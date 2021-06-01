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Госдолг России вырос почти до 20 триллионов рублей
Государственный долг России вырос за первые три месяца 2021 года на 741 миллиард рублей и достиг почти 20 триллионов. Эта сумма, согласно докладу Счетной палаты, соответствует 17% прогнозируемого ВВП страны. Отмечается, что по сравнению с 2019 годом госдолг России вырос почти на 40%.
Издание «Медуза» напоминает, что в апреле президент США Джо Байден ввел новые ограничительные меры в отношении России, в числе которых - запрет американским инвесторам покупать на первичном рынке российские государственные облигации.
Другие новости дня
Ираклий Гарибашвили пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Грузию
«Мы готовы очень активно работать, сотрудничать и вместе реализовывать множество проектов», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Премьер-министр Грузии пригласил президента Турции в Грузию.
«Естественно, мы коснулись ситуации в регионе. Я ознакомил президента с текущей ситуацией в нашей стране. Естественно, мы затронули и вопросы оккупации. Конечно, альтернативы миру нет. Все конфликты необходимо разрешать мирным путем. С этим оптимизмом и этим пафосом хочу заверить Вас, господин президент, что мы готовы очень активно работать, сотрудничать, осуществлять вместе много проектов. Еще раз большое спасибо, мы бы очень хотели видеть вас в Тбилиси», - заявил Ираклий Гарибашвили.
- Ираклий Гарибашвили сегодня, 1 июня, прибыл с первым государственным визитом в Турцию в ранге премьер-министра. В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.
Вакцина китайского производства Sinovac получила авторизацию ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения утвердила вакцину Sinovac китайского производства для экстренного применения. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление организации.
В заявлении ВОЗ говорится, что по мнению независимых экспертов использование вакцины рекомендуется людям старше 18 лет, а прививка второй дозой препарата должна быть проведена через 2-4 недели.
29 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinovac, а 24 мая в стране началась вакцинация данным препаратом.
Sinovac, как и Sinopharm, является инактивированной вакциной.
Макрон: Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как пишет «Радио Азатутюн», визит Пашиняна во Францию проходит по приглашению французского лидера.
В начале встречи на лужайке возле Елисейского дворца оба лидера сделали заявления для прессы. Пашинян подчеркнул, что президент Франции давно планировал посетить Армению, однако в прошлом году визит не состоялся из-за пандемии COVID-19.
«Я надеюсь, что вместе мы преодолеем COVID-19 и другие кризисы. И мы будем рады видеть вас, господин президент, осенью в Ереване. Между Францией и Арменией существуют особые отношения, и важно отметить, что в этот период армянский народ, Республика Армения всегда чувствовали поддержку Франции и личную поддержку президента Макрона. Хочу подчеркнуть очень важное обстоятельство – с первого дня начала кризиса в нашем регионе президент Макрон говорил на языке правды, и этот голос был слышен во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что Франция и президент Макрон продолжают эту приверженность, и это очень важно с точки зрения выхода из кризисной ситуации в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и деятельность сопредседателей очень важна для урегулирования нагорно-карабахской проблемы и кризисов в регионе, а также в плане установления прочного мира и стабильности», – отметил Пашинян.
Макрон отметил, что визит Пашиняна в Париж проходит в очень важный момент для Армении.
«Начиная с заявления о прекращении огня от 9 ноября, мы отмечаем, что, хотя в целом режим прекращения огня сохраняется, однако предстоит еще многое сделать, и Франция готова помочь в этом вопросе. В первую очередь, это касается освобождения военнопленных и других задержанных, а также гуманитарной поддержки», – отметил президент Франции.
Макрон говорит, что «Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения».
«Сохранение культурного наследия - как христианского, так и мусульманского - в Нагорном Карабахе и вокруг него - это очень важный вопрос. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция обязана сделать все, чтобы стороны достигли деэскалации и наладили диалог. Кроме того, я также хочу сказать, что делимитация и демаркация границ между Арменией и Азербайджаном должны происходить исключительно путем диалога, и не должно быть применения силы. Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения, и я призываю их вернуться на исходные позиции от 11 мая. Мы постараемся помочь в установлении диалога. В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией. Мы также обсудим с Пашинян экономическое сотрудничество, мы наметили различные направления, обсудим сотрудничество в развитии инфраструктуры Армении. В эти трудные времена Франция полна решимости принести мир в регион. Франция была и будет солидарна с Арменией», – подчеркнул Макрон.
В рамках визита во Францию Пашинян также встретился с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном.
Ожидается, что визит завершится встречей Пашиняна с представителями местной армянской общины.
Из Парижа Пашинян отправится в Бельгию, где, помимо других встреч, он также встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая.
Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло в зале суда
Минчанин Степан Латыпов воткнул себе ручку горло в зале суда. Перед эти он заявил, что правоохранительные органы обещаю завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Латыпов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Он был активистом так называемой Площади перемен— дворе на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года.
Он был задержан в в сентябре 2020 года, когда вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурала на площади. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции (в уголовное дело этот эпизод не вошёл).
На заседании суда во вторник Латыпов заявил, что 51 день находился в "пресс-хате" — камере, где заключённым с подачи администрации создаются сокамерниками невыносимые условия содержания.
После этого он встал на скамейку в клетке, в которой находился на заседании, чтобы до него не могли дотянуться конвориры, и воткнул ручку в горло. Открыть клетку сразу не удалось, так как у конвоиров не было с собой ключей, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Власти Перу более чем вдвое увеличили статистику смертей от коронавируса
Власти Перу пересмотрели в сторону увеличения данные о числе умерших от коронавирусной инфекции. По статистике университета Джонса Хопкинса, количество погибших от COVID-19 в Перу более чем в два раза больше, чем сообщала официальная статистика: 180 тысяч человек против 69 тысяч.
Премьер-министр Виолета Бермудес сообщила журналистам, что власти пересмотрели статистику по совету перуанских и международных экспертов. Новые данные соответствуют показателю избыточной смертности в стране (он демонстрирует, насколько выросло количество умерших от всех причин по сравнению со средним показателем за несколько лет).
Перу считается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой. “У нас не было поддержки от государства: нам не предоставили кислород и дополнительных коек в отделения интенсивной терапии. Сейчас не хватает вакцин. Не восстановлено оказание первой медицинской помощи", – комментирует в интервью BBC президент Перуанской медицинской федерации Годофредо Талавера.
После пересмотра статистики Перу стала страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на душу населения: 500 случаев на 100 тысяч человек. Страна обогнала Венгрию, где на 100 тысяч человек приходится 300 смертельных исходов от COVID-19.
Российская статистика также вызывает много вопросов у экспертов. Так, согласно исследованию Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в разы выше, чем говорят чиновники.
В прошлом году Россия вышла на первое место по общей и избыточной смертности среди крупных развитых стран. В декабре 2020 года в стране умерло рекордное количество граждан за всю ее историю (243 тысячи человек), если не считать ВОВ. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что 81% смертей связан с COVID-19 либо с осложнениями после него.
Демограф Алексей Ракша убеждён, что этот показатель может быть еще выше. По его подсчетам, избыточная смертность в России в 2020 году достигла 355 тысяч человек. Это на 20% больше, чем годом ранее. И почти во всех случаях, отмечает Ракша, причиной смерти прямо или косвенно стала пандемия коронавируса.
- Всего с начала пандемии коронавируса в России, по официальным данным, заболели более пяти миллионов человек. Число умерших превышает 120 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.
В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам мафиозо
В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам бывший член мафии Джованни Бруска. Он был признан виновным в ряде резонансных убийств, в том числе — в успешном покушении на известного борца с мафией Джованни Фальконе и его жены. Согласно собственным утверждениям, Бруска убил больше ста пятидесяти человек. Он был освобождён за сотрудничество со следствием.
Новость об освобождении 64-летнего Бруски, известного по прозвищу Свинья, вызвала резкую критику в итальянском обществе, пишет Giornale de Sicilia. До 1996 года, когда мафиозо был арестован, он был одним из самых разыскиваемых итальянских преступников. Он был правой рукой босса боссов Коза ностры Тото Риины, и за жестокость получил прозвище сканнакритистиани — убийца христиан.
После ареста он начал сотрудничать с правительством, рассказывая прокурорам о причастности мафии к многочисленным преступлениям по всей Италии. В том числе он сознался в убийстве 13-летнего сына информатора Сантино ди Маттео, подросток был задушен и растворён в кислоте. Ценность показаний привела к сокращению срока заключения Бруски. Но и назначенный срок он не отсидел, и был выпущен досрочно за примерное поведение.
Теперь Бруска проведет четыре года на свободе под надзором полиции. Его освобождение раскритиковали родственники его жертв и многие видные политики. Однако представитель прокуратуры заявил, что ценность показаний мафиозо не вызывает сомнений. А газета Corriere della Sera приводит слова сестры убитого им Фальконе Марии: "по-человечески эта новость причиняет мне боль, но это закон, закон, которого добивался и мой брат тоже, и его нужно уважать".
- Покушение на Фальконе, совершённой Бруской, стало одним из самых известных в истории борьбы с организованной преступностью. Фальконе был одним из главных борцов с мафией. В 1992 году машина, в которой он ехал, и две машины сопровождения с охраной были подорваны заложенной под полотном дороги бомбой. Именем убитого Фальконе назван аэропорт в Палермо, округ в Риме и многие улицы в городах Сицилии.
Нужно ли соблюдать масочный режим в море? Ответ Амирана Гамкрелидзе
Национальный центр по контролю заболеваний разработает рекомендации о разумном ношении масок на открытых пространствах, – заявил руководитель ведомства Амиран Гамкрелидзе. По его словам, ношение маски в людных местах будет обязательным.
«Понятно, что если вы один в деревне, в лесу, никто не потребует от вас надеть маску. В местах массового скопления людей, конечно, её стоит использовать. Если вы купаетесь в море, наверное, от вас никто не потребует надеть маску, но если вы идете по бульвару в Батуми или Кобулети, где рядом с вами много людей, конечно, вы должны будете надеть её», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Ранее главный эпидемиолог Грузии говорил, что правило повсеместного ношения масок в стране может быть смягчено с июля.
- За нарушение «масочного режима» в Грузии предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
В Уганде совершено покушение на бывшего командующего армией
В Уганде совершено покушение на министра транспорта, бывшего командующего армией и бывшего начальника полиции генерала Катумбу Вамалу. Погибли его дочь и водитель, сам он находится в госпитале под охраной военных.
Несколько человек на мотоциклах открыли огонь по внедорожнику Toyota, на котором ехал Вамала, неподалёку от его дома, передаёт Би-би-си. Видеозапись с места событий показывает, что окровавленный генерал был эвакуирован в госпиталь на мотоцикле.
Сообщается, что состояние 64-летнего политика стабильное, он ранен, но его жизни это не угрожает. Ответственность за покушение на себя никто не взял.
В последние годы в Уганде прошла серия громких политических покушений, передаёт корреспондент Би-би-си. В июне 2018 года был застрелен член парламента Ибрагим Абирига, известный как активный сторонник президента страны.
В 2017 году был убит бывший пресс-секретарь полиции Эндрю Феликс Кависи. Были застрелены несколько известных представителей исламского духовенства. В 2015 году была убита прокурор Джоан Кагези, ведшая расследование взрывов 2010 года, в которых погибли 76 человек. Ни одно из этих преступлений не было раскрыто.
- С 1986 года Угандой правит президент Йовери Кагута Мусевени. 76-летний политик в 1986 году победил в гражданской войне и с тех пор шесть раз побеждал на президентских выборах.
- Уганда — член Содружества наций, страна участвует в миротворческой операции в Сомали. Одним из командующих воинским контингентом в Сомали был генерал Вамалу, занимавший тогда пост начальника сухоптуной армии.
В Южной Осетии выявили три новых случая коронавируса
За выходные дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 40 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, диагноз COVID-19 подтвержден у троих. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день остается 14 человек», – отметила она.
Число инфицированных с начала пандемии достигло 3343 человек, выздоровели 3329. Всего было проведено 22 796 исследований.
Кочиева обратилась к жителям Южной Осетии с рекомендацией пройти вакцинацию от коронавируса.
«Несмотря на тенденцию снижения количества заболевших, мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Лидер Меджлиса крымских татар заочно приговорён к 6 годам колонии
Подконтрольный России Верховный суд Крыма в Симферополе вынес заочный приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Рефату Чубарову. Он приговорён к 6 годам колонии общего режима и штрафу. Обвинение просило приговорить его к 9 годам колонии.
Чубарова признали виновным в организации массовых беспорядков – ими российское следствие считает акцию протеста у здания парламента Крыма в Симферополе 26 февраля 2014-го. Участники акции, прежде всего крымские татары, выступили против возможной аннексии Крыма Россией. В ходе акции произошли столкновения с пророссийскими активистами, 2 человека погибли и несколько пострадали.
Эти события произошли ещё до установления российского силового контроля над Крымом и аннексии полуострова, то есть в то время, когда даже официальные российские власти считали Крым территорией Украины. Тем не менее Чубарова судили за "организацию беспорядков" по российскому законодательству. Также ему вынесли приговор по статье о призывах к нарушению целостности России - в связи с утверждениями о том, что Крым принадлежит Украине.
Лидер Меджлиса – гражданин Украины, он покинул Крым вскоре после аннексии и живёт в Киеве. Судили Чубарова заочно.
Защита главы Меджлиса намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.
Чубаров в интервью Крым.Реалии ранее сказал, что возможный обвинительный вердикт не повлияет на его жизнь, и призвал прежде всего думать "о тех крымских татарах, этнических украинцах, которых осуждают на реальные сроки, заключения, которые являются арестованными и которые сейчас находятся в российских тюрьмах". После аннексии полуострова российские суды осудили десятки проукраинских активистов, а также крымских татар, обвинённых в участии в признанной в России террористической и запрещённой организации "Хизб ут-Тахрир".
В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа
В США умер советский и российский политический обозреватель Мэлор Стуруа. Ему было 93 года. Об этом РБК сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Как сообщил ТАСС его сын Андрей Стуруа, журналист умер в Миннеаполисе, где жил и работал. Он просил похоронить его в Москве. Дата прощания и похорон пока не известна, так как тело необходимо доставить в Россию.
Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Грузии. С отличием окончил первый выпуск МГИМО, после чего поступил на работу в газету "Известия", был собственным корреспондентом издания в Великобритании и США. В 1960 году как корреспондент "Известий" Стуруа сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, которую описал вместе с соавторами в книге "Разбуженный восток".
За время журналистской карьеры Мэлор Стуруа освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты, интервьюировал нескольких президентов США. Работа политическим обозревателем в Советском Союзе означала принадлежность к номенклатуре ЦК КПСС, доступ к первым лицам государства, полную погружённость в дела Компартии и уровень жизни, недоступный для почти всех граждан страны.
Мэлор Стуруа опубликовал более 30 книг. Среди них - "Время по Гринвичу и по существу", "От Потомака до Миссисипи", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Этот безумный мир", "Десять из тридцати", "Гленн Таркер - заячья губа", "Озабоченная Америка", "Америка восьмидесятых".
После распада СССР Стуруа некоторое время был научным сотрудником ряда американских университетов, а потом политическим обозревателем в газете "Московский комсомолец", был сотрудником "Известий".
Детей из центра «Страна души» передали родителям, руководителя задержали в Сочи
Детей, перевезенных из семейного образовательного центра кришнаитов «Страна души» в учебный центр МВД самопровозглашенной республики Абхазия, передали родителям. Об этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства.
Российские СМИ при этом сообщили, что в Сочи задержан руководитель образовательного центра. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС пояснили, что ведомство организовало проверку информации о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего постояльца этого центра.
«В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, возможно пострадавших от незаконных действий, а также, каким образом осуществляется распространение сведений о деятельности указанной организации в городе Сочи», – заявили в пресс-службе.
Абхазское МВД приняло решение закрыть центр «Страна души», расположенный в селе Пшап Гульрипшского района, 30 мая. Поводом для этого стало сообщения одного из российских телеканалов о возможных неправомерных действиях директора в отношении воспитанников. Сотрудники силового ведомства вывезли из центра девять ребят разного возраста.
В Грузии решили поддержать фермеров и сократили «комендантский час»
Правительство Грузии решило поддержать фермеров и сократило действие «комендантского часа» – ограничение на передвижение в Грузии с 1 июня будет действовать с 23:00 до 04:00. Ранее запрет выходить на улицу в ночное время действовал до 5 утра.
«Период ограничения будет действовать с 23:00 до 04:00, естественно, для любого гражданина. Это было сделано, чтобы способствовать фермерам заниматься сельскохозяйственной деятельностью и реализовывать свою продукцию. Однако это касается любого гражданина Грузии и всех, кто находится в Грузии», – пояснил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
По его словам, «Межведомственный координационный совет в процессе смягчения ограничений продолжает предпринимать последовательные и осторожные шаги, чтобы с одной стороны способствовать восстановлению экономики, а с другой — избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации».
«Новости-Грузия» напоминает, что граждане Грузии и представители бизнеса провели за последние полгода множество акций с требованием отменить «комендантский час», однако правительство пока так и не сделало этого.
В КНР первый случай заражения человека разновидностью птичьего гриппа
В мире зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Его выявили у 41-летнего жителя китайской провинции Цзянсу, на востоке страны, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.
Жителя города Чжэньцзян госпитализировали в конце апреля с повышенной температурой и другими симптомами. Диагноз поставили спустя месяц – 28 мая. Сейчас его состояние называют стабильным. Также, по мнению врачей, пациента можно уже выписать. Среди людей, с которыми он близко контактировал, случаи заражения не выявлены.
H10N3 считается низкопатогенной разновидностью вируса, который передаётся среди домашней птицы. Как именно произошло заражение жителя Чжэньцзяна, эксперты не уточняют.
В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые из них периодически находят у людей, как правило среди тех, кто имеет отношение к птицеводству. Последняя серьёзная вспышка, связанная с вирусом гриппа H7N9, была в 2016-2017 годах, когда от болезни умерли около 300 пациентов, отмечает Reuters.
С конца 2019-го года с Китая по всему миру началось распространение коронавируса нового типа, вызывающего инфекцию COVID-19. За время пандемии, которая продолжается до сих пор, коронавирусом заразились свыше 170 миллионов человек, умерли, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, около 3-х с половиной миллиона.
Медведев: Запад относится к нам хуже, чем к Хрущёву и Брежневу
Бывший президент и премьер-министр России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что за последние годы отношения между Москвой и странами Запада "драматически ухудшились" и сейчас во многом хуже, чем во времена холодной войны.
В интервью газете "Коммерсантъ" Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности, высказал мнение, что все "устали от конфронтации" между Россией и Западом. При этом Медведев считает, что эту "спираль конфронтации" раскрутила не Россия. По словам бывшего президента и премьера, даже реагируя на включение Крыма в состав России, Запад мог действовать "более тонко, умно", но предпочёл "всё сжечь дотла". При этом Медведев оговорился: "Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые" (именно такое выражение употребил в одном из своих выступлений президент Владимир Путин, сказав, что российские власти "белые и пушистые" в противостоянии с Западом).
Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с временами 1960–80-х годов, когда также существовала конфронтация между Западом и Советским Союзом, однако сторонам, по его словам, удавалось находить компромиссы. "К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор", – посетовал Медведев. По его словам, во времена холодной войны Запад не вводил индивидуальные санкции "в отношении [советских лидеров Никиты] Хрущёва или [Леонида] Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета", сейчас же санкции против российских руководителей вводятся, и тем самым, по мнению Медведева, Запад обрывает каналы коммуникации.
- Страны ЕС и США недавно ввели санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств. Также под санкциями ряд руководителей госкорпораций. Ни сам Медведев, ни президент Путин, ни руководство правительства и парламента в санкционные списки не внесены.
По мнению Медведева, Запад считает, что Россия – "умирающая страна", и потому не считается с её мнением, в то время как с мнением СССР считался. "Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает", – сказал Медведев, отметив при этом, что надеется всё же на восстановление сотрудничества с Западом. Возможной базой для такого сотрудничества он назвал борьбу с коронавирусом.
Именно эпидемией коронавирусной инфекции он объяснил разгоны демонстраций в поддержку Алексея Навального зимой этого года. "Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", – сказал он.
Говоря о ситуации в стране, Медведев сопоставил её с 1990-ми годами, по его мнению, в сравнении с ними "нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию".
Медведев ушёл от ответа на вопрос, возглавит ли он список "Единой России" на выборах в Госдуму, сказав, что на него ответит съезд. СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что список может возглавить президент Путин, но решение пока не принято.
- Медведев был президентом России с 2008 по 2012 годы, а затем вновь уступил место Владимиру Путину. В январе 2020 года он ушёл в отставку с поста главы правительства, однако остался председателем "Единой России".
В Грузии выявлен один случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Эпидемиологи выявили один случай южноафриканского штамма коронавируса у гражданина Грузии, побывавшего за границей. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, пациент уже выздоровел и его клиническое состояние удовлетворительное. Все его контакты исследованы, результаты их тестов отрицательные, поскольку инфицированный член семьи был своевременно изолирован.
«Подтверждаю, что лабораторно подтвердился один случай так называемого южноафриканского штамма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать слова «южноафриканский», «индийский», «британский» и так далее, чтобы не было дискриминации, и пользовать специальными аббревиатурами. В этом случае речь идет о штамме B1351, который был выявлен у гражданина Грузии с историей путешествия в Дубае», – заявил Гамкрелидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», ранее Гамкрелидзе сообщил, что в случае заражения южноафриканским штаммом, болезнь обычно не протекает в тяжелой форме.
«Южноафриканский штамм встречается сравнительно редко. Сегодня в Европе превалирует британский штамм, который почти полностью заменил классический штамм. Одним из отличительных качеств южноафриканского штамма является то, что он сравнительно легче распространяется среди молодежи и детей», – пояснил Гамкрелидзе.
- На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается о решении обозначать варианты коронавируса буквами греческого алфавита. Новые обозначения для штаммов коронавируса были выбраны после консультаций со специально созванной для этого группой ученых.
- Они рекомендовали использовать буквы греческого алфавита для общения с ненаучной аудиторией. При этом новая маркировка штаммов не приведет к отказу от системы научных наименований. Они по-прежнему будут использоваться учеными.
- С учетом этого британский штамм коронавируса получил название «Альфа», южноафриканский – «Бета», бразильский – «Гамма», индийский – «Дельта».
- В своих соцсетях ВОЗ пишет, что новые названия «простые, легкие для произношения и запоминания». Но главная причина, из-за которой обновлена система наименований, – это предотвращение стигматизации и дискриминации тех стран, где были обнаружены новые варианты коронавируса, отмечает ВОЗ.
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом
У министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе выявили коронавирус.
В ведомстве сообщили, что Тикарадзе чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Сотрудники Минздрава, контактировавшие с министром, также самоизолировались.
Тикарадзе вакцинировалась от коронавируса первой дозой препарата AstraZeneca 23 марта. Вторую дозу она должна была получить в июне.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что после первой дозы коронавирусом заболели 0,8% вакцинированных, после второй – 0.2-0.3%. Почти все переболели СOVID-19 в легкой форме.
Россия возобновит регулярные авиарейсы ещё в восемь стран
Россия со 2 июня возобновит регулярное авиасообщение с Великобританией, прерванное в декабре 2020 года в связи с распространением, так называемого британского штамма коронавируса. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Кроме того, с 10 июня возобновляются полёты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Также с 10 июня увеличится число авиарейсов из России в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.
Международное авиасообщение с Германией будет возобновлено по маршруту Москва — Мюнхен. Также будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.
В то же время российские власти решили продлить до 21 июня ограничения на полёты в Турцию и Танзанию, которые действуют с 15 апреля. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этих странах. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за ситуации с COVID-19. С 17 мая ограничения в стране ослабили.
Помимо этого с 10 июня возобновится железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва на ежедневной основе, а также увеличится количество вагонов в поездах по маршруту Москва — Минск.
Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полётов за рубеж. По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами. Ещё в ряд стран полёты производятся на нерегулярной основе.
Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией – Володин
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин считает, что Чехия, Украина, Грузия, страны Балтии должны извиниться перед Россией. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Володин говорит, что «в своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы».
«Что ни заявление – начинают с политики, заканчивают „дайте денег“. Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счёт других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле. Но выбор сделан в пользу государства-сателлита», – пишет Володин.
Да не Россия вам должна, а вы России
Говоря об Украине, Володин пишет, что страна опасается лишиться доходов от транзита российского газа и требует денежного возмещения за строительство газопровода «Северный поток – 2».
Чехия, по его словам, выдвигает надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, «а теперь ведёт речь о 40 млн евро».
«Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то «компенсации» за советский период», – считает Володин.
«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз. Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР. Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем», – отметил политик.
Спикер Госдумы призвал вышеуказанные страны не делать Россию виновником всех своих проблем.
«Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим», – заключил Володин.
В Грузии от коронавируса за сутки скончался 31 пациент
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4804 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
За сутки в стране выявили 1233 новых случая коронавируса. Накануне провели 32 930 тестов: PCR-тестов – 10 099, экспресс–тестов на антиген – 22 831.
Выздоровели еще 1002 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 345 196, выздоровевших – 328 620.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,74%, за последние 14 дней составляет 3,3%, за неделю – 2,71%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5056 человек, всего администрировано вакцин – 143 970.
Премьер-министр Грузии сегодня отправляется с визитом в Турцию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправляется с государственным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба правительства.
Грузинский премьер проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем состоится расширенная встреча между делегациями.
Гарибашвили и Эрдоган сделают совместные заявления для прессы.
В рамках визита в Турцию Гарибашвили возложит венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрка и оставит запись в книге памяти в мавзолее.
Как пишет «Новости-Грузия», в состав делегации Грузии входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, во время запланированных в Анкаре встреч будут рассмотрены важные для обеих стран вопросы.
«Несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии, между Грузией и Турцией много интересных вопросов. Также хочу сказать, что наши добрососедские и стратегические отношения находятся в динамике. В текущем году состоялось несколько встреч высокого уровня и скоро состоятся встречи разных уровней», – заявил Джанджгава.
Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.
В Абхазии выявлено 17 случаев коронавируса, три пациента скончались
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 217 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 17 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончались две пациентки, женщина 1951 года рождения умерла 29 мая, и женщина 71 года умерла 30 мая. У обеих был выявлен COVID-19.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткварчельской ЦРБ – 8 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 30 мая скончалась пациентка 1962 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 331 человек. Зарегистрировано 233 летальных случая. Выздоровели 14 693 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зеленский обеспокоен перспективой союзного государства России и Беларуси
Президент Украины считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для Украины. Владимир Зеленский дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, оно опубликовано 31 мая.
ТАСС обращает внимание на слова Зеленского: "Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".
"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подчеркнул Зеленский.
Нынешнему настрою президента Украины, по всей вероятности, способствовала череда событий, которые, как писала Радио Свобода, явно указывали на растущую военную угрозу:
- 4 февраля 2021 года на встрече с руководителями российских СМИ Владимир Путин заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".
- В конце марта началось наращивание российских войск вблизи украинских границ под предлогом объявленных министром обороны "контрольных проверок" боеготовности.
- К середине апреля их численность достигла 103 тысяч солдат и офицеров. Украинские военные ожидали, что к концу месяца у границ страны будет развернуто 110 тысяч российских военнослужащих.
- 13 апреля президент США в разговоре с Путиным "подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины". А 25 апреля лондонская The Sunday Times опубликовала интервью с недавно назначенным шефом британской разведки Ми-6 Ричардом Муром, который подтвердил: Великобритания и США предупредили Путина, что в случае вторжения в Украину Россия дорого заплатит.
Полиция пришла с обысками к политику Дмитрию Гудкову
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что на его даче под Коломной проходит обыск. Сотрудники правоохранительных органов также пришли к бывшему председателю движения "Открытая Россия" Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову.
"Формального повода не знаю. Реальный ясен", — написал Гудков в своем телеграм-канале о причинах обысков.
Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил в твиттере, что в дом "вломился ОМОН", там находятся сыновья с внуками и родственники. Все телефоны отключены. Приехали на десяти автомобилях, сотня сотрудников проводит "операцию устрашения и произвола", написал Гудков-старший.
Геннадий Гудков также сообщил, что полиция пришла в квартиру сестры его жены и в московскую квартиру Дмитрия Гудкова.
Скорее всего, обыски связаны с делом о сотрудничестве с "нежелательной организацией", возбужденным против бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.
Накануне Андрея Пивоварова сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту Пулково. После задержания бывшего директора "Открытой России" увезли на допрос в Следственный комитет. Оттуда Пивоваров передал через своего адвоката письмо, из которого ясно, что против него возбуждено уголовное дело о деятельности "нежелательной организации". При этом дело было возбуждено в Краснодаре, куда оппозиционера собираются доставить в ближайшее время.
27 мая "Открытая Россия" сообщила о самоликвидации , чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в "нежелательной организации".
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.
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