошло после того, как в воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолет в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нем находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.
Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича. В Литве, где проживал журналист, открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила буквально следующее: «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим». Она обвинила США и страны ЕС в войны стандартах.
В Риге официальный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый. Минск в ответ заявил о высылке всех дипломатов и сотрудников посольства
В Риге на одной из площадей среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею подняли бело-красно-белый флаг вместо официального красно-зеленого флага Беларуси, написал в своем твиттере мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.
"Среди флагов Чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, который символизирует режим, поддерживающий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" – сообщил он.
Флаги участников чемпионата находятся возле гостиницы, где живут игроки сборных по хоккею. Вместе со Стакисом в замене флага принимал участие глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
В ответ на это посла Латвии в Беларуси Эйнарса Семаниса вызвали в МИД страны и предложили течение 24 часов покинуть страну. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что также в течение 48 часов покинуть Беларусь предложено всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства. Остаться разрешили одному административно-техническому сотруднику "для ухода за зданием".
Накануне власти Беларуси заставили пилотов самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси, отклониться от маршрута и сесть в аэропорту Минска. Когда самолет оказался на земле, силовики задержали главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту.
Латвийские власти осудили задержание Протасевича. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского радио заявил, что против Беларуси следует ввести более широкие секторальные экономические санкции, а также отказаться от использования белорусского воздушного пространства для международных полетов и приема в Латвии белорусских авиакомпаний, особенно Belavia. Он добавил, что президент Латвии Эгилс Левитс будет призывать своих балтийских коллег "поднимать этот вопрос в международных организациях, вплоть до Совета Безопасности ООН".
Чемпионат мира по хоккею изначально должен был пройти в Минске и Риге, но Беларусь лишилась права на его проведение по решению Международной федерации хоккея (IIHF). В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира. Чемпионат проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.
- Бело-красно-белый флаг – исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в первую пятилетку ее независимости. После референдума в 1995 году, инициированного и незаконно проведенного Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста. Власти долгое время крайне негативно относились к бело-красно-белой цветовой гамме: за символику в таких цветах могли задержать, оштрафовать, арестовать "на сутки".
"Мы, солдаты ХАМАС..." В Департаменте по авиации Белоруссии зачитали "письмо с угрозой" самолету Ryanair
Письмо с угрозами о взрыве на борту самолета Ryanair, которое, по утверждению белорусских властей, пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, отправили из организации ХАМАС, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский на брифинге в Минске, сообщает Onliner.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", – зачитал это сообщение Артем Сикорский.
Письмо было на английском языке, оно пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com.
По словам директора Департамента по авиации, с учетом серьезности угрозы информацию из аэропорта передали в "Белаэронавигацию".
"Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация не дай бог оказалась бы действительной. В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованиям Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие механизм", – добавил Сикорский.
Как утверждает директор Департамента по авиации, когда информация об угрозе поступила пилотам самолета, экипаж мог принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. Диспетчер предложил воспользоваться минским аэропортом. По словам Сикорского, экипаж самолета несколько раз уточнял источники получения информации, и ему сообщили, что первичные данные поступили в Нацаэропорт Минск.
По словам Сикорского, руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но у него не получилось. Экипаж принял решение совершить посадку в минском аэропорту самостоятельно, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было.
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Голуб, который также присутствовал на брифинге, опроверг информацию о том, что истребитель МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта до того, как МиГ-29 был поднят в воздух, сообщает TUT.BY.
Департамент по авиации обратился в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события.
"Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров "диспетчер – пилот". Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было", – цитирует Сикорского Onliner.
Вероятная встреча Путина и Байдена может пройти в Женеве
Об этом телеканалу NBC сообщили источники в администрации США
Вероятная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может пройти в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннет. По его словам, информацию о месте проведения саммита сообщили четыре источника в администрации Соединённых Штатов.
На потенциальной встрече лидеры двух государств обсудят деэскалацию конфликта в отношениях Вашингтона и Москвы, пишет журналист.
Ранее Байден заявил, что ожидает встречи с Путиным во время своего визита в Европу в середине июня. На это время у президента США запланированы встречи с лидерами НАТО и Евросоюза.
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Госдепартамент тогда заявил, что Вашингтон хочет более предсказуемых отношений с Москвой.
Последнее время у Соединённых Штатов и России возникают разногласия по поводу преследования Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ с Украиной и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Москва заявила о своей непричастности к атаке и обвинила США в попытках вмешательства в её внутренние дела, включая приговор Навальному.
Противники Намахвани ГЭС пришли на площадь Свободы и перекрыли проспект Руставели
Участники акции против строительства Намахвани ГЭС перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. В частности, перекрыта территория, прилегающая к станции метро Руставели.
Как заявил один из организаторов акции Варлам Голетиани, протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
"Поскольку мы установили сцену и палатки на площади Республики, естественно, мы не можем покинуть эту территорию, и принято решение идти к площади Республики и там мы сегодня перекроем дорогу, и не откроем ее. Мы будем близ того места, где начали этот процесс, там все перекроем - до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. 26 мая, мы уверены, что, если до того времени не будут удовлетворены наши требования, вся столица встанет рядом с нами, и для защиты своих прав, каждого гражданина мы встанем плечом к плечу".
До этого участники акции перекрыли автомобильную дорогу у столичного Дома юстиции. Они призвали общество присоединиться к акции, скандируя: «Выходи, выходи».
Ранее Варлам Голетиани заявил, что с ним связались из парламента Грузии и предложили встретиться с председателем законодательного органа Кахой Кучава.
Голетиани сказал, что рассмотрит возможность диалога с властями, если будет объявлен мораторий, и будет проведено совместное общественное обсуждение энергетической политики. Протестующие планируют остаться на площади Республики и поставить палатки до истечения срока действия ультиматума.
После 208-дневной акции протеста, участники митингов из ущелья Риони и Кутаиси вчера организовали митинг в столице. На митинге были озвучены следующие требования:
- Расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.
- Отмена постановления правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables.️ ️
- Аннулирование выданного в 2015 году разрешения на строительство каскада Намахвани ГЭС и всех других документов, основанных на нем.
- Начать уголовное дело против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту.
Противники ГЭС дали властям срок до 12:00 24 мая, на выполнение этих требований. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство будет соответствующе реагировать на любое нарушение закона.
Литва запретила приём самолетов, летевших над Белоруссией
Запрет вступит в силу 25 марта
Правительство Литвы запретило приём самолетов, которые летели над территорией Белоруссии, сообщает портал Delfi. Также запрещён вылет из литовских аэропортов тем самолетам, которые намерены пересечь воздушное пространство соседнего государства.
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, решение было принято ради безопасности пассажиров. Как объяснил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, этот запрет коснется 26 рейсов в сутки. Теперь авиакомпании должны будут выбрать другой маршрут полета. Ранее от полетов над территорией Белоруссии отказалась латвийская компания airBaltic и ряд других авиаперевозчиков.
Ограничения приняты после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания белорусскими правоохранительными органами бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В Белоруссии его обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции.
Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в Минске после сигнала о заложенной бомбе. До посадки лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Представитель Минтранса Белоруссии в понедельник заявил, что авторы электронного сообщения о минировании самолёта якобы угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом, требуя от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Как утверждается, сообщение пришло от имени палестинской радикальной группировки ХАМАС. Сама эта группировка пока не комментировала слова белорусских чиновников.
Действия белорусских властей осудили Евросоюз и США. Они потребовали немедленно освободить Протасевича. Лидеры стран ЕС планируют расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко.
МИДы Белоруссии и РФ заявили о давлении Запада и "инсинуациях"
МИДы Белоруссии и России в понедельник синхронно заявили о давлении Запада из-за "вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске".
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, на инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения "безопасности, которая была обеспечена".
"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", – добавил он.
Глаз утверждает, что на Западе "делают поспешные выводы" о том, что произошло в небе над Белоруссией. Белорусские власти, по его словам, "в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации".
"Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех", – отметил Глаз. Он ничего не сказал об аресте Протасевича, который и был целью операции по принудительной посадке лайнера.
С критикой в адрес западных стран почти синхронно с властями Белоруссии выступил и МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии (Эво Моралеса в 2013 году) по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", – написала Захарова на своей странице в фейсбуке. На инцидент с Моралесом также сослался и Глаз.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде. В интервью "Аргументам и фактам" он заявил, что политическая обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась и "эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию".
В Кремле при этом заявили, что не в курсе, что на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Литву и вынужденно севшего в Минске, могли находиться агенты российских спецслужб, которые следили за Протасевичем. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сам инцидент.
"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", – сказал он.
На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту Песков также ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. Однако глава Ryanair Майкл Лири это опроверг и назвал то, что произошло "государственным угоном".
Официальное белорусское информагентство БелТА передало, что по приказу Лукашенко "для сопровождения пассажирского самолета" в небо подняли истребитель МиГ-29.
Когда борт оказался на земле и пассажиров стали досматривать, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже стало известно, что вместе с ним задержали и его девушку.
В Белоруссии Протасевича и создателя Nexta Степана Путило обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
Европейский союз и США призвали немедленно освободить экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
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