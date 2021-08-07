В Грузии построят зал имени олимпийского чемпиона Лаши Бекаури

Зал имени грузинского дзюдоиста Лаши Бекаури, завоевавшего золото на Олимпийских играх в Токио, будет построен в родном селе спортсмена в Кахетии. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Лаша Бекаури – уроженец села Архилоскало Дедоплисцкаройского муниципалитета. Сегодня премьер навестил спортсмена, недавно вернувшегося в Грузию из Токио.

«Это огромная радость для нашей страны, всего народа и особенно для жителей этого региона. Хочу еще раз поздравить Лашу, этого героя, с большой победой. Это наша гордость. Сегодня я сообщил Лаше, что будет построен новый зал его имени», - приводит слова Гарибашвили Общественный вещатель.

28 июля 21-летний Бекаури завоевал золото олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 90 кг. В финале грузинский дзюдоист одолел Эдуарда Триппеля из Германии.

Правительство Грузии пообещало перечислить каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов. Ранее руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится спортсмен, подарило ему квартиру в Тбилиси.

В общем медальном зачете Олимпиады в Токио Грузия сейчас занимает 29 место. В копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), четыре серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.