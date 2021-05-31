Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР заложником группы Вагнера

Компания Enka Renewables, строящая Намахванскую ГЭС на западе Грузии, призывает демонстрантов прекратить насильственные действия во избежание противостояния и эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении фирмы, распространенном сегодня, 30 мая.

«Компания Enka призывает активистов прекратить насильственные действия, чтобы предотвратить эскалацию и противостояние. Компания еще раз заявляет, что готова к деловому диалогу в любом конструктивном формате», - сказано в сообщении.

Уже несколько дней противники строительства каскада ГЭС на реке Риони пытаются прорваться к базе Enka и помешать проводимым работам. Демонстранты стучат по металлическим заграждениям, выставленным полицией в целях обеспечения безопасности на автомобильной дороге в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета. Сегодня же они установили палатку у въезда в поселок Мцванеквавила, заявив, что не позволят передвигаться здесь спецтехнике и сотрудникам компании.

В Enka считают, что блокирование дорог и препятствование подготовительным работам «выходит за рамки мирной формы протеста», поскольку речь идет о проникновении на частную территорию.

«Мы обеспокоены тем, что люди, которые заняты на проекте Намахвани ГЭС и добросовестно выполняют свои обязанности, постоянно подвергаются риску насилия и нападений. Имели место многочисленные случаи словесных или физических оскорблений. Т.н. мирная акция против Намахвани ГЭС приобретает насильственные черты», - сказано в заявлении.

В компании полагают, что конечной целью демонстрантов является «создание постоянного очага напряженности». Enka заявляет, что этому способствует «распространение дезинформации о ходе реализации проекта».

«Сегодня одно из СМИ распространило ложную информацию, будто бы начато строительство плотины. Мы со всей ответственностью заявляем, что строительство плотины приостановлено в рамках объявленного правительством моратория. На участке ведутся только подготовительные работы в рамках имеющихся разрешений, то есть строительство водозаборного тоннеля», - заявляют в компании.

Периодически в селе Гумати происходят стычки между демонстрантами и сотрудниками МВД. В четверг противостояние у баррикад завершилось задержанием восьми активистов. Сегодня вечером ситуация обострилась после того, как несколько активистов попытались добраться до Намахвани через лес, обойдя кордоны полиции. Эту попытку пресекли, как минимум один человек был задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Уже сейчас к уголовной ответственности может быть привлечен практически любой участник шумных протестов в Гумати. Несколько дней назад МВД Грузии начало следствие по факту повреждения металлических заграждений демонстрантами.