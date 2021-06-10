Антироссийская акция или история одного фейка?

Оказывается, в глазах некоторых российских авторов абхазы не имеют никакого права отдавать дань памяти своим предкам, ставшим жертвами Русско-Кавказской войны XIX века. А традиция делать это уже тридцать лет на приморской набережной Сухума – это, в их глазах, антироссийская акция. В том числе и в глазах автора «Комсомольской правды», привлекшего внимание абхазской общественности.

«Комсомольскую правду» издавна ласково называют «Комсомолкой». «Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица!» – эту восхищенную фразу из «Кавказской пленницы» многие могли бы адресовать и этой газете, еженедельный выпуск которой (так называемая «толстушка») все постсоветские десятилетия делит в России с «Аргументами и фактами» лидерство по тиражу среди бумажных версий периодики. Это благожелательное и уважительное отношение к популярной российской газете до поры до времени доминировало и в Абхазии, пока многих читателей в ней не стал неприятно удивлять многолетний цикл негативных статей о республике обозревателя газеты Владимира Ворсобина. Нет, говорят они, никто не просит, чтобы российские авторы нас исключительно «гладили по шерстке», сами знаем обо всех проблемах, которых выше крыши, но писать о них можно по-разному – и с доброжелательностью, и со злобой. У Ворсобина же это неизменные издевочка, пренебрежение, нередко – искажение фактов и домыслы.

Вот и вышедшая на днях в «КП» пространная статья «Абхазия забыла про туристов и мандарины ради биткоинов» изобилует такими утверждениями, не подкрепленными ничем, кроме того, что пришло в голову автору. «Два года бедная Абхазия не видела туристов» – восклицает он, вызывая недоумение у абхазского читателя. Все помнят, как хлынули сюда российские туристы после того, как закрытая на пандемийный карантин граница на Псоу открылась 1 августа прошлого года. Все видят, какие рекорды бьет их заезд в этом году. «Большинство абхазов проголосовали бы за вхождение в состав России» – категорически убежден он, хотя никаких опросов, разумеется, не проводил, но ему так хочется думать. Многие обратили внимание и на придуманный ради красного словца заголовок статьи: да, всем нам хорошо известно о «майнинговой лихорадке» в Абхазии, но при этом ни туротрасль не забыла про туристов, ни земледельцы – про мандарины.

Но скандал в Абхазии и за ее пределами разразился из-за другого. В публикации автор живописал такую картину: «А в центре Сухума, к глухому раздражению русских, пылал костер. Абхазы отмечали День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа. С факелами. Президентом. Всеми членами правительства. И даже старательно наряженным горцем, несшим портрет «главного врага» – российского генерала Алексея Ермолова. Перечеркнутый красным. Смысл церемонии читался ясно: «В Россию – никогда».

А подпись автора под фото не оставляла сомнений, что он сам наблюдал это все своими глазами. А еще обратите внимание на то, что, по-видимому, нежелание Абхазии становиться частью Российской Федерации для Ворсобина – это черная неблагодарность и ужаснейшее преступление.

Опубликованный в солидной газете фейк радостно подхватили российские авторы определенного толка. Вот что писал вскоре один из абхазских Telegram-каналов:

«Кто в России нагнетает страсти вокруг Абхазии? На днях информационная повестка многих Telegram-каналов запестрела истеричными сообщениями об антироссийских настроениях в Абхазии, факельных шествиях (с факелом – значит, бандеровец), перечеркнутом портрете Ермолова, протурецком влиянии и т.д. Некоторые из черносотенных призывов реинкарнировать Ермолова и Паскевича перепостили и мы – пусть все ознакомятся с подобными планами. Откуда все началось? 21 мая мы поделились сообщением из одного Telegram-канала с колоритной фотографией паренька, держащего портреты Ермолова и Толстого, причем Ермолов был перечеркнут. Ничего особенного, свобода выражения мнения, в рамках прав человека. И вот тут началось и поехало... При этом российские авторы делают упор на то, что Сухум дрейфует в сторону Турции, хватит их кормить и т.п. С далеко идущими выводами. Так был ли мальчик? Вот фотография с шествия, прошедшего в СТАМБУЛЕ (!), с участием местной черкесской диаспоры. Слева виден наш паренек в той же одежде, с тем же портретом. Источник солидный, крупное турецкое информационное агентство (ANADOLU AGENCY). Стоило огород городить?»

А вот отрывок из одного из упомянутых текстов с черносотенными призывами: «Сейчас в Абхазии… активно скорбят по махаджирам. Так, памятник беглым абхазам открыли в Сухуме в сентябре 2010 года. А уже с 2011 года день памяти «жертв Кавказской войны» отмечается на официальном уровне. Видимо, таким образом власти республики решили отблагодарить русских за независимость от Грузии. Искренне считаем, что современной Абхазии не нужны русские деньги. И русские туристы не нужны. Современной Абхазии нужны новые Ермоловы и новые Паскевичи. И, видимо, новые мухаджиры».

Помимо прочего, невеже-автору, видно, невдомек, что на официальном уровне день памяти махаджиров в Абхазии начали отмечать на двадцать лет раньше, в 1991 году. Так же, как и на Северном Кавказе. И как отмечают его адыго-абхазские диаспоры во всем мире.

Вчерашняя публикация интернет-издания «Апсадгьыл-инфо» пролила на ситуацию дополнительный свет. Вот отрывок из нее:

«21 мая 2021 года сотни граждан Абхазии были на берегу, у памятника махаджирам, но никто не видел никаких фотографий, которые несли бы участники мероприятия. Были только факелы и флаги. Мероприятие организовали Госкомитет по репатриации и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

«События XIX века являются трагическими для многих народов Кавказа, и негоже спекулировать на этой чувствительной теме. Программа и сценарий мероприятия, приуроченного к очередной годовщине дня памяти жертв вынужденного переселения горских народов Кавказа, не предусматривали ни в этом году, ни когда-либо в прошлом, шествия с какими-либо фотографиями или транспарантами. Соответственно, фотография с изображением Ермолова, или кого бы то ни было другого, размещенная на страницах «Комсомольской правды», не могла появиться на памятной акции. К сожалению, «Комсомольская правда» и раньше допускала к публикации непроверенные материалы о Республике Абхазия, в которых правдой и не пахло», – отмечает исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба.

«Мы являемся организаторами этого мероприятия. Ежегодно 21 мая чтим память жертв Кавказской войны, но никогда не позволяли себе такие выходки. Зачем кому-то понадобилось что-то сочинять, делать далеко идущие выводы?» – говорит председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.

После обращения пресс-службы президента Абхазии в редакцию «Комсомольской правды», в котором она обратила внимание на то, что в тексте приводится неправильная информация и фотография с генералом Ермоловым сделана не в Абхазии, фотография была удалена из статьи, размещенной на сайте газеты. Но остается печатная версия, которую никто не изымал из продажи».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Алхасом Чолокуа, начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии, который и обращался в редакцию «Комсомольской правды». Вот что он рассказал о своей беседе с главным редактором газеты:

«Он меня выслушал. Я сказал, что по содержанию всей статьи – нравится-не нравится, я не об этом… Я говорю о конкретных фактах, которые не соответствуют действительности. Во-первых, фотография сделана не в Абхазии, и у нас вообще нет такой традиции устраивать подобные акции с перечеркнутыми портретами. Во-вторых, президента в тот день просто не было в республике. Вот так я объяснил редактору, и он пообещал разобраться. Потом я дозвонился до самого автора, который сказал, что он эту фотографию – хотя там было подписано, что это его фотография – взял с одного из абхазских форумов. Я ему тоже сказал, что она сделана не в Абхазии и что вообще эта акция не носит того характера, который он хотел бы ей придать. Это дань памяти наших предков, и она никак не направлена ни против современной России, ни против русских, как он пытается преподнести. В общем, он это убрал на сайте. Я ему сказал еще, что он описал, как президент возлагал цветы, а президента там физически не было».

Мы заговорили в целом о публикациях Ворсобина об Абхазии, и Чолокуа вернулся к их телефонному разговору:

«Я ему говорю: «Ну, вот в чем вы уловили антироссийские настроения в Абхазии, нет ведь такого! Это все из пальца высосано». А он говорит: «Нет, вы не против русских, это я признаю, но вы не хотите войти в состав России»».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия