В Грузии проходят мероприятия в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны

Мемориальные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны. В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба накануне началась гражданская панихида по пяти военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.

Идентифицировать граждан, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают «Новости-Грузия».

По традиции с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на Площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, председатель абхазского правительства в изгнании Руслан Абашидзе, замглавы Минобороны Грузии Григол Гиоргадзе.

По случаю 29-й годовщины грузино-абхазской войны премьер Грузии Ираклий Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.