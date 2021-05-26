Лукашенко заявил, что сигнал о бомбе на борту Ryanair был из Швейцарии

Информация о минировании самолета компании Ryanair, который в воскресенье на пути из Афин в Вильнюс экстренно развернули и посадили в Минске, поступила из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил в белорусском парламенте, не приводя подробностей, Александр Лукашенко.

Его слова приводит, в частности, близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого».

Как сказал Лукашенко, самолет развернули возле БелАЭС. «А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — отметил он, впервые комментируя ситуацию с принудительной посадкой борта ирландского авиаперевозчика. Также, по его словам, экипаж «советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске». Лукашенко назвал «абсолютной ложью» принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29.

На встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления Лукашенко сказал, что был удивлен «столь скорой и болезненной» реакцией стран Запада на инцидент.

«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее после инцидента директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский говорил, что сообщение о бомбе на борту лайнера Ryanair поступило от лица «солдат ХАМАС». Текст на английском языке, по словам Сикорского, пришел на электронную почту Национального аэропорта Минск. В нем якобы отмечалось, что радикальная палестинская группировка требует от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте, а бомба в самолете «взорвется над Вильнюсом». ХАМАС в тот же день, 24 мая, причастность к сообщению о минировании самолета отвергла. Группировка заявила, что не использует такие методы, передает «Немецкая волна».

Также, выступая в парламенте в среду, Александр Лукашенко заявил о «ледяной войне» в отношениях с Западом. «Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», — сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В связи с массовыми протестами в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года Лукашенко не раз заявлял, что эти выступления «срежиссированы западными кукловодами». В стране тем временем продолжаются протесты сторонников оппозиции. Их участники называют итоги президентских выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.