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В России выявлено рекордное число случаев коррупции за 8 лет
Генеральная прокуратура России зафиксировала за первые шесть месяцев 2021 года 24 с половиной тысячи случаев коррупции. Это максимум за последние восемь лет, говорится в опубликованном в понедельник сборнике ведомства "О состоянии преступности в России".
Около половины случаев коррупции составляют взятки, размер которых в трети случаев не превышает 10 тысяч рублей. Чаще всего брали и давали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.
Согласно данным Генпрокуратуры, по сравнению с прошлым годом уровень коррупции в России вырос на 16 с половиной процентов. Вырос и ущерб, причиненный коррупционными преступлениями. В 2021 году он достиг почти 40 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. Стоимость арестованных по таким уголовным делам активов увеличилась практически втрое - до 45 миллиардов рублей.
Весной Генпрокуратура России представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.
В марте этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о "нечаянной коррупции". Документ предлагает освобождать чиновников и сотрудников правоохранительных органов от ответственности за коррупцию при "независящих" от них обстоятельствах. В числе таковых в законопроекте указаны стихийные бедствия, военные действия, пожары, эпидемии, террористические акты, а также другие происшествия, "находящиеся вне контроля физического лица".
Другие новости дня
США сообщили о завершении вывода американских военных из Афганистана
Американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана, сообщил в понедельник глава Центрального командования, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.
31-ое августа - последний день согласованного с талибами срока вывода из Афганистана военнослужащих США и других сил НАТО после почти 20 лет боевой операции западных союзников на афганской территории.
Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом к вернувшемуся к власти в Афганистане движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) выполнить высказанные обещания и позволить части афганцев и иностранцам безопасно покинуть страну.
За документ проголосовали 13 из 15-ти членов Совбеза, двое – воздержались. Это Китай и Россия, отмечает France-Presse.
В резолюции ничего не говорится о создании "безопасной зоны", которую упоминал президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в комментарии, опубликованном в Journal du Dimanche, Макрон отметил, что Париж и Лондон представят проект резолюции с целью наметить, под контролем ООН, безопасную зону в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в понедельник принявший участии в организованной Госдепартаментом США министерской встрече по Афганистану, подчеркнул, что руководство талибов надо оценивать по его действиям, по тому, позволяет ли оно людям беспрепятственно покидать страну. Рааб призвал все государства, участвующие в эвакуации из Кабула воздушным путём, совместно добиваться безопасных условий.
На организованной Госдепартаментом виртуальной встрече министров ряда стран, в том числе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Катара, обсуждались дальнейшие шаги по Афганистану - в связи с завершением процесса вывода иностранных военных и эвакуации зарубежных дипломатов, сотрудников НАТО, афганских граждан.
Представители Пентагона сообщили 30 августа, что с конца июля самолётами из Кабула были вывезены 122 тысячи человек. Большая часть из них покинула Афганистан с середины августа, когда талибы захватили Кабул и до этого практически все региональные столицы.
Пресс-секретарь Белого дома отмечала, что из Афганистана вывезены порядка шести тысяч американцев, и администрация президента Джо Байдена до сих пор пытается определить, сколько ещё американцев хотят выехать из страны.
ЕС рекомендовал ограничить поездки из США в связи с ростом COVID-19
Руководство Евросоюза рекомендовало приостановить необязательные поездки из США в связи с ростом там заболеваемости COVID-19.
Как отмечает «Би-би-си», впервые с минувшей зимы среднесуточное число находящихся в больницах пациентов с коронавирусной инфекцией превышает сейчас сто тысяч. Новая волна заболеваемости, которую связывают со штаммом «дельта», особенно заметна на юге США, но рост заражений отмечен по всей стране. Растет и показатель смертности – среднее число летальных исходов за сутки составляет более тысячи.
Рекомендация ЕС ни к чему конкретно не обязывает, что означает что каждая страна блока вправе самостоятельно решать, принимать ли приезжающих из Соединенных Штатов, если у них есть подтверждение о полной вакцинации, негативные тесты на коронавирусную инфекцию или при условии соблюдения карантина.
Новые рекомендации – пересмотр решения в отношении США, принятого в июне. Тогда, в преддверии высокого туристического сезона, Евросоюз снял ограничения на поездки для американцев. При этом сами Соединенные Штаты до сих пор сохраняют действующий с марта прошлого года запрет на необязательные поездки из Европы.
Также сообщается, что из списка ЕС по безопасным для посещения странам Брюссель исключил Израиль, частично признанную республику Косову, Ливан, Черногорию и Северную Македонию.
Георгий Вашадзе представил новую политическую платформу «Третья сила»
В тбилисской гостинице «Билтмор» состоялась презентация политического объединения «Третья сила», в ходе которой лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе представил членов этого объединения, сообщает Общественный вещатель Грузтт.
По словам Вашадзе, они начали формирование «Третьей силы» и членами команды являются: Григол Вашадзе (бывший председатель «Национального движения»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Тамар Кекенадзе (председатель «Свободных демократов»), Резо Кемулария, Вахтанг Иашвили, Отар Багатурия, Паата Чиковани, члены «Стратегии Агмашенебели»: Серго Чихладзе, Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Давид Секвава, Теона Чихладзе, Нана Тохвадзе.
«Это только часть команды, которую мы смогли представить исходя из действующих ограничений. Пришло время покончить с двухполюсностью, сделать новый выбор, обведите в бюллетене №1, выберите «Третью силу» и принести победу всей Грузии», - заявил Георгий Вашадзе.
Минюст Грузии с 1 сентября будет выдавать удостоверения личности бесплатно
Для обеспечения участия в процессе голосования Министерство юстиции Грузии объявляет акцию – с 1 сентября в течение одного месяца, то есть до 1 октября включительно, удостоверения личности (ID-карта) будут выдаваться бесплатно, сообщает «Новости-Грузия».
2 октября в Грузии планируется проведение местных выборов – граждане будут избирать мэров и депутатов в местные собрания - сакребуло. Для участия в голосовании необходимо удостоверение личности.
В рамках акции от уплаты сбора за ID-карту будут освобождены:
- совершеннолетние граждане Грузии, на имя которых до сих пор не выдан грузинский документ, удостоверяющий личность; а также несовершеннолетние, которым исполнится 18 лет до 1 октября;
- граждане, чьи идентификационные фотографии непригодны для использования (плохого качества) или не хранятся в электронной базе данных Агентства развития государственных услуг.
Кроме того, удостоверения личности будут бесплатно выданы:
- лицам, снятым с регистрации, если они зарегистрируются по правильному адресу;
- гражданам, зарегистрированным без адреса, если они зарегистрируются по корректному адресу;
- гражданам, у которых нет ни одного документа, имеющего юридическую силу;
- лицам, которые зарегистрированы на территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия и не имеют статуса вынужденного переселенца, при этом у них отозвали удостоверения личности.
В рамках акции граждане будут освобождены как от платы за оформление удостоверения личности, так и за фотографии для этого документа.
«Воспользоваться услугой можно только один раз. Желающие должны обратиться в Дома юстиции, территориальные отделения Агентства развития госуслуг или общественные центры. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Агентства развития госуслуг: 032 2 40 10 10», - сказано в сообщении Минюста.
Кобахидзе: Внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что внеочередные парламентские выборы в Грузии не будут назначены на основании итогов выборов в органы местного самоуправления.
«Даже если «Грузинская мечта» получит 1%, никаких парламентских выборов не будет на основании результатов выборов местного самоуправления. Этот сценарий нами не рассматривается т.к. мы не можем судить на основании абстракций. А данность такова, что мы обладаем большой поддержкой общественности, мы способны повторить и улучшить успех 2020-го», – сказал Кобахидзе Palitranews и добавил, что парламентские выборы пройдут в Грузии лишь в 2024-м году.
Оппоненты власти называют предстоящее 2 октября голосование референдумом. Согласно тексту компромиссного документа Шарля Мишеля, который «Мечта» аннулировала в конце июля, в том случае, если власти набирали на октябрьских выборах меньше 43%, в 2022 в Грузии назначались внеочередные парламентские выборы, передает SOVA.
Минздрав Грузии: Нет оснований для смягчения ковид-ограничений
Ситуация довольно сложная и оснований для смягчения ковид-ограничений нет, заявила сегодня, 30 августа, на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Чиновница напомнила, что клиники, где лечат инфицированных ковидом пациентов, переполнены.
Журналисты интересовались, возобновится ли своевременно, 4 сентября, работа общественного транспорта, которая была приостановлена с 14 августа в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди, сообщает «Новости-Грузия».
«Нет никакого основания для смягчения ограничений. На сегодняшний день ситуация довольно сложная, клиники переполнены. Все те регуляции, которые в силе, должны быть исполнены с максимальной строгостью. Совет обсудит вопрос в связи с общественным транспортом, но имеющиеся на сегодня ограничения продолжатся, как есть и как было анонсировано», - сказала Габуния.
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая стала самой тяжелой – в стране весь август фиксируется рекордное количество показаний по заражению и смертности. За 30 дней августа в Грузии от последствий коронавируса умерли уже 1509 пациентов.
Шестилетний ребенок умер от последствий COVID-19 в Тбилиси
В Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 6-летний ребенок. Информацию подтвердили в тбилисской клинике Цицишвили.
Грузинские СМИ пишут, что у ребенка были тяжелые сопутствующие заболевания – детский церебральный паралич, эпилепсия. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне заболевания коронавирусом.
Отметим, что жертвами штамма «Дельта», циркулирующего в настоящее время в Грузии, все чаще становятся молодые пациенты, беременные женщины и даже младенцы.
Абхазию посещают члены правительства Чеченской республики
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Чеченской Республики во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Как пишет «Апсныпресс», гостей принял абхазский лидер Аслан Бжания. Во встрече участвовал глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба.
Аслан Бжания поприветствовал гостей и поблагодарил руководство и народ Чеченской Республики за «многолетнюю поддержку Абхазии», в том числе и в борьбе с пандемией.
«Есть беда, а в беде мы всегда друг друга поддерживаем. Мы, конечно, эту пандемию преодолеем, и я уверен, что впереди будут светлые, добрые события», – сказал Бжания, добавив, что ждет в гости главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ахмед Дудаев, в свою очередь, от имени Рамзана Кадырова передал слова приветствия и поздравления абхазскому народу в связи с днем признания Россией независимости Абхазии (26 августа в Абхазии отмечают День международного признания).
«Мы в Чеченской Республике любим и уважаем абхазский народ с его богатой древней историей и культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями. Знаем, с какими проблемами на разных этапах истории пришлось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости», – сказал Дудаев.
Он также выразил надежду на дальнейшие еще более тесные, конструктивные и дружеские отношения между Чечней и Абхазией.
Как сообщалось ранее, в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, Абхазия получит в дар еще две машины скорой помощи. По информации министра здравоохранения Чечни, машины уже находятся на границе, и максимум через пару дней уже будут на месте.
Аслан Бжания также предложил обсудить возможности организации приезда молодых жителей Чечни на летний отдых в Абхазию, что будет способствовать «знакомству и дружбе между молодыми поколениями Абхазии и Чечни».
«Надо нам продумать, как уже на следующий год это организовать. Пусть наши дети общаются и дружат, потому что в единстве и братстве наша сила», – сказал Бжания.
В Южной Осетии за сутки от коронавируса скончался один пациент
В «красной зоне» медцентра Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 66-летний мужчина. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По её словам, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии находится один человек.
«За прошедшие сутки в медцентр республики госпитализированы два пациента с коронавирусной инфекцией», – сказала Джиоева.
Отметим, что югоосетинские власти не публикуют статистику о количестве лиц, скончавшихся от коронавируса.
Лавров: нападки на Сталина - это атака на итоги Второй мировой войны
Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что "нападки" на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью "атаки на итоги Второй мировой войны" и на прошлое России.
Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде (до 1961 года этот город носил название Сталинград) приводит агентство ТАСС.
Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По его словам, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются "извне", но кто конкретно их осуществляет - он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.
Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.
Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина - в частности, он называл "прозорливым" его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. При этом представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, комментируя сталинские репрессии, что "руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". Позднее Захарова пояснила, что этот комментарий не означает, что она считает, что "Сталин хуже Гитлера".
- Российский МИД и другие официальные лица, включая президента Владимира Путина, в последние годы неоднократно выступают с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны". Особенную критику Москвы вызвала резолюция Европарламента к 70-летию так называемого пакта Молотова-Риббентроппа, в которой говорилось о том, что СССР, наряду с нацисткой Германией, несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.
СГБ Грузии: лица, связанные с «ЧВК Вагнера», не находятся в стране
Лица, связанные с российской частной военной компанией (т.н. «ЧВК Вагнера»), не находятся в Грузии, – заявляют в Службе госбезопасности страны.
Ранее портал Inform Napalm, а затем и грузинские СМИ сообщили, что экс-военный 3-й бригады ГРУ России (ГУ ГШ ВС РФ) Кирилл Кривко, который участвовал в войне против Украины под прикрытием «ЧВК Вагнера», в 2015 году взял фамилию жены – Алёшечкин, чтобы свободно попасть в Грузию и путешествовать в другие страны.
Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в конце июня написал в Facebook, что Кирилл Алёшечкин в августе 2019 года и в июле 2020 года «насладился радушием Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях».
«Абсолютно спокойно, даже не переживая быть задержанным и экстрадированным в Украину. Ну не числится он в розыске по линии СБУ, ни по фамилии Кривко, ни по фамилии Алешечкин! Откуда грузинским спецслужбам знать, что на руках этого ур@да кровь украинских защитников Луганского аэропорта. И таких как Кривко-Алешечкин среди наемников ЧВК «Вагнер» десятки, абсолютно спокойно путешествующих по Европе и Азии», – написал Гуськов.
Руководитель информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Георгий Сабедашвили сегодня подтвердил, что ведомство получило информацию о лице, связанном с «ЧВК Вагнера» в 2019 году, он уже покинул территорию страны.
«Лицам, связанным с данной группировкой, удается проникнуть не только на территорию Грузии, но и в различные страны мира», – отметил Сабедашвили.
В СГБ также говорят, что компания, связанная с именем Кривко, не функционирует на территории Грузии и распространенная СМИ информация о бизнес-деятельности россиянина не соответствует действительности. Ведомство также прокомментировало сообщение о том, что с российской частной военной компанией могут быть связаны граждане Грузии, проживающие в самопровозглашенной республике Абхазия. По информации оппозиционного канала «Мтавари», наемниками «ЧВК Вагнера» являются Гурам Багателия, Гия Джогердишвили, Темур Учава и Славик Багателия.
«Однозначно заявляем, что большая часть указанных лиц связана с оккупационным режимом Абхазии и они не находятся на территории, подконтрольной властям Грузии. Те лица, которые не связаны с абхазским оккупационным режимом и, возможно, являются гражданами Грузии, в течение 10 лет не были зафиксированы на территории, подконтрольной властям Грузии», – заявил Георгий Сабедашвили.
Он отметил, что если лица, связанные с «ЧВК Вагнера», будут зафиксированы на территории страны, будут приняты меры, предусмотренные законодательством Грузии.
По аэропорту Кабула нанесён удар неуправляемыми ракетами
В Афганистане нанесён ракетный удар по аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация иностранцев и граждан страны в разные страны мира.
По меньшей мере пять неуправляемых ракет были выпущены по аэропорту в понедельник, передаёт канал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Все они были перехвачены установленными на территории объекта комплексами тактической противовоздушной обороны.
В распоряжении CNN оказалось видео пуска ракет из автомобиля из района Кабула, расположенного на западе от аэропорта. Машина сгорела после пусков. В ней найдены направляющие для пуска шести ракет. Шестая, предположительно, попала в здание.
По предварительным данным, никто не пострадал. Американский чиновник, говоривший с каналом, сообщил, что атаку, по всей видимости, совершили члены группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).
Организация взяла на себя ответственность за нападение смертника в аэропорту 26 августа. После взрыва погибли больше 180 человек. Американские власти предупреждают об опасности повторных атак на аэропорт.
МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику Идраку Мирзализаде
МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику с белорусским гражданством Идраку Мирзализаде. Его пребывание в стране признано нежелательным после того как он был осуждён за шутку про русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности," — говорится в сообщении. В связи с этим его нахождение на территории страны признано угрожающим общественному порядку.
Комик был арестован в начале августа на 10 суток. Поводом для возбуждения дела стало его выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Он обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.
Мирзализаде извинился за шутку перед арестом и после освобождения. Он говорил, что раскаивается за неё. При этом он отметил, что фраза, за которую его осудили, была вырвана из контекста и "звучит ужасно для неподготовленного зрителя".
В его поддержку выступали коллеги по цеху. В видео, записанном Михаилом Шацем, Данилой Поперечным, Ильёй Соболевым и другими комиками, отмечалось, что Мирзализаде в своём выступлении выступал против ксенофобии, а не поддерживал её. "Сажать за шутки – это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории," — утверждалось в их обращении. Комики провели концерт в его поддержку.
- В августе партия "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
- В том же месяце МВД запретило въезд в Россию на 50 лет гражданину Казахстана Куату Ахметову. Он — автор ютьб-канала, на котором выкладывают записи, как активисты требуют говорить на казахском от русских жителей республики.
Участник августовской войны принес российской команде бронзу Паралимпиады
Бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио выиграл член сборной Паралимпийского комитета России, принимавший участие в августовской войне 2008 года.
Как пишет ТАСС, Виталий Гриценко выиграл бронзу в беге на 400 метров. Он уступил лишь чемпиону Понгсакорну Паейо из Таиланда и канадцу Бренту Лакатошу в категории Т53, где выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
«В 2008 году Гриценко, который тогда служил в вооруженных силах РФ в звании старшего сержанта, отправили в сторону Грузии, когда начался разворачиваться конфликт, связанный с Южной Осетией. Гриценко попал под обстрел, в результате которого осколок воткнулся ему в позвоночник. Он боялся, что ему ампутируют ноги, но они остались целы, однако ходить Гриценко больше не смог. Пять лет он провел в больницах, занимавшись реабилитацией, но сумел найти себя в спорте, был готов выступать на Играх в Рио-де-Жанейро, куда не допустили всю сборную России», – отмечает ТАСС.
Сборная Паралимпийского комитета России завоевала в Токио уже 59 медалей – 17 золотых, 11 серебряных, 31 бронзовую.
Кадыров назвал Лукашенко «политиком с большой буквы»
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В своём поздравлении Кадыров не поскупился на комплименты.
"Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, волевой, мужественный и порядочный, мудрый политик, которого любят и уважают.", - говорится в посте в телеграм-канале Кадырова.
Кадыров уверяет, что "Беларусь сегодня одна из самых стабильно развивающихся стран в постсоветском пространстве".
Глава Чечни пригласил Лукашенко в Чечню и заметил, что там "его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека". Кадыров обещает встретить белорусского президента "с особым радушием".
- Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и опубликовал фото в обнимку с ним. Он назвал руководителя государства талантливым политиком и крепким хозяйственником, "который задал устойчивый курс развития Белоруссии".
- В августе 2018 года Александр Лукашенко наградил Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.
- В июне 2018 года в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор, который посетил Российский университет спецназа.
- Кадыров приезжал в Минск в сентябре 2017 года. После встречи с Лукашенко он посетил Минский автозавод и возложил венок к монументу Победы.
КНДР заподозрена в возобновлении производства оружейного плутония
Северная Корея, вероятно, перезапустила работу испытательного атомного реактора в Йонбене, использовавшегося для производства плутония для ядерного оружия, говорится в годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
У агентства нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с 2009 года, после того, как Пхеньян выслал из страны международных инспекторов. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за происходящим в основном с помощью спутниковых снимков.
“Не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года, – говорится в отчете о завод по обогащению урана с реактором мощностью 5 МВт. – Однако теперь заметен сброс охлаждающей воды, сопряжённый с работой реактора”.
О том, что зафиксированы признаки перезапуска, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению опрошенных WSJ экспертов, реактор может вновь быть использован для выработки из отработанного топлива оружейного плутония. В новом докладе МАГАТЭ также указаны признаки возобновления работы урановых рудников и обогатительной фабрики в Пхунсане.
- КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до полной денуклеаризации Северной Кореи.
- В сентябре 2018 года по итогам переговоров на саммите в Пхеньяне и встречи лидера КНДр Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, Северная Корея обещала демонтировать реактор в Йонбене.
- От возобновления работы реактора до финального цикла производства может пройти несколько лет, отмечали ранее эксперты по ядерной энергетике.
Премьер Грузии заявил о сравнительной стабилизации эпидемиологической ситуации
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».
Об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией, в последние дни она стала относительно стабильной и процесс, похоже, успокаивается. Но, конечно, мы не должны расслабляться, надо продолжать работать с максимальной мобилизацией», – сказал Гарибашвили.
Премьер-министр призвал граждан активнее проходить вакцинацию. Он подчеркнул, что задача правительства – до конца сентября вакцинировать два миллиона граждан.
«В ближайшие несколько дней будут привиты примерно миллион человек. Нашей задачей должно быть вакцинировать два миллиона наших граждан до конца сентября… Наши ученые и медики говорят, что, по их прогнозам, ситуация сравнительно стабилизируется. Нам осталось перенести еще несколько недель этого сложного периода, и с октября, по всем прогнозам, будет спокойный период, ситуация успокоится», – отметил Гарибашвили.
«Мы должны максимально охватить территорию вакцинации в регионах. Также важно вовлечение армии, военных врачей, их бригады координированы с системой здравоохранения, а в регионах они уезжают в сельскую местность, вакцинируют население на местах, что очень важно. Население показало неплохую готовность к вакцине. Существовавший ранее скептицизм постепенно уходит, но мы должны продолжать коммуникацию, мы должны говорить с населением об этом ежедневно. Ношение маски и вакцинация – это способ предотвратить закрытие страны, продолжить развитие экономики страны и позаботиться о здоровье населения», – сказал Гарибашвили.
- За минувшие сутки в стране выявили 1915 новых случаев коронавируса. Уровень выявляемости составил 8,94%. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались еще 78 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7329.
За сутки в стране выявили 1915 новых случаев коронавируса. Накануне провели 21 411 тестов: PCR-тестов – 9106, экспресс–тестов на антиген – 12 305.
Выздоровели еще 5929 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 545 033, выздоровевших – 488 661.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,94%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,04%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 17 670 человек, всего в Грузии использовано 1 164 402 вакцины.
На МКС нашли трещины ещё в одном российском модуле
Космонавты при обследовании Международной космической станции нашли несквозные трещины на самом старом модуле МКС — "Заря". Об этом сообщил руководитель полета, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. Он опасается, что со временем они начнут расползаться, учитывая, что ранее сквозные трещины были обнаружены на другом российском модуле МКС.
По словам Соловьёва, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор . "На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят",— сказал Соловьев.
В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил он. Ранее Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.
История с дырками и трещинами в российском сегменте МКС, которые становятся причинами утечек кислорода, тянется не первый год. Все началось в августе 2018 года с отверстия в обшивке корабля "Союз". В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено ещё на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции - "Звезда". Космонавты заделали её герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, двух американцев, японца и француза.
Спортсмены из Азербайджана завоевали на Паралимпиаде уже девять золотых медалей
На Паралимпийских играх в Токио команда Азербайджана уже стала обладателем девяти золотых и четырех бронзовых медалей. В общекомандном медальном зачете Азербайджан идет на седьмом месте.
Накануне золото выиграла азербайджанская парадзюдоистка Дурсадаф Керимова (70 кг), одолев в финале Зарину Байбатину из Казахстана.
Еще одно золото Азербайджану 29 августа принес толкатель ядра в категории F-53 Эльвин Астанов. Он метнул снаряд на 8,77 м, что стало рекордом паралимпиад в данной категории, пишет агентство Turan.
А копьеметатель Гамид Гейдарли 28 августа установил мировой рекорд по этому виду спорта для атлетов с ограниченными возможностями. Метнув снаряд на 51.42 м он завоевал золотую медаль игр.
Ранее золотую медаль паралимпиады завоевала дзюдоистка Севда Велиева (57 кг). Победителями олимпиады стали также парадзюдоисты Шахана Гаджиева, Вугар Ширинли, пловец Раман Салех.
Обладателями бронзовых медалей стали парадзюдоисты Ильхам Закиев и Намиг Аббаслы, штангист Парвин Мамедов. Сегодня, 30 августа параатлет Саид Наджафзаде выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 7,03 м.
Грузинские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио завоевали три серебряные медали.
Встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября
Встреча президентов США и Украины в Вашингтоне перенесена с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на Белый дом Украинская служба "Голоса Америки".
Первоначально встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме была запланирована на 30 августа, затем её перенесли на 1 день.
Источник "Украинской правды" в администрации Зеленского заявил, что новый перенос связан с выводом американских войск из Афганистана, который 31 августа должен завершиться. По его словам, "это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят".
Вывод войск из Афганистана сопровождается драматическими событиями, связанными с переходом территории страны под контроль движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) и необходимостью эвакуировать из Афганистана большое число гражданских лиц. Несколько дней назад в результате теракта в Кабуле погибли 13 американских военных.
Зеленский посетит США по приглашению Байдена. В Киеве придают визиту большое значение, рассчитывая на поддержку Соединёнными Штатами Украины в противостоянии с Россией. Зеленский заявлял, что будет вести речь и о гарантиях безопасности Украины в свете грядущей достройки газопровода "Северный поток-2", который Украина воспринимает как "энергетическое оружие" Москвы. Накануне визита группа депутатов Верховной рады и деятелей украинского гражданского общества обратилась к Байдену с открытым письмом с призывом ужесточить санкции против газопровода.
Париж, Лондон и Берлин хотят создать «зону безопасности» в Кабуле
Франция, Великобритания и Германия предлагают создать в кабульском аэропорту зону безопасности для гуманитарных операций – в частности, для эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам французского президента, в списке остаются еще "несколько тысяч афганцев, которых мы хотим защитить", и которым при талибах угрожает опасность. Создание такой зоны позволило бы международному сообществу "сохранить давление" на талибов, считает Макрон.
В понедельник проект резолюции по этому вопросу будет представлен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
Президент Франции также подчеркнул, что для эвакуации людей из Кабула необходим диалог с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), которые захватили власть в Афганистане. Однако это не предопределяет их признания, заявил Макрон в интервью телеканалу TF1.
Талибы уже отклонили предложение Франции о создании зоны безопасности в аэропорту Кабула. Представитель движения Сохаил Шахин заявил, что Афганистан – независимая страна, и в этом нет необходимости. "Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании?" - задался вопросом представитель "Талибана" в эфире французской радиостанции France Inter.
Шахин утверждает, что "каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если пожелает", для этого потребуются соответствующие документы, в частности, паспорт и наличие визы. Он также заявил, что у талибов нет черного списка людей, которых они собираются преследовать.
О том, что афганские талибы начали составлять чёрный список людей, которые помогали США и их союзниками, сообщило 19 августа агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН.
Талибы заняли Кабул 15 августа на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. В кабульском аэропорту началась массовая эвакуация иностранных миссий и сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.
Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан. Многие их союзники , в том числе Великобритания, Германия и Франция уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана.
Мощный ураган «Ида» обрушился на побережье Луизианы
Мощный ураган «Ида» в воскресенье обрушился на побережье южного американского штата Луизиана. Синоптики характеризуют его как ураган 4-й категории из 5 возможных - скорость ветра достигает 240 километров в час.
Такая скорость ветра над сушей - редкость. Ураган «Катрина», который 16 лет назад причинил большие разрушения и привел к многочисленным жертвам в крупнейшем городе Луизианы Новом Орлеане, имел 3-ю категорию, то есть был слабее, чем «Ида». Власти штата утверждают, что нынешний ураган - самый мощный за последние более чем 150 лет. Ураган «Ида» неожиданно усилился в ночь на 29 августа, находясь над Мексиканским заливом.
После «Катрины» в штате были отремонтированы дамбы и сооружены новые защитные сооружения, которые должны не допустить масштабного затопления жилых районов. Тем не менее, «Ида», как ожидается, станет серьезным испытанием для штата. Власти организовали масштабную эвакуацию из районов, оказавшихся под угрозой. Всего эвакуированы десятки тысяч человек.
На этот раз главный удар стихии не приходится на Новый Орлеан, и власти штата рассчитывают на то, что дамбы выдержат.
Президент США Джо Байден, посетивший в воскресенье оперативный штаб, назвал ураган смертоносным и заявил, что тяжелые последствия для побережья неизбежны - по его словам, электроснабжение в пострадавших районах могут восстановить лишь спустя несколько недель. Он заявил, что власти приложат все усилия для борьбы с последствиями стихии.
Ситуацию осложняет тяжелая ситуация с COVID-19 в штате, где ощущается недостаток мест в больницах в связи с резким ростом числа заболевших в последнее время. Масштабное перемещение людей, как опасаются в Луизиане, также может вызвать рост числа зараженных.
Под угрозой также нефтедобывающая отрасль, в частности крупнейший в США терминал по отгрузке сырой нефти, расположенный в водах Мексиканского залива неподалеку от побережья. Сейчас практически все работы по добыче и отгрузке нефти остановлены.
Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
Умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) бельгиец Жак Рогге. Ему было 79 лет. О кончине бывшего президента сообщил МОК. О месте и причинах смерти Рогге не сообщается.
Жак Рогге - в прошлом спортсмен, член бельгийской национальной команды по парусному спорту на трех Олимпиадах, также был игроком сборной Бельгии по регби. Его основная профессия - хирург-ортопед. Рогге возглавлял МОК с 2001 до 2013 года. Он был восьмым президентом комитета. Во время его президентства прошли три летних и три зимних Олимпиады.
В заявлении преемника Рогге на посту президента МОК Томаса Баха говорится, что Жак Рогге был «выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК».
В президентство Рогге на сессии МОК в 2007 году Сочи был избран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Эти Олимпийские игры прошли уже после того, как Рогге покинул пост главы МОК.
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