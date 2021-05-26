Президент США поздравил народ Грузии с Днем независимости

Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем независимости. Администрация грузинского правительства опубликовала официальное письмо Белого дома премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

В послании говорится, что в качестве верного партнера Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ на пути демократического и экономического развития. Также в письме в очередной раз подчеркивается поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках ее международно признанных границ.

«Господин премьер-министр! От имени американского народа хочу поздравить грузинский народ с Днем независимости 26 мая и пожелать ему счастья и здоровья.

В качестве преданного партнера Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути к более широкому демократическому и экономическому развитию, включая укрепление независимой судебной системы и всеобъемлющие демократические процессы. Мы будем поддерживать грузинский народ в его усилиях, направленных на то, чтобы избежать социальных и экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Празднование независимости грузинского народа — это не просто торжественная дата. Она отдает дань уважения истории и ценностям, которые заложены в характер нации. Эта дата также дает возможность заглянуть в будущее. Когда вы думаете о грузинских лидерах и гражданах на пути к укреплению независимости страны и евроатлантических устремлений, помните, что Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы благодарны храбрым грузинским солдатам за их вклад в миссию НАТО в Афганистане, и мы продолжим поддерживать Грузию в процессе ее вступления в Альянс.

Мы также признаем важность внешних вызовов для Грузии. Страна продолжает с ними бороться. Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии во время российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Примите наилучшие пожелания от меня лично по случаю Дня Независимости », — говорится в поздравительном письме Джо Байдена.