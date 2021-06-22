Карл Нассиб стал первым игроком НФЛ, совершившим каминг-аут

Федеральная прокуратура Германии в городе Карлсруэ в понедельник сообщила об аресте на прошлой неделе гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу этой страны.

Как говорится в сообщении прокуратуры, арестованного зовут Ильнур Н. (фамилии подозреваемых в преступлениях в Германии до суда, как правило, официально не раскрываются). Он был задержан в пятницу, а в субботу суд отправил его под стражу. Дома и на работе у него прошли обыски.

Россиянин - научный сотрудник одного из германских университетов (какого именно, не сообщается). Следствие считает, что по крайней мере с октября 2020 года по июнь 2021 года он работал на российские спецслужбы. Зафиксированы три его встречи с сотрудником российской внешней разведки, на которых он передавал российскому агенту некую информацию, полученную им в университете, в обмен на денежные выплаты. Других подробностей не приводится.

Участник группы Bellingcat Христо Грозев полагает, что речь может идти об аспиранте механико-инженерного факультета университета в Аугсбурге.

Официально это не подтверждено.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг недавно в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Россия ведёт разведывательную деятельность на территории ФРГ примерно с той же интенсивностью, с которой вела её в годы холодной войны.

Интересы спецслужб России к Германии отличаются широким охватом в областях внешней политики и вооружений, обороны и участии в структурах ЕС, сказал Хальденванг.

Среди российских спецопераций на территории ФРГ Томас Хальденванг назвал убийство в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. Он подчеркнул, что методы России становятся всё более грубыми, а средства - всё более жестокими".