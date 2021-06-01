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В КНР первый случай заражения человека разновидностью птичьего гриппа
В мире зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Его выявили у 41-летнего жителя китайской провинции Цзянсу, на востоке страны, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.
Жителя города Чжэньцзян госпитализировали в конце апреля с повышенной температурой и другими симптомами. Диагноз поставили спустя месяц – 28 мая. Сейчас его состояние называют стабильным. Также, по мнению врачей, пациента можно уже выписать. Среди людей, с которыми он близко контактировал, случаи заражения не выявлены.
H10N3 считается низкопатогенной разновидностью вируса, который передаётся среди домашней птицы. Как именно произошло заражение жителя Чжэньцзяна, эксперты не уточняют.
В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые из них периодически находят у людей, как правило среди тех, кто имеет отношение к птицеводству. Последняя серьёзная вспышка, связанная с вирусом гриппа H7N9, была в 2016-2017 годах, когда от болезни умерли около 300 пациентов, отмечает Reuters.
С конца 2019-го года с Китая по всему миру началось распространение коронавируса нового типа, вызывающего инфекцию COVID-19. За время пандемии, которая продолжается до сих пор, коронавирусом заразились свыше 170 миллионов человек, умерли, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, около 3-х с половиной миллиона.
Другие новости дня
Детей из центра «Страна души» передали родителям, руководителя задержали в Сочи
Детей, перевезенных из семейного образовательного центра кришнаитов «Страна души» в учебный центр МВД самопровозглашенной республики Абхазия, передали родителям. Об этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства.
Российские СМИ при этом сообщили, что в Сочи задержан руководитель образовательного центра. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС пояснили, что ведомство организовало проверку информации о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего постояльца этого центра.
«В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, возможно пострадавших от незаконных действий, а также, каким образом осуществляется распространение сведений о деятельности указанной организации в городе Сочи», – заявили в пресс-службе.
Абхазское МВД приняло решение закрыть центр «Страна души», расположенный в селе Пшап Гульрипшского района, 30 мая. Поводом для этого стало сообщения одного из российских телеканалов о возможных неправомерных действиях директора в отношении воспитанников. Сотрудники силового ведомства вывезли из центра девять ребят разного возраста.
В Грузии решили поддержать фермеров и сократили «комендантский час»
Правительство Грузии решило поддержать фермеров и сократило действие «комендантского часа» – ограничение на передвижение в Грузии с 1 июня будет действовать с 23:00 до 04:00. Ранее запрет выходить на улицу в ночное время действовал до 5 утра.
«Период ограничения будет действовать с 23:00 до 04:00, естественно, для любого гражданина. Это было сделано, чтобы способствовать фермерам заниматься сельскохозяйственной деятельностью и реализовывать свою продукцию. Однако это касается любого гражданина Грузии и всех, кто находится в Грузии», – пояснил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
По его словам, «Межведомственный координационный совет в процессе смягчения ограничений продолжает предпринимать последовательные и осторожные шаги, чтобы с одной стороны способствовать восстановлению экономики, а с другой — избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации».
«Новости-Грузия» напоминает, что граждане Грузии и представители бизнеса провели за последние полгода множество акций с требованием отменить «комендантский час», однако правительство пока так и не сделало этого.
Медведев: Запад относится к нам хуже, чем к Хрущёву и Брежневу
Бывший президент и премьер-министр России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что за последние годы отношения между Москвой и странами Запада "драматически ухудшились" и сейчас во многом хуже, чем во времена холодной войны.
В интервью газете "Коммерсантъ" Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности, высказал мнение, что все "устали от конфронтации" между Россией и Западом. При этом Медведев считает, что эту "спираль конфронтации" раскрутила не Россия. По словам бывшего президента и премьера, даже реагируя на включение Крыма в состав России, Запад мог действовать "более тонко, умно", но предпочёл "всё сжечь дотла". При этом Медведев оговорился: "Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые" (именно такое выражение употребил в одном из своих выступлений президент Владимир Путин, сказав, что российские власти "белые и пушистые" в противостоянии с Западом).
Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с временами 1960–80-х годов, когда также существовала конфронтация между Западом и Советским Союзом, однако сторонам, по его словам, удавалось находить компромиссы. "К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор", – посетовал Медведев. По его словам, во времена холодной войны Запад не вводил индивидуальные санкции "в отношении [советских лидеров Никиты] Хрущёва или [Леонида] Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета", сейчас же санкции против российских руководителей вводятся, и тем самым, по мнению Медведева, Запад обрывает каналы коммуникации.
- Страны ЕС и США недавно ввели санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств. Также под санкциями ряд руководителей госкорпораций. Ни сам Медведев, ни президент Путин, ни руководство правительства и парламента в санкционные списки не внесены.
По мнению Медведева, Запад считает, что Россия – "умирающая страна", и потому не считается с её мнением, в то время как с мнением СССР считался. "Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает", – сказал Медведев, отметив при этом, что надеется всё же на восстановление сотрудничества с Западом. Возможной базой для такого сотрудничества он назвал борьбу с коронавирусом.
Именно эпидемией коронавирусной инфекции он объяснил разгоны демонстраций в поддержку Алексея Навального зимой этого года. "Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", – сказал он.
Говоря о ситуации в стране, Медведев сопоставил её с 1990-ми годами, по его мнению, в сравнении с ними "нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию".
Медведев ушёл от ответа на вопрос, возглавит ли он список "Единой России" на выборах в Госдуму, сказав, что на него ответит съезд. СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что список может возглавить президент Путин, но решение пока не принято.
- Медведев был президентом России с 2008 по 2012 годы, а затем вновь уступил место Владимиру Путину. В январе 2020 года он ушёл в отставку с поста главы правительства, однако остался председателем "Единой России".
В Грузии выявлен один случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Эпидемиологи выявили один случай южноафриканского штамма коронавируса у гражданина Грузии, побывавшего за границей. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, пациент уже выздоровел и его клиническое состояние удовлетворительное. Все его контакты исследованы, результаты их тестов отрицательные, поскольку инфицированный член семьи был своевременно изолирован.
«Подтверждаю, что лабораторно подтвердился один случай так называемого южноафриканского штамма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать слова «южноафриканский», «индийский», «британский» и так далее, чтобы не было дискриминации, и пользовать специальными аббревиатурами. В этом случае речь идет о штамме B1351, который был выявлен у гражданина Грузии с историей путешествия в Дубае», – заявил Гамкрелидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», ранее Гамкрелидзе сообщил, что в случае заражения южноафриканским штаммом, болезнь обычно не протекает в тяжелой форме.
«Южноафриканский штамм встречается сравнительно редко. Сегодня в Европе превалирует британский штамм, который почти полностью заменил классический штамм. Одним из отличительных качеств южноафриканского штамма является то, что он сравнительно легче распространяется среди молодежи и детей», – пояснил Гамкрелидзе.
- На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается о решении обозначать варианты коронавируса буквами греческого алфавита. Новые обозначения для штаммов коронавируса были выбраны после консультаций со специально созванной для этого группой ученых.
- Они рекомендовали использовать буквы греческого алфавита для общения с ненаучной аудиторией. При этом новая маркировка штаммов не приведет к отказу от системы научных наименований. Они по-прежнему будут использоваться учеными.
- С учетом этого британский штамм коронавируса получил название «Альфа», южноафриканский – «Бета», бразильский – «Гамма», индийский – «Дельта».
- В своих соцсетях ВОЗ пишет, что новые названия «простые, легкие для произношения и запоминания». Но главная причина, из-за которой обновлена система наименований, – это предотвращение стигматизации и дискриминации тех стран, где были обнаружены новые варианты коронавируса, отмечает ВОЗ.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом
У министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе выявили коронавирус.
В ведомстве сообщили, что Тикарадзе чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Сотрудники Минздрава, контактировавшие с министром, также самоизолировались.
Тикарадзе вакцинировалась от коронавируса первой дозой препарата AstraZeneca 23 марта. Вторую дозу она должна была получить в июне.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что после первой дозы коронавирусом заболели 0,8% вакцинированных, после второй – 0.2-0.3%. Почти все переболели СOVID-19 в легкой форме.
Россия возобновит регулярные авиарейсы ещё в восемь стран
Россия со 2 июня возобновит регулярное авиасообщение с Великобританией, прерванное в декабре 2020 года в связи с распространением, так называемого британского штамма коронавируса. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Кроме того, с 10 июня возобновляются полёты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Также с 10 июня увеличится число авиарейсов из России в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.
Международное авиасообщение с Германией будет возобновлено по маршруту Москва — Мюнхен. Также будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.
В то же время российские власти решили продлить до 21 июня ограничения на полёты в Турцию и Танзанию, которые действуют с 15 апреля. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этих странах. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за ситуации с COVID-19. С 17 мая ограничения в стране ослабили.
Помимо этого с 10 июня возобновится железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва на ежедневной основе, а также увеличится количество вагонов в поездах по маршруту Москва — Минск.
Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полётов за рубеж. По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами. Ещё в ряд стран полёты производятся на нерегулярной основе.
Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией – Володин
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин считает, что Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Володин говорит, что «в своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы».
«Что ни заявление – начинают с политики, заканчивают „дайте денег“. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счёт других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле. Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – пишет Володин.
Да не Россия вам должна, а вы России
Говоря об Украине, Володин пишет, что страна опасается лишиться доходов от транзита российского газа и требует денежного возмещения за строительство газопровода «Северный поток – 2».
Чехия, по его словам, выдвигает надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, «а теперь ведёт речь о 40 млн евро».
«Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то «компенсации» за советский период», – считает Володин.
«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз. Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР. Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем», – отметил политик.
Спикер Госдумы призвал вышеуказанные страны не делать Россию виновником всех своих проблем.
«Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим», – заключил Володин.
В Грузии от коронавируса за сутки скончался 31 пациент
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4804 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
За сутки в стране выявили 1233 новых случая коронавируса. Накануне провели 32 930 тестов: PCR-тестов – 10 099, экспресс–тестов на антиген – 22 831.
Выздоровели еще 1002 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 345 196, выздоровевших – 328 620.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,74%, за последние 14 дней составляет 3,3%, за неделю – 2,71%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5056 человек, всего администрировано вакцин – 143 970.
Премьер-министр Грузии сегодня отправляется с визитом в Турцию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправляется с государственным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.
Грузинский премьер проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем состоится расширенная встреча между делегациями.
Гарибашвили и Эрдоган сделают совместные заявления для прессы.
В рамках визита в Турцию Гарибашвили возложит венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрка и оставит запись в книге памяти в мавзолее.
Как пишет «Новости-Грузия», в состав делегации Грузии входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, во время запланированных в Анкаре встреч будут рассмотрены важные для обеих стран вопросы.
«Несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии, между Грузией и Турцией много интересных вопросов. Также хочу сказать, что наши добрососедские и стратегические отношения находятся в динамике. В текущем году состоялось несколько встреч высокого уровня и скоро состоятся встречи разных уровней», – заявил Джанджгава.
Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.
В Абхазии выявлено 17 случаев коронавируса, три пациента скончались
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 217 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 17 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончались две пациентки, женщина 1951 года рождения умерла 29 мая, и женщина 71 года умерла 30 мая. У обеих был выявлен COVID-19.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткварчельской ЦРБ – 8 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 30 мая скончалась пациентка 1962 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 331 человек. Зарегистрировано 233 летальных случая. Выздоровели 14 693 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зеленский обеспокоен перспективой союзного государства России и Беларуси
Президент Украины считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для Украины. Владимир Зеленский дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, оно опубликовано 31 мая.
ТАСС обращает внимание на слова Зеленского: "Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".
"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подчеркнул Зеленский.
Нынешнему настрою президента Украины, по всей вероятности, способствовала череда событий, которые, как писала Радио Свобода, явно указывали на растущую военную угрозу:
- 4 февраля 2021 года на встрече с руководителями российских СМИ Владимир Путин заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".
- В конце марта началось наращивание российских войск вблизи украинских границ под предлогом объявленных министром обороны "контрольных проверок" боеготовности.
- К середине апреля их численность достигла 103 тысяч солдат и офицеров. Украинские военные ожидали, что к концу месяца у границ страны будет развернуто 110 тысяч российских военнослужащих.
- 13 апреля президент США в разговоре с Путиным "подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины". А 25 апреля лондонская The Sunday Times опубликовала интервью с недавно назначенным шефом британской разведки Ми-6 Ричардом Муром, который подтвердил: Великобритания и США предупредили Путина, что в случае вторжения в Украину Россия дорого заплатит.
Полиция пришла с обысками к политику Дмитрию Гудкову
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что на его даче под Коломной проходит обыск. Сотрудники правоохранительных органов также пришли к бывшему председателю движения "Открытая Россия" Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову.
"Формального повода не знаю. Реальный ясен", — написал Гудков в своем телеграм-канале о причинах обысков.
Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил в твиттере, что в дом "вломился ОМОН", там находятся сыновья с внуками и родственники. Все телефоны отключены. Приехали на десяти автомобилях, сотня сотрудников проводит "операцию устрашения и произвола", написал Гудков-старший.
Геннадий Гудков также сообщил, что полиция пришла в квартиру сестры его жены и в московскую квартиру Дмитрия Гудкова.
Скорее всего, обыски связаны с делом о сотрудничестве с "нежелательной организацией", возбужденным против бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.
Накануне Андрея Пивоварова сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту Пулково. После задержания бывшего директора "Открытой России" увезли на допрос в Следственный комитет. Оттуда Пивоваров передал через своего адвоката письмо, из которого ясно, что против него возбуждено уголовное дело о деятельности "нежелательной организации". При этом дело было возбуждено в Краснодаре, куда оппозиционера собираются доставить в ближайшее время.
27 мая "Открытая Россия" сообщила о самоликвидации , чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в "нежелательной организации".
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан в аэропорту «Пулково»
В Петербурге в аэропорту «Пулково» сняли с самолета и задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
Как рассказал сам Пивоваров, он летел на отдых и уже прошел таможенный контроль, во время которого к нему не возникло никаких вопросов. Затем политик сел в самолет, который начал движение к взлетной полосе. Только после этого лайнер остановили и Пивоварова вывели из салона сотрудники ФСБ.
Сообщается, что речь шла о рейсе Петербург-Варшава польской авиакомпании LOT, его вылет был задержан более чем на час.
Со слов экс-директора «Открытой России», его собираются везти в Следственный комитет. Также в телеграм-канале Пивоварова появилось сообщение, что в аэропорт приехал человек, которого называют «инициатором розыска» оппозиционера. Причины розыска пока не называют.
Ранее общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Вся ее деятельность прекращена, территориальные отделения закрыты, членство участников аннулировано.
Андрей Пивоваров сообщал, что решение коллегиально принял Совет «Открытой России». Поводом для него стало готовящееся ужесточение уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций.
Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова писала на своей странице в Фейсбуке, что решение о роспуске было принято, «чтобы защитить сторонников», над которыми будет висеть опасность сесть в тюрьму. «Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется – посадили бы, сомнений нет», – отметила она.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя». После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все ее счета. Также должны быть закрыты все ее отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
- 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия», а также в одноименной общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены «Открытой России» неоднократно подвергались административному и уголовному преследованиям.
Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР заложником группы Вагнера
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны. Макрон дал интервью газете Le Journal du Dimanche, оно опубликовано 30 мая.
Участники группы Вагнера используют антифранцузские настроения в Центральноафриканской республике, считает президент Франции. С ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран, особенно Китая, России и Турции.
Как сообщает Международное французское радио, в Банги уверяют, что имеют дело не с «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством оборон в рамках двустороннего договора, который применяется под контролем Совета Безопасности ООН.
В июле в Грузии могут смягчить масочный режим
Правило повсеместного ношения масок в Грузии может быть смягчено с июля, заявил сегодня, 31 мая, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Отвечая на вопрос журналистов на вебинаре, Гамкрелидзе не исключил, что с июля граждане должны будут использовать маски только в местах общественного скопления.
По его словам, при этом по-прежнему обязательным будет ношение маски в транспорте, на остановках, а также, например, на Батумском бульваре и на проспекте Руставели – то есть на открытых пространствах, где наблюдается большое скопление людей.
Гамкрелидзе прокомментировал и вопрос о том, что в некоторых соседних с Грузией странах обязательный масочный режим на улице отменили.
«Если сравнивать нашу эпидситуацию с ситуацией у наших соседей, то там положение на этом этапе лучше. Они раньше прошли эту третью волну [распространения коронавируса]. Мы не отменили правило обязательного ношения масок, так как пока количество новых случаев колеблется в рамках сотен за день. Исходя из того, что маска является самым простым и эффективным средством профилактики распространения инфекции, мы оставляем обязательным использование масок», - сказал Гамкрелидзе.
Грузия переживает третью волну распространения коронавируса, в стране действует правило обязательного ношения масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00.
Полицейские за минувшие сутки зафиксировали в Грузии 532 нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (6 долларов) за нарушение масочного режима выписали 364 гражданам, сообщает агентство «Новости-Грузия». Еще 98 штрафов было выписано за повторное нарушение масочного режима – в этом случае штраф возрастает до 40 лари.
За игнорирование «комендантского часа» были оштрафованы 70 нарушителей. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (600 долларов) для физического лица и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) – с юридического.
На швейной фабрике в Аджарии произошло массовое отравление сотрудников
На швейной фабрике Хелвачаури в Аджарии более ста сотрудников отравились, предположительно, пищей, сообщают СМИ.
Согласно распространившейся информации, персоналу фабрики стало плохо после обеда. На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, отравленных сотрудников доставили в разные медучреждения. По факту массового отравления началось расследование, передает агентство «Новости-Грузия».
В клиниках на данный момент находятся только 50 человек, остальные продолжают лечение дома. Точное количество отравленных сотрудников уточняется. На месте находятся представители Центра общественного здравоохранения Аджарии. Они обещают позднее распространить детальную информацию о случившемся. Специалисты взяли образцы пищи для лабораторного исследования.
На швейной фабрике «Фасттректекстиле» трудоустроены около 400 человек. Готовую еду на фабрику для сотрудников доставляет компания «Анкара Кеитеринг».
Гахария: Соглашение с оппозицией содержит репутационные риски
Соглашение под названием «Будущий путь Грузии», подписанное властями и лидерами части оппозиционных партий страны, содержит репутационные риски, считает председатель партии «За Грузию», бывший премьер Георгий Гахария.
Сегодня, 31 мая, на пресс-конференции он дал оценку подписанному 19 апреля компромиссному соглашению по выходу из политического кризиса, предложенному правящей партии и оппозиции Грузии президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
По словам Гахария, содержащийся в соглашении пункт об амнистии участников событий 20 июня 2019 года подтверждает наличие в стране политических заключенных, с чем он, по всей видимости, не согласен. Бывший премьер также указывает на то, что в соглашении заложена возможность проведения досрочных выборов парламента в случае, если на местных выборах правящая партия «Грузинская мечта» получит меньше 43% голосов.
«Фактически, мы путем амнистии получили людей, которые были задержаны по конкретному обвинению Уголовного кодекса. При том, что в отношении Грузии за последние семь-восемь лет не использовались слова «политический заключенный», предметом соглашения стало политически мотивированное правосудие. Не считая тех 43% и репутационных рисков, которые получила страна и партия», - заявил Гахария на пресс-конференции.
Гахария вновь подтвердил, что для него была неприемлемой форма задержания Ники Мелия - лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», который был задержан полицейским спецназом после штурма офиса партии. Бывший премьер считает, что это в первую очередь поставило под огромный риск государство и создавало серьезные риски для «Грузинской мечты», как партии. Гахария тогда выступал за перенос срока задержания Мелия, а «Грузинская мечта» настаивала на незамедлительном аресте лидера своего главного оппонента.
Из-за отставки Гахария задержание Мелия было отсрочено на несколько дней – до 23 февраля. А после подписания правящей партией соглашения с оппозицией Ника Мелия вышел на свободу – весь период переговоров оппозиция называла его политзаключенным.
«Единственное чего добилась «Грузинская мечта», тем, что сделала и как сделала, это то, что фактический организатор штурма парламента не предстанет перед судом и правосудие не восторжествует, потому что кейс Мелия стал политически мотивированным. Наши международные партнеры вмешались в тему для того, чтобы ситуация в стране стабилизировалась», - подчеркнул Гахария.
- Георгий Гахария покинул правящую партию «Грузинская мечта » 18 февраля 2021 года, заявив о том, что не достиг согласия с правящей командой по вопросу формы ареста Ники Мелия. Уже спустя месяц Гахария объявил о своем намерении вернуться в политику. 29 мая состоялся учредительный съезд его партии под названием «За Грузию», в которую вошли и бывшие руководители местных органов власти в регионах и чиновники госструктур. Кроме того, в парламенте Гахария поддерживают уже шесть депутатов, которые недавно также покинули правящую партию.
Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО на саммите еще раз подтвердят широкую поддержку Грузии и Украины
Я ожидаю, что лидеры НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят свою широкую поддержку Грузии и Украины, этих очень ценных стран-партнеров НАТО, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг ответил на вопрос Первого канала Грузии, будет ли в повестке саммита НАТО поднят вопрос о политике открытых дверей.
«Политика открытых дверей НАТО была успешной. Эта политика помогла распространить демократию и верховенство закона в Европе после окончания Второй мировой войны. С тех пор количество членов НАТО увеличилось почти вдвое – с 16 до 32. Дверь в НАТО остается открытой, и мы демонстрируем это на протяжении последних нескольких лет. Мы работаем с государствами-аспирантами, такими как Грузия и Украина. Наш посыл состоит в том, что им необходимо сосредоточиться на реформах, модернизировать свои институты обороны и безопасности, потому что мы считаем, что это лучший способ продвинуться вперед в евроатлантической интеграции. Однако сами реформы являются очень важной целью, и мы по-прежнему поддерживаем страны-аспиранты различными программами. Мы продолжим это делать», – заявил Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.
«Итальянская» компания из Москвы планирует восстановить ж/д станции в Абхазии
Представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. Об этом сообщает ГАГРА ТВ со ссылкой на администрацию Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия.
В сообщении указано, что GLOBAL ARREDI – итальянская компания, которая работает в России около 13 лет. Однако на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё лишь 49 лайков.
В администрации Гагрского района говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону. По пути следования он совершит в Абхазии три остановки: на гагрской станции «Гагрипш» (Павильон), на станции «Псырцха» в Новом Афоне и на сухумской станции «Келасур». Круизный поезд должен начать работу уже в этом году.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».
«Вокзалы могут быть восстановлены только тогда, когда у нас будет обеспечено сквозное железнодорожное сообщение, чтобы железная дорога приносила какой-то экономический эффект. Наша же дорога – тупиковое направление, она идет до Очамчиры – и всё, дальше полотно разобрано», – сказал он.
Эдуард Кокойты назвал президента Польши «недалёким и неотёсанным политиком»
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты назвал президента Польши Анджея Дуду «недалёким и неотёсанным политиком», а также «главным европейским провокатором и антироссийским пропагандистом». Как пишет Кокойты в социальной сети, польский президент во время визита в Тбилиси «допустил ряд некорректных высказываний в адрес Южной Осетии и России». В частности, Дуда обвинил Москву в агрессии и в нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
«Хочу посоветовать этому недалёкому и неотёсанному политику не совать свой нос в отношения других государств, а также предостеречь его от агрессивной риторики в отношении главного союзника Алании – Российской Федерации. Посещая Грузию, он должен был воочию увидеть, к чему может привести подобная «истеричность» в политике. Саакашвили ему наглядный пример», – пишет Кокойты.
Бывший югоосетинский лидер надеется, что «польский народ в ближайшее время избавится от такого рода политиков и встанет на верный путь сближения с Россией».
- Недавно Кокойты участвовал в съезде «Российского общенародного союза». Он сообщил, что принял предложение возглавить совет сторонников партии.
- Лидер данной партии – Сергей Бабурин. В союзе считают, что «Россия должна быть государством, в котором русский народ и породненные с ним коренные народы России могут беспрепятственно реализовывать весь комплекс своих естественных и позитивных прав, используя для этого данные Богом природные и иные неотчуждаемые ресурсы».
- В прошлом году Эдуард Кокойты планировал вернуться в Цхинвали на фоне политического кризиса.
Самолёт Ryanair приземлился в Берлине из-за «потенциальной угрозы»
В воскресенье, 30 мая, пассажирский рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу был перенаправлен в Берлин после того, как экипаж получил предупреждение о “потенциальной угрозе на борту лайнера”, сообщила авиакомпания.
“Сотруднику аэропорта Кракова позвонили и сказали, что в самолете заложено взрывное устройство”, – уточнил представитель польской региональной полиции Себастьян Глен в интервью AFP.
Самолет следовал по маршруту Дублин-Краков. Экипаж совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлин-Браденбург вечером в воскресенье. На борту находилось около 160 человек.
На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии. Она помогла пассажирам покинуть самолет, проверила багаж и воздушное судно. После семичасовой задержки пассажиры улетели в Краков на запасном самолете.
“Немецкая полиция проверила: не было никакого устройства, никакой угрозы взрыва. Итак, мы знаем, что это была ложная тревога”, - сказал Себастьян Глен. Он также заявил, что правоохранительные органы Польши расследует инцидент. Личность отправившего ложное сообщение пока не установлена. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
- Инцидент произошел спустя неделю после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске. Белорусские диспетчеры предупредили пилотов о том, что на борту лайнера может быть взрывное устройство. Как позже сообщили власти Беларуси, сообщение о бомбе поступило от палестинской группировки ХАМАС. Ее представители это опровергли. Кроме того швейцарский сервис электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо, сообщил, что оно было отправлено через 27 минут после того, как самолёт отклонился от маршрута.
- После приземления самолёта в Минске белорусские власти задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Обоих обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси.
- США, Евросоюз и НАТО возмутились случившимся. Участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. Новые меры запрещают белорусским авиакомпаниям использовать европейские аэропорты. Кроме того, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза облетать воздушное пространство Беларуси. Рекомендации последовали уже несколько перевозчиков – среди них Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.
- Представитель МИД России Мария Захарова сравнила обе посадки самолётов Ryanair - в Минске и Берлине - и удивилась разной реакции стран ЕС на эти события. При этом она не упомянула о задержании Протасевича.
- В июле прошлого года еще один самолет Ryanair из Дублина в Краков совершал вынужденную посадку в Лондоне из-за ложной угрозы взрыва.
В Бельгии россиян обвинили в отмывании денег, похищенных у Hermitage Capital
В Бельгии россиянам Сергею Медведеву и Ирине Теркиной предъявлены обвинения в отмывании денег, пишет EUObserver. По данным издания, обвинения были предъявлены еще в прошлом году, но до сих пор о них не сообщалось. Суд также конфисковал у россиян 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в центре Антверпена.
Деньгимогли быть частью 4 миллионов евро, которые были похищены у фонда Hermitage Capital и отмыты в банках Бельгии "приспешниками российских чиновников и мафиози". На прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро, приобретенную гражданином России — по данным властей, это было также сделано на деньги, похищенные у Hermitage Capital.
В 2016 году в Великобритании обнаружили 30 из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Данные об этих финансовых нарушениях в свое время были обнародованы юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Российские власти обвинили Магнитского в совершении финансовых преступлений; он скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Директор Hermitage Capital Уильям Браудер на слушаниях в британском парламенте рассказывал, что свыше 30 миллионов долларов из похищенных денег были легализованы преступным сообществом Дмитрия Клюева и поступали в Великобританию с литовских и кипрских офшорных счетов.
- Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный "список Магнитского". Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который были отмыты почти 8 с половиной миллиардов рублей в 2006 и 2007 годах – через связанные с Клюевым кипрские компании "Альтем Инвест" и "Зибар Менеджмент", а также через литовский банк Ukio Bankas, владелец которого Владимир Романов разыскивается властями Литвы.
Грузия, Молдова и Украина просят ЕС оказать поддержку в получении вакцин
Премьер-министры Грузии, Молдовы и Украины сегодня, 31 мая обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой оказать поддержку в получении вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
Главы правительств считают, что механизм передачи вакцины, который применялся к странам Западных Балкан, должен распространиться и на страны Восточного партнерства.
В письме говорится, что Евросоюз уже оказал значительную поддержку странам-партнерам в преодолении трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Главы правительств также указывают на важность массовой и безопасной вакцинации для победы над пандемией.
Ранее Литва объявила, что передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19, Украине – 100 тысяч, Молдове – 12 тысяч. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что к инициативе подключатся и другие страны ЕС.
Премьер-министр Грузии назначил двух новых губернаторов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых губернаторов в двух регионах – в Самегрело–Земо Сванети и в Шида Картли.
Представителем правительства в регионе Самегрело–Земо Сванети станет Георгий Гугучия, который до этого работал в службе безопасности МВД.
«Он специалист международного права. У него есть большой опыт работы в государственных структурах. Он работал в министерстве внутренних дел, в Службе государственной безопасности, в министерстве финансов. Является очень опытным кадром. Он из Зугдиди, очень хорошо знаком с регионом, и я уверен, что он будет очень успешным губернатором. Желаю ему удачи», – заявил Гарибашвили.
Как пишет «Новости-Грузия», на должности губернатора Георгий Гугучия заменил Малхаза Тордия, который подал в отставку сегодня, проработав на этом посту только четыре месяца. В феврале 2021 года Тордия назначил тогдашний премьер Георгий Гахария. Это произошло после того, как его предшественник на посту губернатора – Александр Моцерелия, стал депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты». В настоящее время Моцерелия покинул правящую партию и стал соратником Гахария в его новой партии «Для Грузии». Не исключено, что и Тордия последует его примеру.
Что касается Шида Картли, то там новым губернатором стал Валериан Мчедлидзе, который до этого работал в министерстве сельского хозяйства.
«Представляю Вариана Мчедлидзе, который родом из Гори и является успешным сотрудником государственных структур. Хочу сказать, что в последнее время он руководил Агентством охраняемых территорий Минсельхоза, департаментом мелиорации и управления землей министерства сельского хозяйства. Желаю ему успехов», – сказал Гарибашвили.
Мчедлидзе заменит на должности губернатора Шида Картли Георгия Ходжеванишвили, который с недавнего времени также является депутатом парламента Грузии, также покинул «Грузинскую мечту» и перешел в партию Гахария.
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