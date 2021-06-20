На протестной акции в Батуми произошли стычки с полицией

По меньшей мере, четыре человека задержаны на протестной акции у Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает издание «Батумелеби».

Сегодняшний митинг в Батуми организовали родственники семи спортсменов, обвиняемых в организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов «политической местью», подчеркивая, что все семеро задержанных критиковали правительство «Грузинской мечты».

7 июля в Кутаисском городском суде назначено очередное заседание по делу. Протестующие в Батуми требуют объективного процесса. Под лозунгом «Свободу незаконно задержанным» они провели шествие по центральным улицам Батуми, а затем попытались установить палатки у здания правительства Аджарии. Полиция помешала им это сделать. Ситуация обострилась, в ходе стычек с правоохранителями были задержаны несколько человек. Одной женщине стало плохо, на месте ей оказали помощь врачи скорой помощи. Протестная акция продолжается.

По версии задержанных спортсменов, на акции в Гумати к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил. Утверждается, что именно после этого началась драка. Среди обвиняемых оказались борцы вольного стиля, чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз. В прошлом оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Спортсмены считают, что их наказывают за отличающиеся политические взгляды. Не так давно Фируз Цулукидзе заявил, что его брата преследуют из-за отказа в помощи правящей партии «Грузинская мечта» в предвыборный период.

Сейчас расследование против братьев Цулукидзе и еще пяти человек продолжается по факту организации и участия в групповом насилии. В качестве меры пресечения для всех семи суд избрал заключение под стражу. Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».