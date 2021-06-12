Число погибших в ДТП в Тбилиси увеличилось до двух

Число погибших в ДТП в Ортачальском районе Тбилиси увеличилось до двух, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил журналистам директор клиники «Нью Хоспитал» Георгий Рамишвили, передает агентство «Новости-Грузия».

По его словам, в целом после аварии в больницу доставили пять человек, у всех отмечались политравмы. «У одного из этих людей с тяжелой политравмой произошла остановка сердца. У него были несовместимые с жизнью травмы, и он умер, несмотря на реанимацию», - сказал Рамишвили.

В настоящее время в больнице остаются четверо пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. У подростка отмечаются переломы. «Состояние некоторых из них тяжелое, других – средней тяжести», - добавил Рамишвили.

По информации МВД Грузии, всего в результате ДТП пострадали восемь человек, один скончался на месте.

Авария произошла сегодня, 12 июня. Грузовик, следовавший на большой скорости, врезался в пять машин, протаранил бетонное ограждение и упал во двор клиники «Нью Хоспитал» с высоты примерно 2 метров. По предварительной версии, у машины отказали тормоза.

Точные причины произошедшего установит следствие. МВД начало расследование по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автотранспорта.