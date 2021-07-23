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COVID-19 в Грузии: 2460 новых случаев, 20 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5656 человек.
За сутки в стране выявили 2460 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 945 тестов: PCR-тестов – 18 526, экспресс–тестов на антиген – 20 419.
Выздоровели еще 1082 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 398 081, выздоровевших – 370 565.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,32%, за последние 14 дней составляет 5,38%, за неделю – 6,03%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8286 человек, всего использовано вакцин – 391 781.
Другие новости дня
Военный самолет США совершил пролеты вдоль побережья Абхазии
Американский разведывательный самолет накануне совершил очередной многочасовой полет вблизи аннексированного Россией Крыма, Краснодарского края, а также вдоль побережья самопровозглашенной республики Абхазия.
Как пишет «Интерфакс», это следует из мониторинга западных авиаресурсов. По их данным, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, в течение более шести с половиной часов выполнял задание, находясь в международном воздушном пространстве над Черным морем.
20 июля на Черном море были зафиксированы полеты самолета Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, самолета радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II и стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, который затем совершил пролеты вдоль линии разграничения в Донбассе.
Роскомнадзор: блокировка Прилепина в Instagram – «вмешательство в выборы»
Роскомнадзор потребовал от корпорации Facebook разблокировать инстаграм-аккаунт одного из лидеров партии "Справедливая Россия За правду" писателя Захара Прилепина, посчитав его блокировку "вмешательством в выборы в Государственную Думу".
Роскомнадзор считает, что блокировка носит "политический характер" и является "актом цензуры".
Прилепин входит в федеральную часть списка партии. На блокировку аккаунта он пожаловался в четверг - в фейсбуке. Захар Прилепин, который несколько лет провёл в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, неоднократно публиковал, в частности, призывы к силовым действиям в отношении Украины. Сам Прилепин написал: "Выключили за фотки Захарченко, Мотора, Гиви, Абхаза, ополченцев, ну и за то, что я это я. По сути, убили огромный том фоток и текстов".
В Facebook пока не объясняли причин блокировки аккаунта Прилепина. В соцсетях, принадлежащих корпорации, в том числе инстаграме и фейсбуке, действуют ограничения на распространения контента, в частности удаляются посты, содержащие, по мнению модераторов, язык ненависти или угрозы. Нередки и случаи блокировки аккаунтов - примером может служить блокировка фейсбука бывшего президента США Дональда Трампа после январского нападения его сторонников на Капитолий. Инстаграм заблокировал также аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова - в его случае это было объяснено санкциями США.
- Роскомнадзор на основании действующих в России законодательных запретов блокирует доступ к множеству сайтов, в том числе общественно-политических, как правило, оппозиционной направленности, а также предписывает соцсетям удалять посты, в которых ведомство усматривает пропаганду экстремизма. Действия российского надзорного ведомства неоднократно критиковали правозащитники и борцы за свободу Интернета.
- После того, как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, российские органы власти, включая Госдуму, Совет Федерации и ряд ведомств, тоже стали выдвигать подобные обвинения в адрес стран Запада. При этом вмешательством в выборы они считают, например, деятельность НКО-"иностранных агентов", которые занимаются мониторингом или наблюдением на выборах в России, или публикации независимых СМИ о нарушениях на выборах.
МОК извинился за изображение Крыма в составе России на сайте Олимпиады
Международный олимпийский комитет извинился за изображение Крыма в составе России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Об этом сообщили министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба и российское агентство Р-Спорт со ссылкой на представителя МОК.
Ранее в разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпийских игр на карте со странами, где болельщики могут поддержать свою национальную сборную, при выборе в списке стран Украины на карте можно было увидеть, что Крым отделен от материковой Украины линией, которой на данной карте обозначают государственные границы, передаёт Крым.Реалии. В МОК это назвали ошибкой подрядчика, которая была быстро исправлена.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Кремль апеллировал к итогам проведённого в автономной республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над его территорией Киеву.
В Абхазии освобожден от должности гендиректор «Черноморэнерго»
Гендиректор компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа освобожден от занимаемой должности. Приказ был издан вице-премьером, министром экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристиной Озган.
В сообщении пресс-службы говорится, что Логуа покинул должность по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности гендиректора «Черноморэнерго» стал Тенгиз Гирджинба, который ранее был заместителем главного инженера компании.
Михаил Логуа был назначен руководителем абхазской энергетической компании в июне прошлого года.
Аргентина заявила о критической задержке поставок «Спутника V»
Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки российской вакцины от COVID-19 из-за срыва Россией сроков поставок "Спутника V" . Об этом говорится в письме советника президента Аргентины Сесилии Никколини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутника V" за рубеж. Его опубликовала аргентинская газета La Nacion.
По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта пяти с половиной миллионов доз первого компонента и более 13 миллионов – второго. Причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент.
Издание, ссылаясь на текст письма, утверждает, что для вакцинации пожилых аргентинцев власти ожидали 10 или 11 июля поставки как минимум одного миллиона доз второго компонента вакцины. Однако партия пришла только 13 июля и в половине объема.
Аргентинские власти понимают, что Россия переживала "производственные трудности", говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.
Никколини также сообщила, что недавно президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, позволяющий закупать препараты от коронавирусной инфекции нового типа у американских компаний. Производители вакцин из США обещают поставки уже в этом году. La Nacion уточняет, что речь идет о вакцинах Pfizer.
"Мы всегда делали все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но вы оставляете нам очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Аргентины в РФПИ.
Аргентина разрешила использовать "Спутник V" в декабре прошлого года, став вторым после Беларуси иностранным государством, одобрившем его использование.
В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за "Спутник" назад.
Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещал наладить ситуацию, в том числе за счёт производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить все зарубежные заказы сейчас невозможно, а внутренний рынок будет в приоритете.
Спрос на вакцины от COVID-19 в России резко вырос на фоне третьей волны пандемии, производство вакцин внутри страны, скорее всего, не может покрыть всю потребность, отмечают участники рынка.
В подарок от США: 24 июля Грузия получит 500 тысяч доз Pfizer
В субботу, 24 июля, в Грузию поступит 500 тысяч доз вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.
Решение подарить Грузии дозы вакцины приняло правительство США. 17 июля об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ранее грузинские власти заявляли, что достигнуто соглашение непосредственно с компанией Pfizer о поэтапной доставке в страну миллиона доз вакцины. 14 июля в страну доставили 28 тысяч доз вакцины.
Белорусские фанаты развернули на батумском стадионе бело-красно-белый флаг
Белорусские болельщики в Батуми пришли с бело-красно-белым флагом, чтобы поддержать клуб БАТЭ в матче с батумским «Динамо».
Первый матч второго квалификационного раунда в рамках Лиги конференций УЕФА состоялся в Батуми, на новом стадионе «Динамо Арена», пишет сайт «Новости-Грузия».
Самый титулованный футбольный клуб Беларуси выиграл матч в Грузии с минимальным счетом: 1:0.
На 83-й минуте матча гол забил капитал белорусской команды Павел Нехайчик. После этого Нехайчик выбежал на трибуну к флагу.
Бело-красно-белый флаг или БЧБ-флаг (Бела-чырвона-белы сцяг), официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918—1919), в 1991–1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь. Считается национальным флагом Беларуси.
В последнее время БЧБ-флаг стал символом протестного движения в Беларуси против Александра Лукашенко.
Власти Беларуси называют такие флаги «экстремистской символикой» и расценивают их вывешивание как несанкционированное массовое мероприятие, за организацию которого грозит штраф или арест.
Израильтянам запретят посещать «красную» Грузию с 30 июля
Грузия, Кипр, Турция и Великобритания с 30 июля будут включены в израильский список «красных стран», запрещенных к посещению. В «красном списке» Израиля ранее были Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Кыргызстан. Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.
После возвращения из стран с высоким уровнем распространения коронавируса вакцинированные граждане Израиля должны сдать тест на COVID-19, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день, пишет Newsru.co.il.
Ранее Израиль внес Грузию в «оранжевый список». Эти страны гражданам Израиля посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших. Грузия перейдёт из «оранжевого» в «красный» список 30 июля.
Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе 20 июля признал, что страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.
В США законодатели призвали перенести визит Зеленского, чтобы встретиться с ним
Группа законодателей США, состоящая из представителей Демократической и Республиканской партий, призвала администрацию президента Джо Байдена изменить дату визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
В послании главе Белого дома четыре сопредседателя Украинского собрания Конгресса просят дать парламенту возможность встретиться с Зеленским, тогда как его приезд 30 августа придётся на период, когда законодатели будут находиться на летних каникулах. Как отмечают в письме к Джо Байдену его авторы, у них сложилось ощущение, что президентская администрация пытается помешать Конгрессу напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским.
Прозападные предшественники Зеленского на посту президента Украины – Виктор Ющенко и Пётр Порошенко – оба имели возможность выступить перед членами Конгресса в ходе их первого официального визита в Соединённые Штаты.
Детали приезда нынешнего украинского лидера администрация Байдена анонсировала 21 июля – в тот же день, когда было объявлено о достижении соглашения между США и Германией по завершению строительства в Европе в обход Украины российского газопровода "Северный поток – 2". Конгресс активно выступает против этого проекта, отмечая, что он лишит Украину крайне важных для неё доходов от транзита газа, а также ставит под угрозу её национальную безопасность.
Первый официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон состоится спустя более чем два года после его вступления в должность главы государства в мае 2019 года.
Югоосетинский политик Борис Чочиев скончался от коронавируса
На 64-м году жизни скончался югоосетинский политик Борис Чочиев.
По информации СМИ, у Чочиева диагностировали коронавирус. После ухудшения состояния здоровья, его перевезли во Владикавказ, однако североосетинские врачи не смогли его спасти.
Ранее сообщалось, что из Южной Осетии в Северную перевезли троих пациентов с коронавирусом.
Борис Чочиев был одним из самых известных политиков в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В 2001-2008 годах он был сопредседателем Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта (СКК). Занимал должности министра по особым поручениям, первого заместителя председателя правительства (2005-2008), исполняющего обязанности председателя правительства (августа-октябрь 2008 года), полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования (2008-2012).
С 2012 года Чочиев руководил администрацией президента Леонида Тибилова. В 2015-м году стал государственным советником президента. В 2017 году был освобожден от занимаемой должности Анатолием Бибиловым.
COVID-19 в Абхазии: 195 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 622 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 195 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 188 пациентов. Состояние 92 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 56 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, состояние 8 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 37, 10 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 780 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16 580 человек. К общему числу заболевших коронавирусом за все время было добавлено 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Беларуси подан иск о ликвидации ПЕН-центра во главе с Алексиевич
Минюст Беларуси подал иск в Верховный суд страны о ликвидации Белорусского ПЕН-центра.
В письме из суда, пришедшем в организацию 22 июля, говорится, что по иску Минюста возбуждено гражданское дело. Адресатов также просят явиться на допрос в 10 часов утра 20 июля для подготовки к судебному процессу. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на информацию в Фейсбуке от заместителя председателя Пен-центра Татьяны Нядбай.
Ранее в четверг стало известно, что Белорусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчете организации отмечается, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть уже чуть больше, чем за весь предыдущий год.
«Можно утверждать, что давление и репрессии, которые особенно сильно проявились с августа 2020 года, начиная с периода президентской кампании, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все более широкий круг», - заявили в ПЕН-центре.
Ранее министерство юстиции подало аналогичный иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), отмечает «Интерфакс». 14 июля в офисе ассоциации прошел обыск, после чего помещение опечатали. Были заморожены операции по счету БАЖ.
С 10-го июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.
- С августа прошлого года по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против фальсификаций на выборах и объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Тысячи участников протестов были задержаны, многие рассказали позднее о пытках и издевательствах. Возбуждены десятки уголовных дел.
- США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против официального Минска введено несколько пакетов международных санкций.
Эрик Клэптон отказался играть на концертах, куда не пустят без прививок
Британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил, что не намерен участвовать в концертах, на которые будут пускать только привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 зрителей.
Как сказал Клэптон, он не будет выступать там, где есть дискриминация публики. Комментарий музыканта появился в соцсетях, на странице итальянского архитектора и кинопродюсера Робина Монотти. В сообщении Би-би-си Монотти назван активным противником вакцинации.
В мае Эрик Крэптон сообщил, что у него была тяжелая реакция на вакцину от компании AstraZeneca. Обращаясь к Монотти, Клэптон сказал, что «пропаганда завышает безопасность вакцины». Также, по словам музыканта, он боялся, что из-за «катастрофической реакции» на прививку он не сможет больше играть.
Следующее шоу Эрика Клэптона в Великобритании запланировано на май 2022 года, на сцене Альберт-холла. Организаторы выступления уведомили, что все зрители будут обязаны проинформировать о своем ковид-статусе.
Премьер Борис Джонсон ранее заявил, что начиная с сентября посещать концерты и ночные клубы смогут только вакцинированные люди.
Эксперты подчеркивают, что выгода от вакцинации для большинства людей превышает риски. Отмечен крайне редкий побочный эффект образования тромбов, предположительно, имеющий отношение к препарату AstraZeneca, но Европейское медицинское агентство по-прежнему рекомендует эти прививки для всех возрастов.
В России в июне актер Егор Бероев открыто выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, заявив о дискриминации непривитых. На вручение телевизионной премии «ТЭФИ – Летопись Победы» Бероев пришел с нашитой желтой шестиконечной звездой, которой в нацистской Германии помечали евреев. Выступление вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые комментаторы посчитали неуместными аналогии с Холокостом и призвали наказать актера за «ковид-диссидентство».
Министр культуры Грузии отняла микрофон у журналистки оппозиционного канала
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани отняла микрофон у журналистки оппозиционного телеканала «Мтавари» Эммы Гогохия. Это произошло на открытии отремонтированного здания театра в Сенаки (регион Самегрело). Работы профинансировал благотворительный фонд «Карту», который принадлежит основателю правящей партии и миллиардеру Бидзине Иванишвили.
Министр подчеркнула, что не собирается возвращать микрофон. Более того, по словам Цулукиани, теперь на все мероприятия и презентации «Грузинской мечты» она будет ходить с микрофоном телекомпании «Мтавари». Через несколько минут после неожиданной реакции министра, Эмму Гогохия вывела из зала администрация театра.
А Тея Цулукиани посвятила случившемуся пост на своей странице в фейсбуке:
«Сегодня этим микрофоном я открываю чудесно отремонтированный фондом «Карту» Сенакский театр. Это символично. «Формуле» или «Глав-каналу» («Мтавари») придется назначить в регионе такого журналиста, который, после того, как нападет на уже вошедшего в зал респондента (который до этого ответил на вопросы в фойе), сумеет не дать кому-то так же легко себя разоружить. Не верну :)))) С этих пор с помощью этого микрофона я буду возвещать вам о сделанных делах».
Видео интервью, после которого Цулукиани забрала микрофон, опубликовал телеканал «Мтавари». Из него становится ясно, что Цулукиани не различает лого «Мтавари» от лого телекомпании «Формула». Она также говорит, обращаясь к корреспонденту: «А ну-ка скажи, «Да здравствует Бидзина!». Под конец Цулукиани просит поаплодировать Эмме Гогохия и восклицает: «Теперь я журналист, а не Эмма».
Следует отметить, что корреспондент пыталась получить от Цулукиани комментарий по поводу жалобы женщин-депутатов от оппозиции на насилие со стороны депутатов-мужчин от оппозиции. Имеется в виду инцидент в парламенте 18 июля, когда депутат Шалва Папуашвили силой оттащил от трибуны депутата от «Единого национального движения» Тину Бокучава.
Суд в Чехии приговорил белоруса к 21 году тюрьмы за участие в войне в Донбассе
Апелляционный суд в Чехии приговорил 41-летнего белоруса Алексея Фадеева к 21 году тюрьмы за участие в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Он признан виновным в терроризме. Об этом сообщает Novinky.cz.
Фадеев много лет проживает в Чехии. С октября 2014 по май 2016 года он неоднократно выезжал в Донбасс с целью поддержки сепаратистских группировок, он служил в вооружённых силах одного из сепаратистских образований.
Суд первой инстанции приговорил его за это к 4,5 годам лишения свободы. Тогда судья посчитала, что Фадеев не принимал участие в боях и вёл только вспомогательную работу. Однако прокуратура обжаловала это решение.
Защита белоруса настаивала, что с него нужно снять обвинения, так как он, как утверждается, не участвовал в боях на передовой. Утверждалось, что Фадеев поехал на Украину для защиты мирного населения.
Китай отказался проверять теорию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории
Власти Китая отказались от сотрудничества с расследованием Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса нового типа. В ходе второго этапа расследования должна была быть, в частности, проверена версия о том, что вирус мог распространиться из лаборатории в Ухане. Пекин категорически отрицает эту гипотезу и предлагает проверить версию о том, что коронавирус был завезён в страну из-за границы.
В четверг Пекин отказался согласовать вторую часть расследования ВОЗ, передаёт Reuters. "План игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке", – цитирует агентство заместителя главы китайского Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цзеня Исиня. В ходе второй стадии международные исследователи должны были получить доступ к лабораториям и рынкам Уханя, города, из которого вирус распространился по всему миру.
Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Её сторонники в основном опираются на то, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В городе, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19.
Эта версия не обязательно предполагает, что вирус был искусственно создан. Он мог быть обнаружен в природе и исследоваться учёными. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий. Инциденты, связанные с несоблюдением правил работы, происходят и в других странах, что даёт возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть её пределы.
В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет американской разведки утверждала, что не менее трех учёных из китайского Института вирусологии тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе. В апреле 2020 года о том, что первым пациентом с COVID-19 был сотрудник лаборатории, заявлял канал Fox.
Кроме того, китайские власти обвинялись в том, что долгое время замалчивали пандемию. В ходе первого этапа расследования ВОЗ Пекин долгое время не пускал в страну исследователей организации и не предоставлял им запрошенные документы. Представитель китайского МИД заявил, что у США нет доказательств этой версии. Пекин призывает ВОЗ проверить другую гипотезу о возникновении болезни: популярную в Китае версию о том, что вирус был завезён в Ухань с замороженными продуктами из-за границы.
Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 15 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова.
Активистка признана виновной в неповиновении полиции. Она была задержана накануне вечером на выходе из своего дома. Обвинение она отрицает.
С начала лета полицейские неоднократно задерживали участников Pussy Riot и обвиняли их в неповиновении полиции. Двое членов группы — Александр Софеев и Вероника Никульшина после этого уехали из России. Кузьминых заявила, что планирует это сделать. С чем связано преследование активисты не знают.
В Абхазию вновь направляется военный мобильный госпиталь РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня провел заседание Совета безопасности. Как сообщается на официальном сайте абхазского лидера, на повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и реформирования правоохранительной системы.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил членам Совбеза о ситуации и мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях, ввиду имеющейся тенденции распространения COVID-19. По информации Эдуарда Бутба, при необходимости для срочного приема больных будут подготовлены 40 мест в сухумском онкологическом центре.
Бжания сообщил членам Совбеза, что по итогам его переговоров с руководством России, в Абхазию вновь направляется военный мобильный госпиталь на 150 мест. Такая договоренность уже достигнута, заявил абхазский президент.
Бжания поручил поручения правительству и администрации президента в течение двух дней определиться с местом размещения госпиталя и созданием условий для проживания приглашенных военных медиков.
Бжания отметил, что будут изысканы все необходимые средства для организации мобильного госпиталя, а также поддержания Гудаутского госпиталя, Сухумской инфекционной больницы и других стационаров.
Он поручил премьер-министру Александру Анкваб взять на особый контроль закупку дорогостоящих препаратов для больных COVID-19. Анкваб, в свою очередь, сообщил, что в этом году на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 197 млн рублей.
Бжания также заявил, что находится на постоянной связи с администрацией президента Российской Федерации по вопросу доставки в Абхазию второй партии вакцины «Спутник-V». «Мы находимся в приоритете и этот вопрос будет решен», – сказал Бжания.
Министерство обороны России по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в октябре прошлого года. Госпиталь завершил работу в конце февраля текущего года.
Производитель презервативов выиграл суд против Грузии в Страсбурге
Компания-производитель презервативов Aiisa выиграла дело против Грузии в Страсбурге. По сообщению организации «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), которая представляла интересы владелицы компании Анании Гачечиладзе, Европейский суд по правам человека установил нарушение государством статьи 10 Конвенции (Свобода выражения мнения).
Ранее владелица компании Aiisa Анания Гачечиладзе была оштрафована на 500 лари (около 160 долларов) за неэтичную рекламу. По мнению городского и апелляционного судов, надписи и изображения на их продукции сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои.
Как пишет СОВА, ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничивших свободу выражения мнения истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10.
«Суд поясняет, что при поддержании легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенцией о правах человека, на решения общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви.
Такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарту, согласно которому «недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества посредством государственных институтов, в том числе суда».
Как говорится в сообщении, это противоречит и международным стандартам. Европейский суд повторяет, что в плюралистическом демократическом обществе те, кто выбирает свободу религии, должны принять и смириться с отрицанием другими их религиозных убеждений.
Грузия закупит дополнительную партию противотанковых комплексов «Джавелин»
Грузия в текущем году закупит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
По его словам, закупка будет осуществлена в сотрудничестве с главным стратегическим партнером страны – США.
Министр презентовал сегодня основные направления развития ведомства до 2030 года. Речь идёт об усилении бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей.
Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.
В прошлом году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».
Из Южной Осетии в Северную перевезли троих пациентов с коронавирусом
Троих пациентов с коронавирусом перевезли из Южной Осетии в Северную, сообщила главврач Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ) Индира Биченова.
По её словам, в «красной зоне» РММЦ проходят лечение 84 пациента с COVID-19.
«В палате интенсивной терапии находятся два пациента. За прошедшие сутки за пределы Южной Осетии во Владикавказ было перенаправлено трое пациентов с двусторонней вирусной пневмонией, тяжёлой степени», – отметила она.
В Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики сегодня сообщили, что выявили 38 новых случаев заражения. Число подтвержденных случаев достигло 3989, выздоровели 3552 пациента. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно жителей, погибших за время пандемии от COVID-19.
Накануне в Цхинвали сообщили, что запросили у Москвы две тысячи доз вакцины от коронавируса.
Суд в Баку дал россиянину 10 лет за участие в карабахской войне на стороне Армении
Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника, сообщает местное издание Report. Его обвиняли в обучении с целью терроризма (214-3.1. УК), участии в преступном сообществе (218.2) и незаконном пересечении границы Азербайджана (318.2).
Turan цитирует обвинительное заключение: в нем говорится, что Дубаков незаконно посетил Нагорный Карабах и участвовал в учениях в Кельбаджарском районе на стороне Армении в составе боевой организации VOMA. После этого 14 января 2021 года, по версии следствия, он приехал из Турции в Баку "с целью совершения провокаций", и был задержан: азербайджанские спецслужбы утверждают, что россиянин планировал совершить теракт в Баку.
Дубаков вину не признал, а в последнем слове Дубаков заявил, что находился в Карабахе по заданию властей Азербайджана. Также он заявил, что был привлечен к сотрудничеству азербайджанскими спецслужбами в 2018 году в Беларуси и посещал Карабах по их заданию. По словам Дубакова, в январе 2021 года его вызвали в Баку для выдачи денежного вознаграждения и новых зданий, но по прилету задержали.
По данным АПА, отбывать наказание Эдуард Дубаков будет в колонии общего режима. После отбытия наказания он будет выдворен за пределы Азербайджана.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“.
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Парламент Грузии вновь не смог утвердить председателя ЦИК
Список кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии вновь был вынесен сегодня на голосование, однако кандидаты и в этот раз не получили необходимой поддержки членов парламента.
В частности, за Георгия Каландаришвили проголосовали 83 депутата, 11 были против. Кандидатуру Георгия Сантуриани поддержали только четыре депутата, против были 11.
Кандидатуры Каландаришвили и Сантуриани будут вынесены на голосование и в третий раз. Председателя ЦИК в этом случае могут утвердить при поддержке 3/5 членов парламента (90 голосов).
Если главу ЦИК не утвердят и в третий раз, состоится еще одно голосование, на котором кандидата может утвердить простое большинстве членов законодательного органа (76 голосов). При этом срок полномочий руководителя избирательной администрации составит всего полгода.
Согласно новым правилам, председатель ЦИК может занимать свою должность в течение пяти лет лишь в случае, если получит поддержку 2/3 депутатов.
- Не получили необходимого количества голосов сегодня и кандидаты, выдвинутые на вакантные должности членов ЦИК.
Режиссёр открытия Олимпиады уволен за шутку о Холокосте
Режиссёр церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, комик Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста. Об увольнении Кобаяси накануне открытия Игр сообщил организационный комитет Олимпиады в Токио.
"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - сказала глава оргкомитета Сэйко Хасимото. Сам режиссёр извинился за свои слова тридцатилетней давности. Кобаяси признал, что его высказывания были совершенно неуместными и заявил, что он раскаивается.
На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления Кобаяси в составе комедийного дуэта он предлагает "поиграть в Холокост" и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.
Несколько дней назад прошение об отставке с должности композитора церемонии открытия Олимпийских игр подал 52-летний японский музыкант Кэйго Оямада. Решение Оямады было связано с его интервью 1994 года, в котором он признавался, что во время учебы в школе издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями.
В феврале из-за сексистских высказываний свой пост покинул глава оргкомитета, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний.
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