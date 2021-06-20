Новости
«Независимый наблюдатель» заявил о напряженном ходе голосования на выборах в Армении
По словам представителя организации «Независимый наблюдатель», осуществляющей наблюдательную миссию на досрочных парламентских выборах в Армении, избирательный процесс начался напряженно, поступали сигналы о раздаче предвыборных взяток.
«С сожалением должен сказать, что команде долгосрочных наблюдателей пришлось работать и ночью. Ночью к нам поступали сигналы о предвыборных взятках, о которых мы сообщали и продолжаем сообщать в правоохранительные органы. У нас уже есть два случая стрельбы. В одном из них, в Араратской области, произошла перестрелка между представителями двух партий, в другом случае выстрел был произведен в машину кандидата в премьеры от одного из блоков», - сказал представитель инициативы Даниэль Иоаннисян.
По словам представителя группы мониторинга, наблюдающей за ходом голосования на более чем на 200 избирательных участках, зафиксированных нарушений достаточно много. «Трое доверенных лиц блока «Айастан» одновременно присутствовали на 19 избирательных участках. На 12 избирательных участках наши наблюдатели заметили цифру 24 на одежде людей на избирательном участке, что мы оцениваем как агитацию в пользу блока «Айастан»», - сказал он.
По словам Иоаннисяна, на одном из избирательных участков в Каджаране Сюникской области произошла драка. «Одновременное присутствие трех доверенных лиц блока «Айастан» на избирательном участке 35/56 в Каджаранском районе вылилось в спор, а затем в драку на избирательном участке», - отметил он.
Представители «Независимого наблюдателя» на ряде избирательных участков зафиксировали, что председатели комиссии не знали избирательного законодательства, но, по мнению Даниэля Иоаннисяна, таких случаев сейчас меньше, чем раньше. «Только на четырех избирательных участках утром было сообщено, что председатель комиссии должным образом не владеет своими обязанностями; фактически на двух из этих избирательных участков функции председателя комиссии приняли на себя доверенные лица, что, конечно, весьма проблематично», - отметил он.
По словам Иоаннисяна, утром на некоторых избирательных участках наблюдатели видели так называемых «тасовщиков», пытающихся направлять голосование. «На избирательных участках, где у нас есть информация о подкупе избирателей, с утра наши наблюдатели видели тасовщиков. Именно на этих избирательных участках в 8 часов утра наблюдались скопления избирателей».
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Другие новости дня
На протестной акции в Батуми произошли стычки с полицией
По меньшей мере, четыре человека задержаны на протестной акции у Дома правительства Аджарии в Батуми, сообщает издание «Батумелеби».
Сегодняшний митинг в Батуми организовали родственники семи спортсменов, обвиняемых в организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов «политической местью», подчеркивая, что все семеро задержанных критиковали правительство «Грузинской мечты».
7 июля в Кутаисском городском суде назначено очередное заседание по делу. Протестующие в Батуми требуют объективного процесса. Под лозунгом «Свободу незаконно задержанным» они провели шествие по центральным улицам Батуми, а затем попытались установить палатки у здания правительства Аджарии. Полиция помешала им это сделать. Ситуация обострилась, в ходе стычек с правоохранителями были задержаны несколько человек. Одной женщине стало плохо, на месте ей оказали помощь врачи скорой помощи. Протестная акция продолжается.
По версии задержанных спортсменов, на акции в Гумати к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил. Утверждается, что именно после этого началась драка. Среди обвиняемых оказались борцы вольного стиля, чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз. В прошлом оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Спортсмены считают, что их наказывают за отличающиеся политические взгляды. Не так давно Фируз Цулукидзе заявил, что его брата преследуют из-за отказа в помощи правящей партии «Грузинская мечта» в предвыборный период.
Сейчас расследование против братьев Цулукидзе и еще пяти человек продолжается по факту организации и участия в групповом насилии. В качестве меры пресечения для всех семи суд избрал заключение под стражу. Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Минобороны Армении опровергло сообщения о принудительном голосовании военнослужащих
Министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло распространившиеся в прессе и соцсетях сведения о принудительном голосовании военнослужащих.
В ведомстве отметили, что все подобные публикации подробно изучаются и что к настоящему моменту ни одна из этих публикаций не подтвердилась.
«Очевидно, что все утверждения о принудительном голосовании основываются исключительно на данных о координированной перевозке военнослужащих. На обнародованных кадрах запечатлены военнослужащие, находящиеся у избирательных участков, а утверждения о принудительном голосовании являются предположением авторов этих видео, и они лишены всякой аргументации», – говорится в сообщении Минобороны, передает Радио Азатутюн.
В министерстве пояснили, что перевозка военнослужащих на участки группами связана со служебной необходимостью координированного осуществления данного процесса.
Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует приказ и.о. министра обороны, по которому агитация среди личного состава и попытки давать военнослужащим указания строго запрещены, отметили в Минобороны, призывав политиков воздержаться от необоснованных заявлений и утверждений.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%
По состоянию на 14:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 26,82%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 695 тыс. 626 избирателей.
Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 14:00 в голосовании приняло участие 24,53% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 14:00 в голосовании приняли участие 33,37% избирателей. Пассивнее всего избиратели в Ширакской области, там к этому времени проголосовали 21,15% граждан, имеющих право голоса. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 29,28% избирателей.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Умер Анатолий Лысенко - один из создателей программы «Взгляд»
В Москве умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Ему было 84 года. Как сообщили в пресс-службе ОТР, причиной смерти стала «продолжительная болезнь».
Лысенко работал на телевидении с 1959 года - сначала как внештатный автор и ведущий молодежных программ, затем как старший редактор Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Участвовал в организации таких телепрограмм, как «Что? Где? Когда?», «А ну-ка, девушки!», КВН. В 1987 году стал руководителем еженедельной программы «Взгляд», ставшей одним из символов перестройки и гласности.
В 1990-м году стал гендиректором созданной тогда же Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной корпорации (вторым лицом ВГТРК после ее председателя Олега Попцова) и оставался в должности до 1996 года.
Затем работал в правительстве Москвы, был одним из создателей канала ТВ-Центр. ОТР возглавил с момента создания этой телекомпании в 2012 году. Был лауреатом многочисленных премий как в СССР, так и в России, кавалером орденов; автор книг о тележурналистике.
Анатолий Лысенко неоднократно был гостем программ Радио Свобода.
Прокуратура Армении подала в ЦИК ходатайства с требованием дать согласие на арест 5 кандидатов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила из Генеральной прокуратуры ходатайства с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении 4 кандидатов, сообщила начальник юридического управления ЦИК Лилия Акопян.
Акопян сообщила Радио Азатутюн, что в случае двух кандидатов комиссия дала свое согласие. По данным ЦИК, речь идет о кандидате от блока «Честь имею» Рубене Хлгатяне и кандидате от партии «Процветающая Армения» Арамаисе Апрояне.
По словам представителя ЦИК, ходатайства в отношении еще двоих кандидатов не обсуждались, законом установлен трехдневный срок.
Необсужденные ЦИК ходатайства были получены из прокуратуры вчера. Мотивируя тем, что Избирательным кодексом агитация в день голосования также запрещена, Лилия Акопян отказалась сообщить, в отношении каких кандидатов прокуратура представила ходатайства.
Отметим, что вчера советник генерального прокурора Гор Абраамян сообщил, что было подано ходатайство с требованием дать согласие на лишение свободы руководителя медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна.
По данным Специальной следственной службы (ССС), кандидат от блока «Айастан» Чарчян принудил сотрудников возглавляемого им медицинского центра принять участие во внеочередных выборах в Национальное собрание.
Сегодня в прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что подали в ЦИК 5 ходатайств с требованием дать согласие на возбуждение уголовного преследования и избрание ареста в качестве меры пресечения в отношении кандидатов.
Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии
Индийский штамм коронавируса (штамм «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения) может стать доминирующим в Грузии, хотя темпы роста случаев заражения будут намного ниже, чем в других странах. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Первые случаи индийского штамма COVID-19 в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. По словам Чхаидзе, к настоящему времени в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения этим вариантом вируса, но на деле их больше.
«Не исключено, что количество случаев индийского штамма в Грузии увеличится в ближайшие месяцы, и теоретически возможно, что они станут доминирующими, но темпы роста в нашей стране намного ниже и будут меньше, чем в других странах», - сказал Чхаидзе журналистам.
- С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 358 881 случай заражения ковидом, выздоровели 344 748 человек, умерли 5 160.
- На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван ВОЗ «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» — там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 377.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Калмыкии и Дагестане по два, в Карачаево-Черкесии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 989 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Ингушетии.
- Краснодарский край + 116 (50 452 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 77 (56 064)
- Дагестан + 68 (34 665)
- Калмыкия + 27 (21 202)
- Кабардино-Балкария + 22 (24 616)
- Адыгея + 16 (14 853)
- Карачаево-Черкесия + 15 (20 697)
- Чечня + 15 (12 518)
- Северная Осетия + 11 (17 175)
- Ингушетия + 10 (15 998)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 268 237 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 20 июня, выявлено 5 316 826 заболевших коронавирусом.
ЦИК сообщил первые данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении
В полдень Центральная избирательная комиссия сообщила данные о явке на внеочередных парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00. Согласно этим данным, за первые три часа в голосовании приняли участие 12.2% избирателей (или 316 291 граждан).
По информации Радио Азатутюн, на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 11:00 в голосовании приняло участие 201 250 граждан или 7,76% от общего числа зарегистрированных избирателей.
- Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
На лобовом стекле автомобиля Армана Бабаджаняна обнаружены следы выстрела
Сегодня утром 20 июня, в день досрочных выборов в Национальное собрание, была обнаружена машина лидера партии «За Республику», лидера блока демократов Ширинян-Бабаджанян Армана Бабаджаняна, со следами выстрела на лобовом стекле .
Сам Арман Бабаджанян в беседе с Радио Свобода отметил, что с ним все в порядке. По его словам, он обнаружил машину со следами выстрела на лобовом стекле утром. Из его слов также понятно, что на момент предположительного инцидента его или кого-либо еще в машине не находилось.
«Машина была припаркована возле дома. Я был дома. Судя по всему, инцидент произошел утром. Я не слышал звуков выстрелов или каких-либо других звуков. Мы вышли из дома, чтобы пойти в штаб, в этот момент водитель обнаружили, что по машине стреляли», - рассказал Бабаджанян.
Об инциденте также сообщил блок демократов Ширинян-Бабаджанян, заявив, что «с негодованием осуждает это посягательство в политической борьбе, оценивая ее как преступление против блока, пользующегося симпатией значительных слоев общества, и его лидеров, демократического избирательного процесса».
В своем заявлении альянс требует, чтобы правоохранительные органы как можно скорее нашли преступника или преступников и наказали их по всех строгости закона.
«Мы призываем общественность не запугиваться такими низкими и грязными шагами. Цель, которую преследуют враги армянской демократии, - это создать атмосферу страха, что мы не допустим вместе, свободно голосуя за перспективу Армении и не допуская возвращения воровского государства», - говорится в заявлении.
Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента.
Посол России возвращается в Соединенные Штаты
Посол России в США Анатолий Антонов вылетел утром в воскресенье из Москвы в Нью-Йорк. Он возвращается в Соединенные Штаты после трехмесячного отсутствия.
В марте он был отозван на консультации в Москву - на следующий день после того, как президент США Джо Байден в телеинтервью согласился с утверждением, что российский президент Владимир Путин - «убийца».
В апреле Москву - после ряда настоятельных рекомендаций российских властей - покинул американский посол Джон Салливан. В Вашингтоне подчеркивали, что он вернется спустя несколько недель.
Договоренность о возвращении послов была достигнута на саммите в Женеве, где 16 июня встретились Путин и Байден.
Антонов уже в понедельник должен приступить к работе в Вашингтоне. Он сказал РИА Новости, что настроен оптимистично и хочет содействовать построению «равноправных и прагматичных» отношений с США.
Американский посол вернется в Москву на будущей неделе.
Отношения двух стран продолжают находиться в одной из самых низких точек со времен Холодной войны. Несмотря на возвращение послов, остаются в силе все введенные недавно ограничения на работу дипмиссий, в том числе решение российских властей внести США в список «недружественных государств». Президенты на саммите в Женеве договорились начать диалог о стратегической стабильности и кибербезопасности, однако как он будет выглядеть на практике, пока не ясно.
Коронавирус в Грузии: 521 случай заражения за сутки, 12 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 521 новый случай заражения коронавирусом. данные получены после проведения более 18,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,78%, за последние две недели – 2,46%, а за последнюю неделю – 2,66%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 358 881.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 283. В Имерети выявили 52 случая заражения, в Квемо Картли – 51, в Аджарии – 36, в Кахетии – по 31, в Шида Картли – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 22, в Мцхета-Мтианети – 8, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4, в Гурии – 2.
От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 160.
Выздоровело 911 человек, их общее число выросло до 344 748.
На данный момент в Грузии 8 947 активных случаев коронавируса. Из них 2 762 пациента (более 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 668 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 183 человека.
5 596 граждан (более 62% активных случаев) лечатся на дому, а 589 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 9,5 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 20 июня достигло 233 488. Это около 6,3% от всего населения Грузии.
В Австралии начались испытания вакцины нового типа от Covid-19
Австралийские исследователи начали клинические испытания вакцины нового типа против COVID-19 - она будет вводиться с помощью назального спрея. Специалисты брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что их вакцина станет более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.
Новой разработке австралийских ученых посвящена статья, опубликованная на сайте «Голоса Америки».
Доктор Пол Гриффин, медицинский директор компании Nucleus Network, начавшей испытания вакцины, говорит, что австралийский препарат должен снизить риск заражения.
«Основное преимущество нового препарата в том, что он вводится тем же путем, которым попадают в организм патогены или вирус. Мы надеемся, что это усиливает эффективность вакцины, фактически предотвращая проникновение вируса в организм человека», - заявил Гриффин.
Австралийские разработчики новой вакцины говорят, что она станет доступной для пациентов примерно через два года.
В настоящее время в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca будет рекомендоваться людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с тем, что у молодых людей, как показала практика, имеется - пусть в крайне редких случаях - риск развития тромбоза.
Власти Австралии, с ее 25-миллионным населением, планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали более 900 человек.
Возле одного из избирательных участков в селе Азаташен раздались выстрелы
Сегодня в 8:30 в отдел полиции Масиса поступил сигнал о том, что на избирательном участке 11/11 в селе Азаташен раздались выстрелы. На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, передает Радио Азатутюн.
Согласно сообщению полиции, выяснилось, что за пределами избирательного участка произошел спор между представителями партий «Процветающая Армения» и «Верелк», во время которого был произведен выстрел из газового пистолета. Пистолет был изъят. Обстоятельства выяснены.
Ведется расследование.
- Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах
Сегодня, 20 июня, в Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении является кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор». Основным соперником правящей партии считается блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В выборах также участвуют следующие партии и блоки:
- Партия «Справедливая Армения»,
- Партия «Армянский национальный конгресс»,
- Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»),
- Партия «Свобода»,
- Блок «Честь имею»,
- Партия «Единая Родина»,
- Партия «Всеармянская национальная государственность»,
- Партия «Просвещенная Армения»,
- Партия «Наш дом – Армения»,
- Партия «Республика»,
- Партия «Армянская родина»,
- Блок «Свободная Родина»,
- Партия «Процветающая Армения»,
- Демократическая партия Армении,
- Партия «Национально-консервативное движение 5165»,
- Социал-демократическая партия «Решение гражданина»,
- Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»,
- Партия «Национальная повестка»,
- Партия «Подъем»,
- Партия «Либеральная»,
- Европейская партия Армении,
- Партия «Национально-демократический полюс»,
- Партия «Суверенная Армения».
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.
Согласно данным полиции, в списки избирателей на текущих досрочных выборах включены 2 миллиона 578 тысяч 678 граждан.
Голосование продлится до 20:00.
- Согласно недавнему опросу местного социологического центра MPG ltd, блок «Айастан» (Армения) экс-президента Роберта Кочаряна пользуется поддержкой 24,1 процента граждан, а блок действующего и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданское согласие» - 23,8 процента. Согласно опросам общественного мнения, блок еще одного бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею» идет на третьем месте с 7,4%.
- Проведение досрочных парламентских выборов в Армении стало необходимым из-за политического кризиса, возникшего по результатам мирного соглашения, подписанного с Азербайджаном после войны в сентябре-ноябре 2020 года. 25 апреля 2021 года премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку и занял пост и.о. главы правительства. 3 и 10 мая Национальное Собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра, после чего президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
В Абхазии подтвержден 61 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 278 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 9 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 11.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 259 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 217 человек.
В Тбилиси вандалы замазали гудроном древнюю арабскую надпись
В Тбилиси неизвестные замазали гудроном древнюю арабскую надпись на руинах средневековой крепостной стены. Речь идет о крепости, расположенной под эстакадой на улице Пушкина. Строители случайно наткнулись на сооружение в 2012 году при проведении работ по реконструкции. Стена с пятью башнями, длина которой составляет около 110 метров, по оценкам специалистов, датируется 11-13 веком. Надпись на арабском была высечена на большом камне из песчаника.
Информация о факте вандализма стала распространяться сегодня в социальной сети Facebook. Фото поврежденной надписи обнародовала профессор Института общественных дел Грузии (GIPA), одна из основателей неправительственной организации «Тбилиси Хамкари» Цира Элисашвили. Она призвала компетентные органы отреагировать, подчеркнув, что речь идет об уголовно наказуемых действиях.
«Какой-то вандал решил уничтожить арабские следы в Тбилиси и затер надпись горячим гудроном. Это нарушение статьи 31 Закона о культурном наследии, что означает умышленное повреждение памятника и наказуемо в соответствии с Уголовным кодексом», - написала Элисашвили.
Одновременно она указала, что возраст надписи, скорее всего, гораздо старше предполагаемого возраста самой башни. По ее оценке, надпись была выполнена в 8-9 веке.
«В Тбилиси найдено всего три памятника арабской эпиграфики. Один – в Сейдабаде (7 века), второй – в Мачхани у села Дигоми и третий обнаружили в 2012 году на улице Пушкина в виде камня, встроенного в старинную куртину, на котором была выгравирована 6-строчная арабская надпись», - написала Элисашвили.
Публикация профессора вызвала большой резонанс в социальных сетях и привлекла внимание СМИ. На сообщение отреагировала министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, которая сразу же отправила на место сотрудников Агентства по охране культурного наследия.
Ближе к вечеру в ведомстве отчитались о проделанной работе: «На основании выданного сегодня разрешения архитекторы-реставраторы агентства и специалисты по консервации из компании «Юкон» уже выполняют работы по восстановлению старейшей арабской надписи».
На данном этапе не известно, начали ли следствие по факту повреждению памятника.
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло сегодня близ города Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:16 по тбилисскому времени у села Сагами, в 12 километрах к востоку от Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В Грузии выявили еще два случая заражения индийским штаммом коронавируса
В Грузии эпидемиологи выявили еще два случая индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 19 июня, глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
«Подтвердились еще два случая, то есть теперь у нас всего 20 случаев. Напомню, что в Британии потребовалось примерно от двух до трех месяцев, чтобы полностью заменить сперва обычный, а затем британский штамм», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.
Гамкрелидзе отметил, что индийский штамм «не имеет отличительных клинических признаков». «Единственное, что британский и индийский штаммы распространяются сравнительно быстрее», - сказал он.
- Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Двое из них являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами. Все пятеро побывали на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.
- 15 июня стало известно сразу о 18 новых случаях индийского штамма. В NCDC тогда сообщили, что, в основном, это граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, назван Всемирной организацией здравоохранения «Дельта». В апреле 2021 года он был причислен к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесен в категорию «вызывающих озабоченность» - там же числятся британский и южноафриканский. Это означает, что он более заразен, вызывает более серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.
Губернатор Токио отменила экскурсии по объектам Олимпиады
Губернатор Токио Юрико Койке в субботу заявила, что все публичные посещения объектов летних Олимпийских игр будут отменены из-за пандемии COVID-19. После встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой Коике сообщила журналистам, что места, где были запланированы просмотры, вместо этого будут использоваться в качестве мест вакцинации. Об этом информирует японская англоязычная газета The Japan Times.
Японское правительство в последнее время стало объектом острой общественной критики за проведение Игр. Властям Японии пока не удаётся полностью взять под контроль случаи инфицирования коронавирусом.
В публикации, в частности, приводится мнение японских экспертов в области вирусологии, заявивших, что самым надёжным способом предотвращения заражения стало бы проведение соревнований без зрителей.
В предстоящий понедельник губернатор Коике и премьер-министр Суга должны встретиться с Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом, чтобы обсудить допустимую численность болельщиков на соревнованиях.
В Аджарии протестующие перекрыли железную дорогу – задержаны до десяти человек
Жители курортного поселка Бобоквати в Кобулетском муниципалитете (Аджария), выступающие против продажи земель, перекрыли железную дорогу, помешав движению пассажирского поезда Тбилиси-Батуми, сообщает «Аджарское телевидение».
По информации телеканала «Мтавари», полиция задержала десять участников протестной акции. Аресты начались после того, как демонстранты отказались выполнить требования сотрудников МВД и покинуть пути. К настоящему времени на указанном участке движение железнодорожного транспорта восстановлено. Ситуация спокойная, на месте остаются полицейские.
Протестующие требуют отмены объявленного правительством Аджарии аукциона, на котором должны быть проданы 27 гектаров земли на побережье Бобоквати. Демонстранты заявляют, что выставленная на продажу земля является их собственностью, однако они не могут ее зарегистрировать.
Как указывает Общественный вещатель Грузии, на участки претендуют более 100 семей. Неделю назад жители Бобоквати провели предупредительную акцию с требованием приостановить аукцион. По их словам, причиной сегодняшнего протеста стал ответ Министерства финансов и экономики Аджарии. Ведомство сообщило, что не собирается останавливать аукцион.
«Новая газета» рассказала о тайной подмене вакцин от ковида российскими врачами
Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета». Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали - другой, разработанную новосибирским центром «Вектор» «Эпиваккорону».
В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат «Спутник V» или третью российскую вакцину - «КовиВак» разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идет о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.
В действительности, только разработчики «Спутника» опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. «Эпиваккорона» зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники ее клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.
Всемирный день беженцев отметили в Тбилиси маршем солидарности
Марш солидарности прошел сегодня, 19 июня, в Тбилиси по случаю Всемирного дня беженцев. Мероприятие, местом проведения которого стал Тбилисский ботанический сад, организовало представительство ООН в Грузии. К нему присоединились председатель парламента страны Каха Кучава, постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махл, представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций.
Как отмечают в пресс-службе парламента, марш представляет собой акт солидарности и поддержки 82 миллионов беженцев по всему миру, в том числе и в Грузии.
«Очень важно, что и у нас отмечают этот день, поскольку, к сожалению, в Грузии еще продолжается оккупация и у нас есть вынужденно перемещенные лица, семьи. Наш долг – всегда стараться сделать максимум, встать рядом и облегчить их жизнь. Самое главное – бороться за достижение статус-кво, чтобы они могли вернуться в свои семьи», - сказал Кучава.
Посол США в Грузии Келли Дегнан, обращаясь к участникам мероприятия, отметила, что США являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших в результате конфликтов или других связанных с ним проблем.
«США выделили 3 миллиона [долларов] для внутренне перемещенных лиц в Грузии, для улучшения их положения. Эти программы были сосредоточены на обеспечении их жильем, медицинским обслуживанием и разрешении других вопросов этого типа. Соответственно, сегодня важный день для осознания того, наша помощь действительно необходима этим людям», - сказала Дегнан.
- Всемирный день беженцев (World Refugee Day) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Определение понятия «беженец» закреплено в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года: это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований из-за расовой или религиозной принадлежности, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе. В более широком понимании к беженцам относят также внутренне перемещенных лиц; лиц, ищущих убежище (но еще не получивших статуса беженца); вообще всех вынужденно переселившихся из одного места в другое.
- Всемирный день беженцев призван обратить внимание мировой общественности на проблемы вынужденных переселенцев. ООН призывает людей и правительства всех стран вспомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, которые вынуждены бежать из родных мест в результате конфликтов и преследований, и не имеют возможности вернуться домой.
За сутки на Северном Кавказе умерли 26 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 358
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 358.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее по два, в Калмыкии и Дагестане зафиксировано по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 964 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.
- Краснодарский край + 111 (50 336 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 72 (55 987)
- Дагестан + 65 (34 597)
- Калмыкия + 25 (21 175)
- Кабардино-Балкария + 20 (24 594)
- Чечня + 16 (12 503)
- Адыгея + 14 (14 837)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 682)
- Ингушетия + 12 (15 988)
- Северная Осетия + 10 (17 164)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 267 860 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 19 июня, выявлено 5 299 215 заболевших коронавирусом.
Власти Чечни ответили Симоньян на заявление о похищенной Тарамовой
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев возмутился словами главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая усомнилась в озвученной местными СМИ версии о безопасности Халимат Тарамовой - чеченской девушки, похищенной 10 июня силовиками из убежища в Дагестане. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров дал ей поговорить с Тарамовой по телефону.
«Честно говоря, вызывает недоумение ваше недоверие к местным СМИ, в которых работают более тысячи журналистов, никак не заинтересованных в распространении дезинформации. Непонятно, с какой стати вы позволяете себе оскорбления в их адрес, обвиняя их в необъективности», - сказал 18 июня Дудаев.
В сделанном накануне заявлении Симоньян призвала чеченскую сторону предъявить Тарамову общественности «в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера».
«Совершеннолетние женщины моей страны имеют право жить так, как они хотят, чьими бы дочками они ни родились», - написала в твиттере главный редактор RT 17 июня.
После этого ей позвонил лично Рамзан Кадыров и соединил ее с Халимат Тарамовой, сообщила Симоньян. С ее слов, девушка «звучала спокойно и уверенно».
«У меня все в порядке, я дома. Если хотите помочь, скажите, как сделать, чтобы нам перестали звонить и перестали о нашей семье писать. Я не знаю, как это остановить», - пересказывает главный редактор RT якобы слова Тарамовой.
Как заверила подписчиков Симоньян, у похищенной чеченки «если что» есть ее номер, как и номер телефона Кадырова.
Халимат является дочерью Аюба Тарамова - приближенного Кадырова и директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Отец совместно с кадыровцами и дагестанскими силовиками на прошлой неделе вломился в квартиру-шелтер в Махачкале, чтобы забрать дочь в Чечню.
- Вскоре после случая в шелтере Тарамову показали по телевидению: чеченский телеканал «Грозный ТВ» выпустил 35-минутный специальный репортаж «о попытке похищения» девушки. На видео она говорит, что с ней все хорошо и никто не оказывает на нее давление. По ее словам, она «не помнит», как оказалась в убежище в Махачкале.
- Перед побегом Тарамова в видеообращении попросила не объявлять ее в розыск. В беседе с Кавказ.Реалии она рассказывала, что в Грозном подвергалась насилию со стороны как мужа, так и родителей: «Чуть что не так, меня сразу бьют. Я уже боялась. В один момент я подумала, что оставаться здесь дальше небезопасно, потому что была угроза моей жизни, а не просто насилие. Меня предупреждали: «Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут и убьют».
- Правозащитники подали жалобу в Следственный комитет на действия силовиков, проводивших задержание в убежище инициативной группы «Марем» в Махачкале. В день похищения Тарамовой полицейские причинили травмы трем девушкам.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.