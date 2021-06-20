«Независимый наблюдатель» заявил о напряженном ходе голосования на выборах в Армении

По словам представителя организации «Независимый наблюдатель», осуществляющей наблюдательную миссию на досрочных парламентских выборах в Армении, избирательный процесс начался напряженно, поступали сигналы о раздаче предвыборных взяток.

«С сожалением должен сказать, что команде долгосрочных наблюдателей пришлось работать и ночью. Ночью к нам поступали сигналы о предвыборных взятках, о которых мы сообщали и продолжаем сообщать в правоохранительные органы. У нас уже есть два случая стрельбы. В одном из них, в Араратской области, произошла перестрелка между представителями двух партий, в другом случае выстрел был произведен в машину кандидата в премьеры от одного из блоков», - сказал представитель инициативы Даниэль Иоаннисян.

По словам представителя группы мониторинга, наблюдающей за ходом голосования на более чем на 200 избирательных участках, зафиксированных нарушений достаточно много. «Трое доверенных лиц блока «Айастан» одновременно присутствовали на 19 избирательных участках. На 12 избирательных участках наши наблюдатели заметили цифру 24 на одежде людей на избирательном участке, что мы оцениваем как агитацию в пользу блока «Айастан»», - сказал он.

По словам Иоаннисяна, на одном из избирательных участков в Каджаране Сюникской области произошла драка. «Одновременное присутствие трех доверенных лиц блока «Айастан» на избирательном участке 35/56 в Каджаранском районе вылилось в спор, а затем в драку на избирательном участке», - отметил он.

Представители «Независимого наблюдателя» на ряде избирательных участков зафиксировали, что председатели комиссии не знали избирательного законодательства, но, по мнению Даниэля Иоаннисяна, таких случаев сейчас меньше, чем раньше. «Только на четырех избирательных участках утром было сообщено, что председатель комиссии должным образом не владеет своими обязанностями; фактически на двух из этих избирательных участков функции председателя комиссии приняли на себя доверенные лица, что, конечно, весьма проблематично», - отметил он.

По словам Иоаннисяна, утром на некоторых избирательных участках наблюдатели видели так называемых «тасовщиков», пытающихся направлять голосование. «На избирательных участках, где у нас есть информация о подкупе избирателей, с утра наши наблюдатели видели тасовщиков. Именно на этих избирательных участках в 8 часов утра наблюдались скопления избирателей».