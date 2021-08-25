Грузинская фехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала на Паралимпийских играх в Токио серебряную медаль

Компания Nord Stream AG, которая является оператором трубопровода "Северный поток – 2" проиграла суд Федеральному сетевому агентству Bundesnetzagentur, которое занимается регулированием рынка электричества, газа, телекоммуникаций, почтовых услуг и услуг железных дорог.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отказался освободить компанию от исполнения обязательных требований Газовой директивы ЕС. Следовательно, согласно решению суда, которое приводит Bloomberg, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", который является поставщиком газа по трубопроводу, а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков.



Закон, соблюдения которого в Германии требовало госагентство, предписывает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Таким образом агентство может предписать "Газпрому" разделить компанию-оператора трубопровода. Сейчас "Газпром" (точнее его дочерняя компания Gazprom international projects LLC) является единственным учредителем Nord Stream 2 AG, штаб-квартира компании располагается в швейцарском Цуге.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение суда в Кремле считают "корпоративным вопросом":

"Скорее, это корпоративный вопрос. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", – сказал он.

"Северный поток-2" – один из самых амбициозных и скандальных проектов "Газпрома". Россия с 2018 года прокладывала газопровод в Германию по дну Балтийского моря, рассчитывая, что он позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. Польша, США и ряд других стран ЕС, выступали против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину, а власти США при предыдущем президенте Дональде Трампе ввели санкции в отношении компаний, которые причастны к строительству. Это вызвало временную остановку работ.

Однако после прихода к власти в США президента Джо Байдена позиция Вашингтона по "Северному потоку-2" изменилась: строительство было возобновлено и закончено летом 2021 года.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем сказано, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.