Почасовая система оплаты парковки начала действовать еще на четырех локациях в Тбилиси

Система зонально-почасовой парковки в Тбилиси с сегодняшнего заработает в районе Глдани, Самгори и Сабуртало, а также на территории, прилегающей к Вокзальной площади – всего 1283 парковочных мест, сообщают «Новости-Грузия».

В районе Глдани на улицах Гобронидзе и Нозадзе у станции метро «Театр Ахаметели» выделено 132 парковочных мест.

В районе Самгори, на территории, прилегающей к метростанции «Варкетили», на улицах Джавахети и Хомлели для парковки выделено 117 мест.

В районе Сабуртало обустроено 748 парковочных мест. В частности, на улице Долидзе, Техура, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе.

Что касается Вокзальной площади, то здесь выделено 286 мест - на территории, прилегающей к «Дезертирскому рынку», на улицах Абастумани, Тевдоре Мгвдели и Цабадзе.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут паркова бесплатная.

Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси с 2019 года.