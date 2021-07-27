Страны Запада пытаются разорвать связи России и стран СНГ – Совбез РФ

Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев посещает Цхинвали. Гостя из Москвы принял президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.

Бибилов отметил, что Нургалиев сделал очень многое для Южной Осетии, что не может не вызвать чувства благодарности у всего народа.

«Проекты, которые вы сопровождали, всегда были обречены на успех. Мы вам за это очень благодарны. И также сегодня ваш приезд связан с развитием двусторонних отношений, в первую очередь по линии министерства внутренних дел двух государств, по разработке дальнейших планов, проведению резервных линий электропередач, что является стратегически важным для Южной Осетии», – заявил Бибилов.

Анатолий Бибилов также отметил, что проблем на сегодняшний день немало, но власти при содействии российской стороны делают все возможное, чтобы создать условия для комфортного проживания на территории Южной Осетии.

«Здесь необходимо также отметить решение о повышении заработной платы гражданам республики, которое было принято на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Все это не может не радовать, так как способствует нормализации обстановки в республике в целом», – сказал он.

При этом Бибилов подчеркнул, что открытым остается вопрос повышения заработной платы «людям в погонах».

«В эту категорию входят граждане, которые работают в Комитете госбезопасности, Таможенной службе, МЧС, прокуратуре и в ряде других структур, зарплата которых не соответствует уровню заработной платы по Северо-Кавказскому Федеральному округу», – заявил Анатолий Бибилов, попросив взять на контроль этот вопрос.

Бибилов также обратил внимание на ситуацию вокруг пандемии коронавируса, отметив, что это вызвало немало проблем и унесло жизни многих людей.

«Буквально вчера мы проводили в последний путь видного политического деятеля Бориса Елиозовича Чочиева, который не смог перенести болезнь. Коронавирус – это вызов, против которого мы должны выстоять», – отметил он.

Вместе с тем югоосетинский президент подчеркнул, что на данный момент у каждого жителя Южной Осетии есть возможность пройти вакцинацию российским «Спутник V».

Рашид Нургалиев, в свою очередь, заявил, что между российской и югоосетинской сторонами будет подписано «соглашение, которое поможет заниматься обменом информации, работать по лицам, пресекать преступления». Он также акцентировал внимание на проблеме, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в Российской Федерации идет полным ходом вакцинация против коронавирусной инфекции для коллективной иммунизации. К сожалению, нужно объективно отметить, что действительно есть большие потери. Мы всей делегацией приносим соболезнования в связи с утратой Бориса Елиозовича Чочиева. Это человек, который в непростые времена высказывался очень профессионально, и, отстаивая интересы Южной Осетии, был весьма компетентен», – добавил Нургалиев.

Сегодня же Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев возложили цветы к мемориалу Защитникам Отечества.