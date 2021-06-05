В партии Гахария требуют начать расследование из-за заявлений Кобахидзе

В партии экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» требуют начать следствие в связи с заявлением председателем правящей «Грузинской мечты» о подготовке в стране государственного переворота. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге заявил член политсовета «Для Грузии» Кахабер Кемоклидзе.

В интервью телеканалу «Рустави 2» Кобахидзе озвучил подозрения о связи Гахария – первого номера партийного списка ГМ на парламентских выборах 2020 года - с «Единым национальным движением». Лидер правящей партии утверждает, что зимой текущего года крупнейшая оппозиционная партия страны планировала свержение власти, не исключая при этом, что действующий на то время премьер находился с ними в координации.

«Вчера председатель правящей партии, повторю – не правительство, не служба безопасности, не правоохранители, а Ираклий Кобахидзе, обвинил тогдашнего премьер-министра, действующих полицейских и военных в подготовке государственного переворота… Мы считаем, что государственным интересам и международной репутации страны еще больше навредит отсутствие реагирования на такие абсурдные заявления. Соответственно, мы требуем незамедлительно начать расследование по вчерашнему комментарию нынешнего председателя правящей партии», - заявил Кемоклидзе.

Он назвал слова Кобахидзе «примитивной ложью». Кемоклидзе считает, что эти «неадекватные заявления» лидера ГМ связаны со страхами потери власти.

«Как оказалось, после наших политических шагов, они увидели опасность потери власти, и начали придумывать эти истории, продолжение которых уже анонсировано… Вместо политических партий, которые сегодня заботятся о людях, обе стороны сейчас противостоят Гахария и Грузии. Страх перед нашей политической силой и будущим настолько сблизил их, и они стали настолько похожи, что моральная граница между ними стерта», - сказал Кемоклидзе.

18 февраля Гахария объявил, что подает в отставку, поскольку не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Вскоре выяснилось, что Гахария не намерен уходить из политики. 29 мая экс-премьер официально представил свою партию «За Грузию». Основная часть его команды – чиновники, работавшие в разных министерствах, а также депутаты, попавшие в парламент по спискам «Грузинской мечты» и покинувшие ее.