МВД переквалифицировало дело о смерти гражданки Австралии в Тбилиси

МВД Грузии переквалифицировало дело о смерти 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук на «умышленное убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы. В министерстве заявляют, что активно ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по поимке виновного. Не известно, установлена ли к настоящему времени личность преступника.

Тело 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси под колесом обозрения вечером 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями, сообщает агентство «личность преступника».

Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.

Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели в субботу, в половине четвертого дня, когда она отправилась на трекинг на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: «Уберите от меня свои руки!» После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

Молодую женщину искали в течение суток как полицейские, так и волонтеры. Изначально МВД начало расследование по статье «незаконное лишение свободы».