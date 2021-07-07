Программа-минимум — переименование термина

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала России отказаться от законов о так называемых иностранных агентах. В качестве меньшей меры предложено сузить применение этих законов, а программой-минимум предложено переименовать сам термин. Отчёт Венецианской комиссии изучила редакция Идель.Реалии.

В документе отмечается, что это законодательство об "иноагентах" слишком расплывчато и позволяет применять его против неограниченного круга организаций. По мнению авторов рекомендаций, законы не позволяют преследовать те цели, которые, как утверждают власти России, должны преследовать. В результате происходят серьёзные нарушения базовых прав человека, включая право на самовыражение, на частную жизнь, на свободу от дискриминации.

Недавнее ужесточение этих законов, в совокупности, позволяет российским властям осуществлять значительный контроль над участием отдельных лиц в общественной жизни, отмечается в документе. Авторы предупреждают о сильном демотивирующем эффекте, который законодательные изменения могут оказать на свободное осуществление гражданских и политических прав.

России рекомендовано отказаться от законов или уточнить их действие так, чтобы вторжение в политическую жизнь, которое вели бы организации из формируемого Министерством юстиции "иноагентов" было подсчитываемым и определяемым. Властям предложено не ограничивать НКО в получении иностранного финансирование. А сам термин "иностранный агент" был назван стигматизирующим и неточным, его предложено заметить на что-то нейтральное. Ликвидацию в качестве меры контроля предложено оставить только для тех случаев, когда они всерьёз угрожают демократии.

Предложения комиссии носят рекомендательный харакетр.

Европейская Комиссия за демократию через право была образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Она сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского правового наследия.

Комиссия постепенно стала международно-признанным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере.

Часть выводов комиссии совпадает с позицией медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, неоднократно указывавшей на применение законов против компаний и лиц, не являющихся ничьими агентами. Радио Свобода, часть региональных служб РС и канал "Настоящее время" включены российскими властями в список и не согласны с этим решением.

В июне ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу юридического представительства РС в России и его генерального директора Андрея Шарого. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ-иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.