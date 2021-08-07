«Общество врачей Грузии» призывает власти ужесточить ковид-ограничения

«Общество врачей Грузии» обратилось с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, требуя ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия». Обращение с подписями 720 врачей доступно в открытом источнике.

«Мы, врачи, видим реальную угрозу коллапса медицинской системы и дефицит фонда коек уже сегодня», - говорится в письме.

Медики считают, что эффективнее всего в этой ситуации будет ужесточение рекомендаций по ношению масок. В частности, они предлагают сделать обязательным ношение респираторов категории FFP2 и FFP3 или других медицинских масок как в помещениях, так и в транспорте.

Они предлагают запретить собрания более 10 человек, а также концерты и другие масштабные мероприятия. Кроме того, подписавшиеся предлагают ввести систему пропуска в кафе и рестораны по QR-кодам. При этом, по их мнению, объекты питания должны принимать посетителей только на открытых пространствах.

Врачи предлагают запретить посещать Грузию туристам из т.н. «красных зон» или помещать их в карантин по прибытии. Авторы обращения указывают, что среди визитеров, особенно из соседних стран, нередки факты фальсификации ПЦР-тестов и справок о вакцинации.

В «Общество врачей Грузии» предлагают загрузить семейных врачей только ведением инфицированных пациентов, сократить количество проводимых КТ легких и применять соответствующие исследования только для тяжелых пациентов. Также они предлагают отказывать в госпитализации пациентам, состояние которых оценивается, как легкое и среднее, и лечить их амбулаторно, а пациентов, состояние которых улучшилось, = незамедлительно выписывать из клиник.