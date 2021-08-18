В Грузии опять произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрели и приняли в среду ряд законопроектов, в их числе проект закона о внесении изменений в бюджет на 2021 год.

Глава бюджетного комитета Елена Джиоева пояснила, что изменения вносятся из-за строительства резервной линии ЛЭП, повышения заработной платы, а также выплат медикам «красной зоны». Как отметила Джиоева, на строительство ЛЭП выделят 191 млн. руб.

Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до тех пор, пока они не получат ответы на свои запросы от министерств по разным вопросам.

﻿В частности, Амиран Дьяконов предложил отложить вынесение постановления об отпуске до тех пор, пока не депутаты не получат соответствующие ответы от министерств по вопросу проверки казначейства РФ. По мнению Дьяконова, отказ предоставлять депутатам информацию со стороны министерств - это неуважение к депутатскому корпусу.

﻿«Депутаты от "Народной партии" предлагают снять этот вопрос с повестки дня», - сказал Дьяконов, передает "Рес".

После жарких споров депутатский корпус принял решение не уходить на каникулы.