Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в Абхазии отметили без массовых мероприятий

Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в самопровозглашенной республике Абхазия отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки в республике. Этот день в календаре республики значится как День памяти защитников Отечества.

Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

С утра к Мемориалу славы в Сухуми, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности, они возложили живые венки и цветы к памятнику. Затем цветы возложили к мемориалу первого абхазского президента Владислава Ардзинба. В 12:00 прошла общенациональная минута молчания.

В грузино-абхазской войне, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тысяч военных и мирных граждан, до 5 тысяч получили ранения, 200 человек пропали без вести. На стороне Абхазии воевали добровольцы из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, юга России и других городов, представители абхазо-адыгской диаспоры Турции, Сирии, Иордании. 15 августа в республике ежегодно торжественно отмечают День добровольца, но в этом году также из-за ситуации с коронавирусом, торжественные мероприятия отменили, состоится лишь возложение цветов к стеле добровольцев в городе Гудаута, сообщает информагентство «Рес».