24-летний гражданин Грузии найден мертвым в Варшаве после двух недель поисков

24-летний гражданин Грузии Дито Хелхелаури, пропавший в Польше в середине июня, найден мертвым. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Поисковая операция с 12 июня продолжалась на озере недалеко от Варшавы. Участие в ней принимали до 180 водолазов и спасателей. Работы начались вскоре после того, как в полицию поступило сообщение о том, что молодой мужчина спрыгнул в воду с моста.

Мать Хелхелаури сообщила журналистам, что тело, обнаруженное в озере, опознал их родственник. Одновременно она рассказала, что была ознакомлена с записями с камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам дела, начатого после пропажи гражданина Грузии.

«На них видно, как он раздевается, складывает все, а затем, как прыгает, но там находились еще шесть человек… Находясь в здравом уме, по собственной воле мой сын этого бы не сделал. Он перенес такие сложные периоды, но не сделал этого», - сказала мать Хелхелаури.

Следствие по делу продолжается. Полицейские опросили как свидетелей произошедшего, так и знакомых гражданина Грузии. Кроме того, правоохранители провели обыск в квартире, где жил Хелхелаури, изъяв оттуда планшет и другие личные вещи.