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Гахария назвал решение «Мечты» проявлением страха
Решение правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля, является результатом страха, считает экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
«Грузинская мечта » 28 июля неожиданно заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.
«Оценка может быть разной. Для меня это выражение страха, поскольку уже становится ясно, что правящей силе все сложнее отвечать текущим в стране вызовам. Это отражается на настрое, на решениях наших граждан. Самое плохое, что правящая партия делает все для сохранения власти, что для меня является огромным разочарованием», - отметил Гахария.
По его словам, государственные интересы перенесены на второй план, а вперед выдвинуты партийные. «Хочу подчеркнуть, неважно, что говорит или делает правящая сила, она уже не учитывает документ, подписанный вместе с международными партнерами, и это является результатом страха», - отметил Гахария.
Заявление об этом Гахария сделал после встречи с депутатом Европарламента из Германии Виолой фон Крамон-Таубадель, которая находится в Тбилиси для проведения консультаций, сообщают «Новости-Грузия».
Бывший премьер также прокомментировал предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.
«Когда мы выдвинем нашего кандидата, все увидите, что если будет второй тур, то и во втором туре мы тоже будем… Хочу сказать одно: несмотря на мои персональные симпатии и антипатии, правящая сила довела дело до того, что в выборах мэра Тбилиси поддержка кандидата не означает только избрание мэра. К сожалению, это означает поддержку того огромного политического шлейфа, который следует за каждым из этих кандидатов», - отметил Гахария.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии является действующий мэр Каха Каладзе.
- А от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. В правящей партии не считают Мелия конкурентом и рассчитывают на безоговорочную победу своего кандидата.
Другие новости дня
В «Аруаа» считают, что жителей Гали хотят пропустить в район в нарушение закона
В организации абхазских ветеранов «Аруаа» уверены, что жителей Гали с просроченными документами (форма N9) хотят пропустить в район в нарушение закона. В связи с этим оппозиционное объединение обратилось к генеральному прокурору самопровозглашенной республики Абхазия Адгуру Агрба.
В «Аруаа» говорят, что решение приняла администрация Гальского района, согласовав его с сотрудниками абхазской СГБ. Объявление о том, что жителей Гали с просроченными документами будут пропускать через Ингурский мост, 29 июля было опубликовано на фейсбук-странице ГАЛ ТВ. Сейчас это сообщение удалено.
«Мы хорошо помним, как в августе прошлого года, также незаконно, на территорию Абхазии проникли депутаты парламента Грузии в сопровождении помощника президента Абхазии. Несмотря на наши обращения, до сих пор неизвестно, на какой стадии находится расследование данного дела. И теперь, в нарушение закона «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» планируется в массовом порядке пропускать граждан иностранного государства через КПП Ингур в Республику Абхазия», – утверждают в «Аруаа».
В заявлении говорится, что граждане иностранных государств, не признающих независимость Абхазии, должны получать визы в абхазском МИДе. «Аруаа» просит Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования «с целью недопущения массовых или единичных случаев нарушения закона».
- Ранее депутат Гальского районного собрания Ольга Белоусова заявила, что намерена обратиться к спикеру абхазского парламента Валерию Кварчия по вопросу документирования жителей Гальского района. Об этом она сказала 14 июля на совещании в администрации района, которое проводил руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Белоусова отметила, что «жители района стучатся во все двери со своей проблемой».
США начали эвакуацию афганцев, работавших с американскими военными
США начали эвакуацию афганцев, которые работали с американскими военными и дипломатами в Афганистане.
В США вместе семьями прибыли бывшие переводчики и другие работники, которые опасаются преследования со стороны радикальной группировки "Талибан" (запрещена в России и других странах мира) после вывода из Афганистана войск США.
Всего Вашингтон в рамках программы эвакуации "Убежище союзников" планирует вывезти около двух с половиной тысяч афганцев, помогавших США последние 20 лет.
На выдачу специальных виз, а также на оказание гуманитарной помощи в связи с ожидаемым наплывом беженцев из Афганистана в соседние страны Вашингтон потратит примерно один миллиард долларов. Этот бюджет уже одобрен конгрессом.
По оценкам ООН, из Афганистана в ближайшие несколько месяцев могут бежать до 500 тысяч человек.
- Американская военная миссия в США началась в 2001 году. В феврале 2020 года Вашингтон и талибы подписали соглашение о мирном урегулировании в Афганистане, которое предусматривает вывод войск США и их союзников в течение 14 месяцев.
- В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана всех американских военных к началу сентября. Тогда же талибы начали активное наступление во многих районах Афганистана. По некоторым данным, группировка может контролировать до 90 процентов территории страны.
- В начале июля 2021 года американские военные покинули Баграм, свою главную авиабазу севернее Кабула.
- Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах.
Китайские власти назвали прилетевший из Москвы борт источником масштабной вспышки COVID-19
Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолёт авиакомпании Air China источником самой масштабной с начала пандемии вспышки COVID-19. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".
Во время вспышки в городе выявлены не меньше 200 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post. По оценке государственных СМИ КНР, вспышка уже сильнее, чем первоначальная в Ухане, откуда коронавирус распространился по всему миру.
Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.
Население Нанкина – 8,5 миллиона человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.
Однако китайская статистика контролируется правящей в стране компартией и её достоверность оценить практически невозможно. В частности, США обвиняет Пекин в том, что компартия долго задерживала информацию о начале пандемии, что помогло ей распространиться по миру.
- Россия – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран в мире. Только по официальной статистике в стране умерли почти 158 тысяч больных с ковидом. Многие демографы считают оценку заниженной в разы.
- По официальным данным, в России с начала пандемии выявлено 6 242 066 случаев заражения коронавирусом нового типа. В Китае – около 105 тысяч человек. Население Китая почти 1,4 миллиарда человек, плотность в крупных городах значительно превышает российскую.
Бразилия отменит контракт на поставку российской вакцины против COVID-19
Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил бразильский Минздрав.
Решение связано с задержками в выдаче разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора – агентства Anvisa.
Министерство считает, что программа вакцинации в стране может пройти без российской вакцины. При этом ситуация может поменяться, если Anvisa всё-таки выдаст лицензию на использование "Спутника V".
Соглашение об импорте 10 миллионов доз "Спутник V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях. Процесс остановился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине, пишет "Голос Америки".
Министр здравоохранения также заявил об отмене контракта стоимостью 316 миллионов долларов на поставку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin. Контракт признан недействительным, так как Anvisa не одобрила использование вакцины.
С начала пандемии коронавируса в Бразилии было зарегистрировано 20 миллионов случаев заражения и более 550 тысяч смертей.
В стране одобрены четыре препарата для вакцинации против COVID-19 – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Первую прививку получили 48 процентов жителей. Полностью вакцинированы около 20 процентов.
В Ахалгори зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщила агентству «Рес» пресс-секретарь администрации района Анжела Кокоева, вирус был обнаружен в крови свиней, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам поселка Ахалгори и села Мосабруни (Раздахан).
«Лабораторные исследования проводились в РФ. В местах, где зарегистрирован очаг инфекции, проводится полный комплекс мероприятий по её предотвращению. Всего в районе на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах пало 29 свиней», – сказала Кокоева.
По её словам, администрация района приобрела весь необходимый материал для выставления дезбарьеров в самом поселке и в селе Захори (Заккор) с целью недопущения распространения вируса на территории района.
«Проводится дезинфекция личных подсобных хозяйств при помощи средств, обладающих антибактериальным эффектом. Данные меры помогут снизить риски распространения инфекционного заболевания свиней также в целях предотвращения АЧС», – отмечает она.
Кокоева подчеркивает, что главный ветеринарный врач района Алексей Тигиев рекомендует жителям содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах.
«Он рекомендует не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными и немедленно сообщать о случаях заболевания в ветеринарную службу. Жители проводят убой своих свиней, но до этого они должны взять анализы во избежание наличия инфекционного заболевания», – заметила Кокоева.
Пресс-секретарь добавила, что из района, где зафиксирована вспышка АЧС, запретили вывоз сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясомолочной продукции.
Ранее югоосетинские власти сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах Цхинвальского района. В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия подозревают, что вспышка эпидемии АЧС связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара.
Учения в Грузии: Москва «предпримет меры для обеспечения своих интересов»
Учения Agile Spirit в Грузии с участием стран НАТО вызывают у России озабоченность, Москва предпримет необходимые меры для обеспечения своих интересов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними следим, и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для того чтобы надёжно обеспечить наши интересы», – сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Он отметил, что в последние годы количество учений НАТО увеличивается, многие из них имеют антироссийскую направленность, военное планирование альянса все больше затачивается для парирования «угрозы с востока».
Ранее учения прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва обязана принимать меры по обеспечению безопасности.
Обеспокоены проходящими в Грузии учениями власти самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
- Учения Agile Spirit 2021 стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военнослужащие, еще 700 – американские.
Диджей из Германии говорит, что подвергся нападению в Батуми на почве гомофобии
Резидент берлинского клуба Berghain и тбилисского Khidi, выступающий под псевдонимом Phase Fatale, заявил, что подвергся нападению на почве гомофобии в Батуми.
Артист, который должен был выступить сегодня в клубе Sphere, говорит, что нападавший связан с сотрудниками службы охраны этого клуба.
Об инциденте рассказал и друг Phase Fatale из Грузии. Лаша Габуния пишет в соцсети, что работал в баре клуба Sphere. Противостояние началось, когда один из посетителей не оплатил напиток. Бармен призвал его покинуть территорию клуба, после чего посетитель оскорбил его. При этом охранники и организаторы не вывели гостя с территории. Именно этот человек, вместе с двумя другими, напал на бармена и диджея после того, как они покинули клуб.
В самом батумском клубе, а также в МВД Грузии инцидент пока не комментируют.
Великобритания раскритиковала Россию и Китай за действия в космосе
Россия и Китай ежедневно создают угрозы в космосе. С таким заявлением на открытии космического командования Великобритании выступил глава штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон.
По словам Уигстона, Россия запустила в космос несколько спутников, которые имеют характеристику оружия. А Китай разрабатывает ракеты для уничтожения спутников, ослепляющие лазеры и устройства для создания радиопомех, утверждает военный.
Уигстон также отметил, что Россия и Китай запускают свои аппараты рядом со спутниками других стран. Кроме того, Москва и Пекин ведут работы, в результате которых космическая техника других государств может быть уничтожена, полагает начальник штаба британских ВВС.
Уигстон допустил, что королевство может создать собственное оружие для защиты своих космических активов.
Космическое командование Великобритании займётся военными разработками в космосе. Новая организация также будет отслеживать возможные угрозы в космосе – от космического мусора до преднамеренных атак. Командование будет работать в координации с ключевыми союзниками – США, Австралией и Францией.
- В конце 2020 года космическое командование США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. Как следует из заявления ведомства, это испытание стало частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.
- В июле 2020 года США и Великобритания обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой.
- Россия отвергает критику западных военных, настаивая на мирном характере любых космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
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Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили уступил в финале олимпийского турнира свыше 100 кг чеху Лукашу Крпалеку и принес Грузии серебряную медаль. Для Тушишвили – чемпиона мира и Европы – это первая олимпийская медаль.
Ранее грузинский спортсмен в полуфинале выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Тамерлана Башаева.
Грузинские дзюдоисты принесли стране четыре олимпийские медали: золото выиграл 21-летний Лаша Бекаури, обладателями серебряных медалей стали Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили.
Правительство Грузии приняло решение выплатить всем олимпийским чемпионам по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов). На постсоветском пространстве это самое большое поощрение от государства за золотую медаль. Выплатит ли правительство денежное поощрение обладателям серебряных и бронзовых медалей, не сообщается.
Барбершоп в Москве закрасил портрет Сталина по просьбе клиента
Барбершоп в Москве закрасил портрет Сталина по просьбе клиента, журналиста Андрея Борзенко. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
Изображение 19-летнего Сталина было нарисовано на стене заведения, расположенного в центре Москвы. Ретушированная фотография молодого революционера часто обсуждается в интернете. Людей удивляет непривычный вид Сталина — на снимке он похож на хипстера.
"Пошёл уговаривать управляющих закрасить, ввернул даже, что в соседнем монастыре был лагерь и вообще всячески ругался", — написал Борзенко в фейсбуке. По его словам, администрация сказала ему, что рисунок остался от предыдущего владельца, а новые в него "не вникали".
В январе широкий резонанс вызвало появление в Москве кафе Stalin Doner, где подавалась шаверма, названная в честь диктатора. Правозащитники отмечали, что такое обыгрывание его имени может расцениваться как неуважение к памяти репрессированных.
В 2018 году социологический центр ВЦИОМ проводил опрос об информированности россиян о репрессиях. Согласно результатам исследования, 47 процентов российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет ничего о них не слышали.
- Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с начала двадцатых годов до своей смерти в 1953 году. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", больше 30 лет занимающегося изучением темы, и внесённого российскими властями в список так называемых иностранных агентов, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллиона жителей страны.
Грузинский дзюдоист Тушишвили выиграл у россиянина Башаева, вышел в финал Олимпиады
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Тамерлана Башаева и вышел в финал олимпийского турнира свыше 100 кг. Соперником грузинского спортсмена в борьбе за олимпийское золото будет чех Лукаш Крпалек.
Отметим, что в 1/4 финала Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (Франция), а Тушишвили – бразильца Рафаэля Сильва.
Ранее грузинские дзюдоисты уже принесли стране три медали: золото выиграл 21-летний Лаша Бекаури, обладателями серебряных медалей стали Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Правительство Грузии приняло решение выплатить всем олимпийским чемпионам по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов). На постсоветском пространстве это самое большое поощрение от государства за золотую медаль.
В Грузии от коронавируса скончались еще 25 человек
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 25 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5793 человек.
За сутки в стране выявили 2712 новых случаев коронавируса. Накануне провели 39 126 тестов: PCR-тестов – 17 351, экспресс–тестов на антиген – 21 775.
Выздоровел еще 1561 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 416 338 , выздоровевших – 381 246.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,93%, за последние 14 дней составляет 6,59%, за неделю – 7,09%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 14 738 человек, всего использовано вакцин – 464 875.
Тест нового американского космического корабля перенесён из-за аварии на российском модуле МКС «Наука»
НАСА отложило второй испытательный полет нового космического корабля "Старлайнер" с 30 июля из-за аварии на новом российском модуле Международной космической станции. На только что пристыкованном модуле "Наука" накануне вечером самопроизвольно включились двигатели, из-за чего станция начала менять ориентацию в пространстве.
Проблема была решена, а ориентация скорректирована, но НАСА и создатели "Старлайнера", корпорация Boeing, решили убедиться, что МКС готова принять корабль. Запуск переносится как минимум в пятый раз, изначально предполагалось, что будет осуществлён в марте. В этот раз "Старлайнер" уже был выставлен на ракете-носителе на стартовую площадку.
Согласно планам НАСА, "Старлайнер" вместе с другим американским кораблём, "Крю Дрэгоном" Илона Маска, должны заменить для американской космонавтики российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС. Однако первый испытательный полёт корабля завершился неудачно — он не смог выйти на заданную орбиту и достичь станции.
Из-за этого второй полёт состоится без астронавтов, как планировалось раньше. Корабль должен привезти на МКС около 270 килограммов груза. Ожидается, что продолжительность полёта составит не больше 10 дней. В случае успеха, первый пилотируемый запуск корабля может быть проведён уже до конца года.
Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в Тбилиси, Кутаиси и Батуми
Иностранные граждане, не имеющие вида на жительство в Грузии, смогут пройти вакцинацию от коронавируса в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», вакцинация иностранцев происходит в трех медицинских учреждениях: тбилисской Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе, Республиканской больнице Батуми, а также в кутаисском Клиническом медико-реабилитационном центре имени Чхобадзе.
С недавнего времени включиться в программу вакцинации могут следующие группы:
- граждане других стран, находящиеся на территории Грузии легально, с момента прибытия в страну которых прошло минимум три месяца;
- иностранцы, членами семьи которых (ребенок, родители, супруг/супруга) являются граждане Грузии;
- иностранные граждане и члены их семей, которые находятся в стране по программе «Работай из Грузии»;
- студенты-иностранцы, получающие образование в Грузии; сотрудники аккредитованных в Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и члены их семей;
- проживающие на неподконтрольных властям Грузии территориях Абхазии и Южной Осетии, независимо от их гражданства;
- граждане, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, несмотря на отсутствие у них официального документа, удостоверяющего личность.
Для вакцинации иностранные граждане или лица без гражданства должны предоставить в медицинское учреждение документ, подтверждающий их принадлежность к какой-либо из вышеперечисленных групп.
«Регистрация вакцинированных лиц в электронной системе будет осуществлена только после вакцинации», – подчеркнули в министерстве.
- В настоящее время для вакцинации в Грузии используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.
Бжания обсуждает в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Накануне он встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждался «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества». В частности, на встрече поднималась тема оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи Абхазии в ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Речь шла и о вопросах реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии», – сказано в сообщении.
В Москве Аслан Бжания также встретился с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития.
Ранее Бжания заявлял, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля–начале августа.
Азербайджанский оппозиционный блогер найден мертвым в Тбилиси
Азербайджанский оппозиционный блогер Хусейн Бакиханов был найден мертвым в Тбилиси. Об этом пишет издание JAMnews.
По одной из версий, тело молодого человека нашли в квартире, где он жил. Однако часть друзей блогера, в том числе журналист Афган Мухтарлы, говорит, что Бакиханова, возможно, сбросили с многоэтажки. «Полиция подтвердила, что Бакиханов упал с высоты», – пишет Мухтарлы в Facebook.
Хусейн Бакиханов был политическим мигрантом из Азербайджана, который жил в Тбилиси и искал здесь политическое убежище. За несколько дней до смерти, 12 июля, с Бакихановым произошел подозрительный инцидент, который он описал в видео на YouTube:
Видео называется «Заговор азербайджанского правительства или случайность?». Бакиханов рассказывает, что на него напали пятеро азербайджанцев в центре Тбилиси. Он видел их за два-три дня до этого.
«Они внезапно начали оскорблять меня и нападали, если я отвечал», — сказал блогер.
Видео было записано в машине «скорой помощи». Бакиханов говорит, что он сам вызвал полицию и «скорую помощь».
На видео Бакиханов говорит, что он бежал из Азербайджана, и ему осталось всего несколько дней до получения удостоверения о статусе беженца в Грузии, пишет JAMnews.
Инцидент и информацию подтвердил в разговоре с грузинским телеканалом «Формула» родственник блогера Автандил Мамедов, которого уже допросили в полиции. Он не исключает, что смерть Бахиканова была в интересах правительства Азербайджана, и что нападавшие могли быть подосланы азербайджанскими властями.
Мамедов подтвердил, что Хусейн Бакиханов просил политического убежища в Грузии, поскольку подвергался преследованиям со стороны правительства Азербайджана и содержался под стражей в своей стране.
Хусейн Бакиханов был задержан во время акции протеста 7 мая 2021 года в Баку. Его арестовали на 15 суток. После освобождения он рассказал журналистам, что подвергался пыткам со стороны полиции. Он также сказал, что полиция пригрозила ему изнасилованием.
«Во время пребывания в Тбилиси он постоянно критиковал правительство Азербайджана в азербайджанских СМИ и на своем (Youtube)-канале», — написал в Facebook Афган Мухтарлы, который в настоящее время проживает в Германии.
Джо Байден объявил о вакцинации федеральных госслужащих
Все служащие федерального правительства США должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или регулярно делать анализы и принимать иные меры по сдерживанию распространения вируса. Об этом объявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Федеральное правительство – крупнейший работодатель, и шаг Байдена может послужить примером для частных предприятий и других учреждений на фоне роста заболеваемости из-за штамма "дельта", пишет "Голос Америки".
По словам источников, вводить обязательную вакцинацию федеральных служащих под угрозой увольнения не планируется.
По данным на 2020 год, в Соединённых Штатах насчитывается более двух миллионов гражданских госслужащих.
Национальный профсоюз госслужащих, в который входят 34 министерства и агентства, заявил, что поддерживает усилия по вакцинации от коронавируса, и призвал учреждения предоставить работникам выходные дни для того, чтобы они могли сделать прививку и оправиться от возможных побочных эффектов.
США находятся на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели более 35,5 миллионов человек. Умерли более 600 тысяч пациентов. Полностью вакцинировано почти 50 процентов жителей.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Батумское «Динамо» одержало сенсационную победу в Беларуси
Батумское «Динамо» одержало сенсационную победу в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, на выезде с крупным счетом обыграв белорусское БАТЭ.
В первом поединке, который прошел в Батуми, «Динамо» уступило белорусскому клубу со счетом 0-1.
Во втором матче на «Борисов-Арене» счет в конце первого тайма также открыли белорусы (Яблонский на 46-й минуте).
Во втором тайме футболисты грузинского клуба смогли забить четыре гола (Мамучашвили на 47-й минуте с пенальти, Фламарион на 58-й, Азаров на 74-й, Панцулая на 95-й минуте).
По сумме двух матчей батумское «Динамо» одержало победу со счетом 4:2 и в третьем квалификационном раунде встретится с турецким «Сивасспором».
В третий раунд квалификационного раунда Лиги конференций не вышло тбилисское «Динамо». Грузинский клуб с разгромным счетом 1-5 проиграл на выезде израильскому «Маккаби». Первый матч «Маккаби» выиграл со счетом 2-1.
За сутки в Абхазии от коронавируса скончались четыре человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 509 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 170 пациентов. Состояние 45 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались четыре женщины - 60, 82, 89 и 67 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 44, 20 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 735 человек. Зарегистрировано 304 летальных случая. Выздоровели 17 434 человека.
Расследование: власти Мальты ответственны за убийство журналистки
Ответственность за убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции должно нести государство. К такому выводу пришло независимое расследование. Его провели один действующий и двое бывших судей.
В расследовании говорится, что государство не признало реальных рисков для жизни журналистки, которая писала о коррупции на Мальте. Правительство создало культуру безнаказанности, что привело к падению верховенства права, считают расследователи.
Дафне Каруана Галиция занималась расследованием коррупции среди высокопоставленных чиновников Мальты. 16 октября 2017 года автомобиль, на котором она выехала из дома, был подорван. Журналистка погибла при взрыве.
Расследование ее убийства оказалось долгим. В 2019 году несколько министров правительства, включая главу кабинета Джозефа Маската, ушли в отставку из-за подозрений в связях с людьми, причастными к убийству.
За убийство журналистки осужден Винсент Маскат. В феврале 2021 года суд приговорил его к 15 годам тюрьмы. Маскат признал свою вину.
Еще двое подозреваемых в убийстве своей вины не признают. Суд над ними пока не начался.
Кроме того, обвинение в соучастии в убийстве предъявлено мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку. Он заявляет о своей невиновности.
Главред издания «Проект» Роман Баданин покинул Россию
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин покинул Россию. Об этом он сообщил в разговоре с Reuters. Издание «Проект» признано в России нежелательной организацией, а Роман Баданин включен в реестр СМИ-иноагентов.
Журналист заявил, что не собирается возвращаться на родину, поскольку там ему грозит уголовное преследование из-за работы в «Проекте». Собеседник агентства сослался на закон от 2015 года, согласно которому сотрудники «нежелательных организаций» могут быть заключены в тюрьму на срок до шести лет.
Он напомнил о судьбе своих коллег по «Проекту», которые, по его словам, стали жертвами уголовного преследования и получили от российских властей клеймо «иноагентов».
«Мы пытаемся эвакуировать персонал в одну из соседних стран», – сказал Баданин.
Он пообещал, что «Проект» продолжит фактическое функционирование в той или иной форме, однако не стал раскрывать подробности. Баданин пояснил, что большая часть коллектива будет работать за пределами России по соображениям безопасности.
«Проект» был признан «нежелательной организацией» в середине июля. Генпрокуратура сочла, что издание представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Тогда же журналистов «Проекта» Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания «Открытые медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов.
В конце июня полиция пришла с обысками к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину. Адвокаты журналистов сообщили, что обыски связаны с делом, возбужденным по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер.
На днях «иноагентом» признали и издание The Insider, а к его главному редактору Роману Доброхотову пришли полицейские с обысками, опять же, по делу о клевете. Оно было возбуждено предположительно из-за ретвита, размещенного в твиттер-аккаунте Доброхотова. Речь идет о расследовании The Insider по поводу предполагаемых связей нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с российскими спецслужбами.
- «Проект» – российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике.
- В список СМИ – «иностранных агентов» в настоящее время включены трех десятков физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – «иностранных агентах» репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.
Европарламентарии призвали «Грузинскую мечту» отменить решение о выходе из «соглашения Мишеля»
Группа депутатов Европарламента, работающих по вопросам Грузии, призывает правящую партию страны отменить свое решение по выходу из «соглашения Мишеля». Соответствующее заявление сегодня, 29 июля, распространил офис руководителя делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседателя Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марины Кальюранд.
«Мы призываем «Грузинскую мечту» отменить свое решение, призываем все политические партии работать вместе, добросовестно и во имя евроатлантических устремлений Грузии, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения», - сказано в заявлении.
Авторы заявления подчеркивают, что они «удивлены и разочарованы» неожиданным решением «Грузинской мечты» о выходе из договора, который «является важной вехой в политической жизни Грузии», а также в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Депутаты Европарламента добавляют, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет и оппозиция. Одновременно они отмечают, что «неспособность продвинуть демократию в Грузии принесет пользу только тем, кто выступает против ее евроатлантического пути».
Авторы заявления подтверждают готовность Европарламента продолжать тесное сотрудничество с парламентом Грузии, оказывая поддержку демократии, при условии, что «грузинские коллеги проявят готовность конструктивно участвовать в такой деятельности». Вместе с Кальюранд под обращением подписались постоянный докладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер, а также депутат Евпропарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель, сообщают «Новости-Грузия».
- 28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
- Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.
- Сегодня решение ГМ прокомментировал сам Шарль Мишель. Он отметил, что соглашение от 19 апреля «продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии». Одновременно президент Евросовета сообщил, что начинает встречи с политиками из Грузии, на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация.
Учения в Грузии: абхазская сторона «оставляют за собой право на адекватную реакцию»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия выражает серьезную обеспокоенность «продолжающейся военной активностью Грузии и её западных партнеров». Об этом говорится в официальном заявлении ведомства относительно военных учений Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»)
«Наблюдаемые в последние годы действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, сопровождаемые наращиванием военного потенциала Грузии, не имеют никакой военной необходимости и явно выходят за рамки здравого смысла.
Власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение «отработкой совместимости армий стран-членов НАТО» и «исполнением боевых операций» способствует повышению градуса напряженности в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности
В этой связи не следует забывать об опыте 2008 года, когда руководство Грузии во главе с М. Саакашвили, также увлеченное надеждой стать членом западного военного альянса, развязало военные действия против Южной Осетии. Итоги этой авантюры Тбилиси хорошо известны», – сказано в заявлении.
В Сухуми говорят, что грузинская сторона, демонстрируя свою лояльность США и НАТО, ведет крайне деструктивный курс, а также не желает брать на себя какие-либо обязательства по неприменению силы против Абхазии.
«Проблема совместных военных учений Грузии и НАТО находится в центре внимания абхазской стороны. Республика Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и ее западных партнеров», – говорится в заявлении.
Ранее с критикой военных учений Agile Spirit 2021 выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обеспокоены учениями и представители югоосетинских властей.
- Учения Agile Spirit 2021 стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военнослужащие, еще 700 – американские.
Михаил Саакашвили вновь анонсировал свое возвращение в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться в страну. По его словам, это произойдет еще до «референдума». Имеются в виду предстоящие 2 октября выборы в органы местного самоуправления, которые грузинская оппозиция считает референдумом по доверию правящей партии.
Как пишет СОВА, в своем видеообращении Саакашвили прокомментировал политическую ситуацию в стране и решение «Грузинской мечты» в одностороннем порядке выйти из т. н. соглашения Шарля Мишеля – документа по урегулированию кризиса, подписанного властями и частью оппозиции при посредничестве президента Европейского совета.
«Вчера Иванишвили перед всем миром заранее признал свое поражение на октябрьском референдуме. То, что он сделал вчера, беспрецедентно в новейшей истории Грузии, и единственная параллель – это то, что сделал Янукович, когда вышел из соглашения с ЕС в 2013 году. Что потом произошло с Януковичем и его бандой в Украине, все прекрасно помнят», – заявил политик.
По словам Саакашвили, «Грузинская мечта» нарушила свои обязательства, взятые не перед Евросоюзом или какой-либо политической партией, а перед грузинским народом. Экс-президент напоминает, что в соответствии с соглашением предстоящие выборы должны были решить судьбу досрочных выборов в парламент – это должно было произойти в случае, если правящая партия наберет меньше 43% голосов. Но, считает политик, когда Иванишвили «увидел, что катастрофически проигрывает, то полностью отменил это обязательство».
Далее Саакашвили утверждает, что власти намерены закрыть оппозиционные СМИ и под предлогом борьбы с коронавирусом ввести ограничения.
«Эти выборы все равно состоятся, и я выполню свое обязательство перед нацией и историей и приеду в Грузию, на этот раз до референдума. На этот раз Иванишвили не сможет растоптать грузинский народ, его власти пришел конец!», – заключил Михаил Саакашвили.
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