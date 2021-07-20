В центре Тбилиси возник сильный пожар в старом здании

Леван Васадзе, который недавно создал партию националистического толка «Эри», сообщил, что после длительной диагностики в Москве у него выявили тяжелое и редкое заболевание.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», политик рассказал о своем диагнозе в видеообращении на Facebook. Он не сообщил названия болезни, однако сказал, что она такая редкая, что встречается у двух человек из миллиона.

«Мне поставили диагноз тяжелого хронического заболевания, которое является одним из самых редких в мире. Я не буду называть его намеренно, чтобы не вторгаться в это личное пространство», – сказал Васадзе.

Политик подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, не пьет и не курит. Васадзе недоумевает, как у него могла появиться эта приобретенная болезнь, а также считает странным, что его состояние улучшилось после того, как он покинул Грузию.

«Странно, что с тех пор, как я уехал из Грузии, мое состояние резко улучшилось, однако, к сожалению, у меня диагностировали болезнь. После отъезда мое самочувствие стало несравнимо лучше.

Кроме того, мне очень любопытно, откуда и как узнали об этом три ультралиберальных телевидения – «Формула», «Мтавари» и «Пирвели», и почему все три подчеркнули, что я был отравлен.

Было бы хорошо, если бы кто-то поинтересовался, откуда они располагали такой информацией», – сказал Васадзе.

Бизнесмен и политик, который является критиком запада и сторонником пророссийского курса для Грузии, подчеркивает, что «не собирается менять свои планы и продолжит начатое».

Информация о госпитализации Васадзе в одну из турецких клиник появилась 24 июня. Некоторые оппозиционные к власти СМИ не исключили возможность отравления.