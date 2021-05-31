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COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4773 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Накануне провели 12 207 тестов: PCR-тестов – 5626, экспресс–тестов на антиген – 6581.
Выздоровели еще 1195 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 343 963, выздоровевших – 327 618.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,95%, за последние 14 дней составляет 3,41%, за неделю – 2,8%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 763 человека, всего администрировано вакцин – 138 914.
Другие новости дня
СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за политиками в Европе
Датские спецслужбы помогали США следить за некоторыми европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчёт датской разведки.
Слежкой, по данным журналистов, во времена президентского правления Барака Обамы занималось Агентство национальной безопасности США (АНБ). Они перехватывали сообщения и звонки с помощью спецслужб Дании подводные интернет-кабели. Для шпионажа на острове рядом с Копенгагеном якобы даже был построен специальный дата-центр.
Согласно расследованию, АНБ, помимо Меркель, следило и за нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также за высокопоставленными политиками из Франции, Норвегии и Швеции.
В правительстве Германии заявили, что узнали о расследовании от журналистов. И пока отказались от дальнейших комментариев. Министр обороны Швеции потребовал предоставить полную информацию по этому вопросу. Власти Дании и США на запросы журналистов не ответили.
Впервые о том, что США следит за европейскими политиками, ещё в 2013 году заявил бывший АНБ Эдвард Сноуден. Тогда Обама приказал прекратить слежку за союзниками. После разглашения секретных сведений об американской программе электронного слежения Сноуден покинул Соединённые Штаты. На родине он объявлен в розыск по обвинению в шпионаже. Сначала Эдвард Сноуден бежал в Гонконг, а затем – в Россию. Спецслужбы Дании после заявлений Сноудена начали внутреннее расследование.
В Абхазии предложили ответить на «антиабхазские действия» после сорванного визита Хабиба
Абхазская организация ветеранов «Аруаа» выразила протест из-за отмены визита в Абхазию экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Оппозиционное объединение требует от президента и парламента самопровозглашенной республики Абхазия ответить на «антиабхазские действия» – в частности, еще более ужесточить режим пересечения де-факто границы по реке Ингури.
В «Аруаа» также призывают жителей Абхазии, СМИ, активных пользователей социальных сетей «выразить протест против действий грузинских властей и стран, поддерживающих их подлые действия».
«У международных организаций, у мировых западных политиков, к сожалению, мы не можем добиться понимания и правды. Только Россия остаётся нашим единственным гарантом выживания, как этноса, как государства», – сказано в заявлении.
Ветераны призывают жителей Северного Кавказа и известных спортсменов «подать свой голос против цинизма и мракобесия, творимого тбилисским режимом, и против тех, кто идёт у них на поводу».
Ветераны считают, что нарушаются права человека, и критикуют омбудсмена Асиду Шакрыл за отсутствие реакции.
«Мы обращаемся к ней с призывом вспомнить о том, что ее обязанность –защищать права человека и народа», – заявляют в «Аруаа».
- Ранее в Сухуми сообщили, что приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется в связи с «санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США».
В Россию не пустили направлявшегося в Чечню израильского журналиста
В московском аэропорту Шереметьево в субботу вечером на территорию России не пустили гражданина Израиля, журналиста ежедневной общественно-политической газеты. Он направлялся в Грозный из Берлина с пересадкой в Москве, но через несколько часов после допроса был выслан обратно в Германию.
Причиной инцидента журналисту назвали отсутствие документов по коронавирусу. Однако, по его словам, у него были подтверждения вакцинации и отсутствия болезни в данный момент. О произошедшем корреспонденту «Кавказ.Реалии» сообщил Барух Ливиев, руководитель израильской общественной организации «Рука Иерусалима».
О давно запланированном визите израильтянина в Чечню в республике были в курсе.
«Мы обратились к чеченской администрации, написали письмо после того как Кадыров сказал, «кто хочет, пусть приезжает и проверяет, в Чечне террористов нет». Решили во имя дружбы народов организовать визит в республику репортера из нашей страны. Нам ответили согласием и обещанием поддержки. Но когда у журналиста возникли проблемы в аэропорту, а один из пограничников проболтался, что это спецслужбы велели его не пускать, мы не увидели активного содействия с чеченской стороны. Уверен, что Кадырову было достаточно сделать один звонок, чтобы решить этот вопрос. Мы надеемся, что поездка представителя прессы в Грозный все же состоится», – заявил Ливиев.
В имеющемся в распоряжении редакции «Кавказ.Реалии» письме Министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации действительно указано, что предложение Рамзану Кадырову о визите израильского журналиста рассмотрено и принято решение оказать содействие.
«Министерство благодарит вас за проявленную инициативу и проводимую работу в сфере развития и укрепления дружеских отношений между нашими сторонами. Чеченская республика открывает двери для все большего количества туристов и официальных международных делегаций. Министерство сообщает вам о готовности оказать информационное содействие данному визиту», – говорится в документе, подписанном министром Ахмедом Дудаевым.
В ведомстве корреспонденту «Кавказ.Реалии» подтвердили, что знали о планируемом визите и что он действительно сорвался «из-за коронавирусных ограничений». На вопрос, будет ли продолжена работа с целью организации нового визита, в Грозном не ответили.
Сам журналист, попросивший не указывать его имени, возмущен произошедшим. По его словам, ему учинили допрос в Шереметьево, а потом и по возвращении в Берлин, поскольку его визит на несколько часов в Россию вызвал у немецкой стороны подозрения.
«Я планировал задать чеченскому руководству ряд вопросов по поводу общественной и политической ситуации в регионе. Мне обещали помощь и содействие в организации встреч с чеченскими министрами, мэром Грозного и муфтием», – отметил израильтянин.
Журналист полагает, что его задержание имело исключительно политический подтекст.
В Грузии выявили фальсификацию дезинфицирующих средств
Уголовное преследование начато в отношении руководителей двух компаний после того, как Следственная служба Минфина Грузии выявила факт фальсификации дезинфицирующих средств.
Следствие установило, что в магазинах и мастерских, расположенных по разным адресам в Тбилиси и в селе Цилкани Мцхетского муниципалитета, систематически производились, расфасовывались и продавались различные объемы дезинфицирующих средств.
С разрешения суда, сотрудники ведомства провели обыск предприятий и торговых объектов, в ходе которого было изъято большое количество подготовленных к продаже антисептиков.
Как пишет «Новости-Грузия», экспертиза показала, что дезинфицирующие средства не содержат веществ, указанных на этикетке, и не соответствуют требованиям Национального центра здравоохранения и контроля за заболеваниями.
Уголовное дело возбуждено по статьям «фальсификация, то есть изменение производителем или продавцом свойств вещи путем обмана, совершенное из корыстных побуждений», и «Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей», что наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Грузстат: экономический рост Грузии в апреле составил 44.8%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в апреле текущего года вырос на рекордные 44.8% (в годовом исчислении).
Темпы роста связаны с эффектом низкой базы прошлого года – в апреле 2020-го в стране действовал локдаун, экономический спад тогда составил 16.6%.
В апреле текущего года рост был зафиксирован во всех сферах экономики. Единственное исключение – горная промышленность.
По данным Грузстата, в январе 2021 года спад ВВП Грузии составил 11,5%, в феврале экономика сократилась на 5.1%. В марте, впервые за время пандемии, был зафиксирован рост – 4 процента. За первые четыре месяца текущего года ВВП в среднем вырос на 8.1%, – заявляют в Грузстате.
Российский новостной сайт NEWSru.com объявил о закрытии
Российский сайт NEWSru.com с 31 мая прекратил обновление новостной ленты. В редакции объяснили прекращение работы портала экономическими причинами, "но вызваны они именно политической ситуацией" в России.
"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - пишут журналисты издания. По их словам, им всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться их самих. "Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной, "- говорится в обращении редакции к читателям сайта.
Однако архив новостей, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным. Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство, отмечается в последней публикации NEWSru.com.
Сайт изначально открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиаменеджер Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на Newsru.com.
Саакашвили призвал Киев ввести санкции против ресторатора, посетившего Абхазию
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал власти Украины ввести санкции против известного ресторатора Александра Орлова. Российско-украинский бизнесмен, по информации Саакашвили, посетил Абхазию. В соцсети Орлов написал о «вечерней прогулке» с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания.
«Владелец киевских клубов Саша Орлов приехал делить ворованное имущество в мой родной город Сухуми, откуда выселили 80% населения во время российской агрессии и который является такой же оккупированной территорией Грузии, как Крым и Донбасс – Украины. В том парке, где ходит этот субъект пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб», – пишет Саакашвили.
Бывший президент Грузии считает, что Орлов совершил враждебный акт по отношению к Грузии и Украине. Саакашвили объявил о бойкоте киевских и одесских клубов и заведений Орлова.
«Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!» – отметил Саакашвили.
Ранее Орлова раскритиковали за выступление в одесском клубе Queen Odessa уроженца города, российского рэпера Джигана. В 2015 году Джиган провел концерты в аннексированном Крыму.
В Израиле лидер правых присоединился к оппонентам Биньямина Нетаньяху
В Израиле главная оппозиционная партия поддержала идею создания правящей коалиции, которой удастся положить конец многолетнему правлению премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер ультра-националистической партии "Новые правые" Нафтали Бенет, объявил в телеобращении, что его партия присоединится к переговорам о формировании коалиции во главе с лидером центристов Яиром Лапидом. В предстоящую среду Лапид объявит о результатах своих переговоров с другими партиями.
Нетаньяху заявил, что усилия его оппонентов ослабят Израиль. Премьер-министр, находящийся под судом по делу о мошенничестве, на мартовских выборах этого года не смог обеспечить своей партии решающего перевеса сил. Выборы в марте стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться решающего успеха.
По словам Бенета, "Нетаньяху уже не стремится сформировать правое правительство. Он хорошо понимает, что желающих участвовать с ним в таком правительстве нет. Поэтому он намерен повести за собой весь националистический лагерь, всю страну. Это его последний рубеж". Бенет заверил избирателей, что приложит все усилия, чтобы вместе с Яиром Лапидом создать правительство национального единства.
Предлагаемая коалиция должна объединить израильских правых, левых и центристов. Как отмечается в публикации Би-би-си, между партиями этих трёх направлений не так много общего. Но они едины в стремлении положить конец пребыванию Нетаньяху у власти.
Компания Enka призвала противников строительства Намахвани ГЭС прекратить насилие
Компания Enka Renewables, строящая Намахванскую ГЭС на западе Грузии, призывает демонстрантов прекратить насильственные действия во избежание противостояния и эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении фирмы, распространенном сегодня, 30 мая.
«Компания Enka призывает активистов прекратить насильственные действия, чтобы предотвратить эскалацию и противостояние. Компания еще раз заявляет, что готова к деловому диалогу в любом конструктивном формате», - сказано в сообщении.
Уже несколько дней противники строительства каскада ГЭС на реке Риони пытаются прорваться к базе Enka и помешать проводимым работам. Демонстранты стучат по металлическим заграждениям, выставленным полицией в целях обеспечения безопасности на автомобильной дороге в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета. Сегодня же они установили палатку у въезда в поселок Мцванеквавила, заявив, что не позволят передвигаться здесь спецтехнике и сотрудникам компании.
В Enka считают, что блокирование дорог и препятствование подготовительным работам «выходит за рамки мирной формы протеста», поскольку речь идет о проникновении на частную территорию.
«Мы обеспокоены тем, что люди, которые заняты на проекте Намахвани ГЭС и добросовестно выполняют свои обязанности, постоянно подвергаются риску насилия и нападений. Имели место многочисленные случаи словесных или физических оскорблений. Т.н. мирная акция против Намахвани ГЭС приобретает насильственные черты», - сказано в заявлении.
В компании полагают, что конечной целью демонстрантов является «создание постоянного очага напряженности». Enka заявляет, что этому способствует «распространение дезинформации о ходе реализации проекта».
«Сегодня одно из СМИ распространило ложную информацию, будто бы начато строительство плотины. Мы со всей ответственностью заявляем, что строительство плотины приостановлено в рамках объявленного правительством моратория. На участке ведутся только подготовительные работы в рамках имеющихся разрешений, то есть строительство водозаборного тоннеля», - заявляют в компании.
Периодически в селе Гумати происходят стычки между демонстрантами и сотрудниками МВД. В четверг противостояние у баррикад завершилось задержанием восьми активистов. Сегодня вечером ситуация обострилась после того, как несколько активистов попытались добраться до Намахвани через лес, обойдя кордоны полиции. Эту попытку пресекли, как минимум один человек был задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже сейчас к уголовной ответственности может быть привлечен практически любой участник шумных протестов в Гумати. Несколько дней назад МВД Грузии начало следствие по факту повреждения металлических заграждений демонстрантами.
Израильтянам запретили выезжать в Россию из-за распространения COVID-19
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в так называемый «красный список» стран с наиболее высоким риском распространения коронавируса. Таким образом, всем гражданам Израиля, включая переболевших ковидом и вакцинированных, запрещено выезжать в Россию как минимум до 13 июня. Обойти запрет можно только получив специальное разрешение Комиссии по исключениям.
В свою очередь, израильтяне, которые в указанный период вернутся из России на родину, будут обязаны сесть на двухнедельный карантин.
Сообщается, что помимо России в «красный список» израильского Минздрава включена Аргентина.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику, согласно которой в России за последние сутки выявлено 9694 случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта. Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это «сезонным явлением», добавив, что на рост числа инфицированных повлияли также длинные майские праздники.
О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет карантинных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения на массовые мероприятия.
В ЦАР при взрыве погибли трое граждан России и двое местных полицейских
При взрыве фугаса во время проезда военной автоколонны на северо-западе Центральноафриканской республики погибли двое полицейских и трое участников российских полувоенных формирований. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.
«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли и еще несколько человек получили ранения», - сообщил агентству AFP представитель правительства ЦАР. Эта информация подтверждается источниками ООН.
Инцидент произошел на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы ЦАР города Банги.
К месту инцидента был направлен российский вертолет для эвакуации погибших и раненых.
Представительство ЕС и посольство США в Грузии распространили совместное заявление
«После решения депутатов, избранных от партии «Национальное движение», войти в парламент, почти все из 150 депутатов будут выполнять полномочия, переданные им гражданами Грузии на выборах, что является еще одним позитивным шагом на пути к укреплению демократических институтов Грузии», - об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС и посольства США в Грузии касательно выполнения соглашения от 19 апреля, достигнутого при медиации ЕС.
При этом в заявлении выражена обеспокоенность тем, что «Национальное движение» сегодня не воспользовалось возможностью присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля.
«Нам очень жаль, что «Единое национальное движение» не воспользовалось сегодня возможностью, чтобы присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля. «Единое национальное движение», вместе с другими избранными партиями, несет равную ответственность за конструктивное участие в работе парламента по урегулированию политически воспринимаемых вопросов правосудия, за принятие и доскональное рассмотрение амбициозных избирательной и судебной реформ, а также, наряду со многими другими приоритетами, за участие в перераспределении власти в парламенте. Это важная работа, требующая ответственного участия всех избранных лидеров Грузии. Подписав это соглашение, «Единое национальное движение» продемонстрировало бы свою готовность выполнить эти фундаментальные задачи в интересах Грузии, ее граждан, отношений между ЕС и Грузией и евроатлантического будущего Грузии.
Соглашение от 19 апреля остается открытым для подписания как для лидеров парламентской партии, так и для отдельных членов парламента», - говорится в заявлении.
- На сегодняшнем заседании политсовета партия «Единое национальное движение» приняла решение о вхождении в парламент. При этом в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.
- В апреле текущего года Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса, вызванного, в том числе, непризнанием результатов парламентских выборов 2020 года. Соглашение оказалось приемлемым для «Грузинской мечты», а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. «Единое национальное движение», Лейбористская партия и «Европейская Грузия» отказались его подписывать.
- Документ предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о протестах в июне 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». Соглашение также предполагает проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
В Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим
В Екатеринбурге неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, сообщают местные СМИ. На место происшествия выехали наряды полиции и спецназ.
Издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев уточняет, что события разворачиваются на улице Бородина, и что открывший стрельбу мужчина - бывший сотрудник МВД Сергей Боков. Предположительно, он вооружен карабином «Сайга». Причины его поступка пока неизвестны, однако один из очевидцев рассказал журналистам, что стрелок кричал из окна «Требую отменить гомосексуализм!» и, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Телеграм-канал Baza в свою очередь сообщает, что в результате стрельбы ранены два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, которому пуля попала в живот.
Британский премьер Джонсон женился на своей подруге Кэрри Саймондс
Британский премьер-министр Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Канцелярия главы британского правительства сообщила, что немноголюдная тайная церемония прошла в субботу в Вестминстерском соборе.
Об этом событии не сообщалось заранее. Британская пресса отметила, что гости были приглашены в римско-католический собор в центре Лондона за несколько часов до церемонии, и даже старшие сотрудники офиса главы правительства не знали о его свадебных планах.
В воскресенье появилось официальное сообщение канцелярии премьер-министра, из которого жители Британии узнали, что премьер-министр и мисс Саймондс заключили брак в Вестминстерском соборе. Супружеская чета отпразднует свою свадьбу следующим летом в семейном кругу вместе с друзьями.
В настоящее время свадебные торжества в Англии ограничены участием 30 человек - в связи с ограничениями из-за COVID-19.
56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит с тех пор, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра.
Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье в половине второго пополудни собор был закрыт без предварительного объявления. Через 30 минут после этого к собору подъехал лимузин с Кэрри Саймондс, одетой в длинное белое платье, без фаты.
В прошлом году пара объявила о помолвке и о том, что ожидает рождения ребенка. Сын Уилфред Лори Николас Джонсон родился в апреле 2020 года.
Британские таблоиды писали о непростой личной жизни Бориса Джонсона. Однажды он был исключен из группы главных разработчиков политики Консервативной партии (тогда оппозиционной) за сокрытие своих внебрачных связей. Он дважды разводился и продолжает уклоняться от ответов на вопросы о том, сколько у него детей.
Последней женой Джонсона была юрист Марина Уиллер. У них было четверо детей. В сентябре 2018 года супруги объявили от решении расторгнуть брак.
«Национальное движение» войдет в парламент Грузии
Партия «Единое национальное движение» войдет в парламент Грузии. Такое решение партия приняла на сегодняшнем заседании политсовета.
Озвучил решение партии ее председатель Ника Мелия. Он отметил, что решение оппозиции о бойкоте было обдуманным и оправданным и доказало, что они могут бороться за освобождение захваченного государства.
По словам Мелия, оппозиция показала, что может быть единой, что является одним из главных достижений, которое станет залогом будущих побед.
По его словам, на данный момент ими принято самое правильное решение, которое не оставит Бидзине Иванишвили зоны комфорта.
«Мы будем вести борьбу с ним везде, будь то зал заседаний парламента, залы комитетов, зал Верховного совета Аджарии, площади, улицы, в селе, районе, в горах, долинах, везде у Бидзины Иванишвили будет противодействие», - заявил Мелия.
При этом, несмотря на то, что «Национальное движение» войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу Шарля Мишеля. По словам Ники Мелия, в соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем для партии.
«Мы приняли решение о том, что не подписываем документ, предложенный европейской медиацией, но я подтверждаю огромное уважение Евросоюзу, персонально президенту Мишелю, Даниельсону, Келли Дегнан и особую благодарность Карлу Харцелю. В этом соглашении есть один пункт, который категорически неприемлем, и с учетом всего этого мы не поставим подпись под этим документом, однако, разумеется, в отношении других вопросов мы от начала до конца включимся в решение законодательных вопросов и будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями», - заявил Мелия.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС. В «Национальном движении» мнения по поводу вхождения в парламент разделились. Часть членов ЕНД предлагала прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступали против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. Сам Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
Экс-боец UFC Нурмагомедов прокомментировал обещание «порвать» себя
Бывший чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не считает оскорблением ни слова спортсмена Хамзата Чимаева о том, что он может его «порвать», ни слова главы Чечни Рамзана Кадырова, охарактеризовавшего дагестанца «проектом UFC».
Как подтвердил Нурмагомедов, пример оскорбления - это случай с бойцом Артемом Лобовым, который в 2018 году назвал его «ссыкуном». После того инцидента дагестанец, встретившись с обидчиком в гостинице, прижал его к стене и потребовал «больше не говорить такие вещи».
«Когда любой человек называет тебя ссыклом, это воспринимается одинаково. И тут разницы нет - Хамзат или любой другой человек. Если он тебя так называет, я считаю, с этого человека надо спрашивать. Если же человек говорит в таком ключе, что выиграет или порвет, я не вижу, что нужно подходить. А когда тебя оскорбляют, считаю, что нужно спрашивать», - ответил Нурмагомедов на вопрос журналиста, сравнившего реакции знаменитого спортсмена.
Дагестанец добавил, что слова Чимаева его не разочаровали: они и так никогда не виделись лично, а только «общались пару раз по телефону».
Что касается замечания журналиста о «некомплементарном» выражении Кадырова про «проект UFC», то с этим Нурмагомедов не согласился, сказав: «Я не вижу оскорбления в «проекте»«.
Он пояснил, что до сих пор никак не отреагировал на сделанное 13 мая то заявление главы Чечни, поскольку не посчитал это нужным.
«Как-то пропустил это все. Это больше связано с жизненным опытом. У меня было много высказываний, хороших и плохих. Ты анализируешь все это, когда проходит время. Смотришь назад, что можно было говорить, что нельзя было. В каком направлении. Как-то неинтересно уже что-то комментировать, говорить. У каждого свое мнение», - цитирует Нурмагомедова издание «Чемпионат».
Спортсмен также не стал отрицать факт «хороших отношений» с Кадыровым, отметив: «А почему вы думаете, что сейчас их нет?».
- «Проектом UFC» Кадыров назвал Нурмагомедова в прямом эфире в инстаграме, когда призывал его согласиться на бой с представителем клуба «Ахмат» Чимаевым. При этом чиновник предложил ему «любой гонорар». После возникшего резонанса глава Чечни отдельно пояснил, что не хотел оскорбить дагестанца.
- Хамзат Чимаев пообещал «порвать» Нурмагомедова, «если тот захочет», когда комментировал предложение Кадырова об их совместном бое. На счету у Чимаева девять побед (из них три – в UFC). Поражения и ничьи отсутствуют. Мировая известность к нему пришла в июле 2020 года, когда он установил рекорд – в течение десяти дней выиграл два боя в Катаре.
- В марте 2021 года Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC в связи с завершением карьеры, о чем он впервые объявил 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи. Он ушел непобежденным, проведя 29 боев.
Настоятеля кафедрального собора в Салхино запретили в служении из-за обвинений в адрес патриарха
Митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджишвили) лишил сана игумена Даниила Гвилава – настоятеля кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета. По решению архиерея, Гвилава отлучен от церкви.
Причины назначения наказания митрополит объяснил в ходе воскресной проповеди в Салхино. По его словам, Гвилава «бесцеремонно обвинял» патриарха и участвовал в «мятеже» против Грузинской православной церкви.
«Когда первосвященник бесцеремонно обвиняет патриарха, не следует кричать об этом по телевидению, ходить туда с обвинениями. Обвинения звучат каждую минуту, это маскируется под свободу слова. Когда ты священник, от тебя требуется больше ответственности», - сказал митрополит Стефане. Он добавил, что в церкви действуют три братии, три степени священства – епископ, священник и диакон, и все трое должны взаимодействовать друг с другом.
Даниил Гвилава также прокомментировал произошедшее. В интервью Общественному вещателю он заявил, что не согласен с решением митрополита и уже обжаловал его. Одновременно он в очередной раз подверг критике вертикаль власти в ГПЦ, а ее предстоятеля назвал «председателем коммунистической партии».
«Он не имел канонического права. Он принял это решение единолично. В нашей церкви царит папизм и коммунистическое правление. Социализм еще не отошел от церкви», - сказал Гвилава.
Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года после того, как обвинил Илию Второго в «покрывательстве греха мужеложества». За последние месяцы Стефане наказал уже около двух десятков священнослужителей и прихожан, которые, по его мнению, не подчинялись церковным канонам.
- Ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной уже два года. Новый виток противостояния сторонников Цаава и Калаиджишвили начался весной текущего года. Несколько раз новоназначенному митрополиту пытались помешать Стефане провести службу в кафедральном соборе Рождества Богородицы. По этой причине 25 апреля, на Вербное Воскресенье, в Салхино произошла массовая драка.
Жители села Шукрути проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси
Протестующие из села Шукрути Чиатурского муниципалитета проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси. Как заявил один из протестующих в эфире телеканала «Формула», со стороны властей Грузии не был проявлен интерес к их проблемам, поэтому они простят помощи у посла США в Грузии Келли Дегнан.
«Правительство не интересуют наши проблемы и состояние здоровья. Правительство вспоминает о нас только во время выборов. Мы обращаемся к Келли Дегнан, возможно она заинтересуется нашими проблемами», - заявил житель Шукрути.
Протестующие планируют установить палатку возле посольства, однако пока не ясно, имеют ли они на это законное право.
Жители села Шукрути требуют, чтобы компания Georgian Manganese (Грузинский марганец) прекратила добычу на территории села или выплатила адекватную компенсацию пострадавшим.
Ранее 11 мая несколько жителей из села Шукрути в знак протеста зашили себе рты. Они потребовали реагирования со стороны правительства Грузии, так как по их словам, уже много лет население страдает из-за работ, производимых компанией добывающей марганец. Жители рассказывают об оползнях на их участках, трещинах в домах и поврежденных дорогах.
Более 20 стран потребовали освободить Протасевича и других журналистов
Около 20 государств, входящих в Глобальную коалицию по свободе СМИ, выпустили в субботу совместное заявление, в котором потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» белорусского журналиста Романа Протасевича, а также других журналистов и сотрудников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы, и наказания виновных в их преследовании.
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, также содержится осуждение принудительной посадки в Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair, после которой был задержан находившийся на борту лайнера Протасевич.
Авторы заявления назвали «беспрецедентные и шокирующие действия» белорусских властей неприкрытой атакой на свободу прессы. Они напомнили также о недавних обысках в редакции крупнейшего независимого новостного сайта Tut.by, аресте нескольких его сотрудников и о других случаях преследования журналистов в Беларуси.
В целом, по информации коалиции, около 400 журналистов столкнулись в Беларуси с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих протестов и их подавления - сообщает «Голос Америки».
Глобальная коалиция по свободе СМИ была создана в августе 2019 года по инициативе министров иностранных дел Великобритании и Канады. В состав коалиции входят более 20 стран, в том числе Австрия, Канада, Чехия, Германия, Швейцария, Украина, Великобритания и США.
Оппозиционный режиму Александра Лукашенко блогер, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как власти Беларуси принудили к посадке в Минске самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Официальный Минск объясняет свои действия угрозой взрыва бомбы на борту, однако страны Запада считают, что речь шла о спецоперации с целью ареста Протасевича. США и ЕС разрабатывают новые санкции против Беларуси, уже введен запрет на полеты белорусских авиакомпаний в большинство европейских стран.
Министр культуры РФ и Рамзан Кадыров вместе снимут фильм
Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма. Он будет посвящен памятникам истории и культуры Чечни. Об этом Любимова сообщила агентству ТАСС.
По словам министра, на территории республики располагаются древнейшие памятники архитектуры. «К сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе», - сказала она, подчеркнув, что вместе со специалистами хотела бы представить информацию о памятниках в виде документального фильма. Кадыров, в свою очередь, рассказал о совместном с Минкультуре плане восстановления всех объектов культурного наследия в Чечне.
В каких ролях Любимова и Кадыров будут работать над фильмом и когда он будет снят, из сообщения не ясно.
Ольга Любимова была автором или соавтором сценария более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для федеральных каналов. Среди них «Путь патриарха» (2009, об Алексии Втором), «Сергий Радонежский» и «Никита Михалков».
Кадыров ранее снимался в кино - в частности сообщалось о том, что он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Волшебный гребень». Также он сам говорил, что сыграл роль в фильме некоего голливудского режиссера под названием «Кто не понял, тот поймет», однако фильм с таким названием на экраны так и не вышел.
Абхазское МВД закрыло семейный образовательный центр «Страна Души»
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия закрыло так называемый семейный кришнаитский образовательный центр «Страна Души». Несовершеннолетних вместе с воспитательницами перевезли на территорию учебного центра МВД.
По информации информагентства «Апсныпресс», дети находятся под присмотром сотрудников МВД и собственных воспитателей. Они могут уехать с родителями или опекунами в любое время. Как быстро это произойдет, зависит от того, когда именно за ними приедут старшие.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 293
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 293.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 250 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 94 (48 331 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 75 (54 785)
- Дагестан + 46 (33 563)
- Калмыкия + 15 (20 808)
- Кабардино-Балкария + 14 (24 313)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 431)
- Чечня + 12 (12 284)
- Ингушетия + 10 (15 764)
- Северная Осетия + 9 (16 995)
- Адыгея + 6 (14 667)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 939 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 мая, выявлено 5 063 442 человека с коронавирусом.
ЕС предлагает Байдену единый подход в отношении России
Европейский Союз предлагает администрации президента США Джо Байдена координировать усилия по основным вопросам внешней политики, в том числе в противостоянии России и Китаю.
Это следует из проекта совместного заявления, направленного на этой неделе руководством ЕС в Вашингтон - сообщает Bloomberg. Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В документе, в частности, говорится: «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно отвечать на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренной деятельности».
Байден отправится в Европу в середине июня, в Великобритании он примет участие в саммите «Большой семерки», а затем отправится в Брюссель, где встретится с лидерами ЕС. Главной темой встречи, как ожидается, станет восстановление трансатлантического единства после четырех лет президентства Дональда Трампа, при котором подходы США и ЕС к различным проблемам нередко не совпадали. Недавние репрессии властей России против оппозиции и гражданского общества, как ожидается, станут одной из тем саммита.
В проекте совместного заявления также говорится, что обе стороны хотят «объединить усилия по предотвращению и мирному разрешению конфликтов, поддержанию международного права и власти закона, обеспечению прав человека для всех».
Администрация Байдена и руководство ЕС скоординированно подошли к недавнему ужесточению санкций против Москвы в связи с заключением Алексея Навального - санкционные списки США и ЕС во многом совпадают. Нежеланием обострять отношение с Германией и рядом других стран ЕС в Вашингтоне также объясняют отказ от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2» - при том, что в ЕС нет единого мнения относительно этого российско-германского проекта.
Евросоюз готовит стратегический документ об отношениях с Россией в ближайшие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что санкции как инструмент давления на Россию почти исчерпали себя, и отметил, что необходима четкая стратегия по отношению к Москве, а не разрозненные меры. Глава Европарламента Давид Сассоли в интервью медиа-группе Funke, в свою очередь, призвал «ужесточить санкции против российских чиновников» и при этом «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ». Подобный подход ранее предлагал и международный комитет Европарламента. Сам Сассоли недавно попал под российские санкции - в связи с жесткими резолюциями Европарламента, посвященными отравлению и аресту Навального.
В России – самое высокое число инфицированных с середины марта
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта.
Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. В российской столице уже несколько недель число инфицированных за сутки превышает 2 тысячи, а часто и 3.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал это «сезонным явлением», но при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников.
«После майских праздников – это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим», – сказал Собянин. О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии. По официальной статистике, однако, почти никаких изменений после праздников не произошло, а в последние дни наметилась тенденция к росту числа зараженных.
В странах Запада при этом число новых случаев инфекции постепенно снижается. По официальным данным, несколько десятков процентов жителей ЕС и США уже вакцинированы от коронавирусной инфекции. В России темпы вакцинации ниже, о чем недавно говорил и Собянин. По его словам, в Москве от коронавируса привито в процентном отношении меньше людей, чем «в любом европейском городе», при том что дефицита вакцины нет. Мэр Москвы сказал, что ему «обидно» видеть такую картину. Статистика о числе вакцинированных в России публикуется нерегулярно, по последним опубликованным данным, привились более 11 процентов населения.
Всего с марта прошлого года, когда началась эпидемия, по данным оперативного штаба коронавирусной инфекцией в России заболели более 5 млн человек, умерли более 120 тысяч. При этом данные Росстата о числе умерших существенно выше, а показатель так называемой избыточной смертности выше в несколько раз.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.
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