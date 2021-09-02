«Третья сила» выдвинула кандидата на пост мэра Тбилиси

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке предложил обсудить историю. При этом президент признался, что не считает себя экспертом в этой области, поэтому это будет не урок, а беседа.

В разговоре со школьниками президент России в очередной раз затронул тему Второй мировой войны и победы советского народа. В прошлом году Путин также посвятил этой теме открытый урок 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Однако президент России не упомянул об этой дате, говоря лишь о Великой Отечественной войне, то есть о начавшемся в 1941 году советско-германском конфликте.

Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим, и "судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", и призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы было меньше жертв.

Продолжая беседу об истории, Путин отметил, что "российская государственность на протяжении прошлого века дважды рассыпалась". Если бы не эти два события — революция 1917 года и распад СССР, в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, сообщил президент.

Поговорил Путин со школьниками и об интернете. По словам российского президента, сейчас появилось много разных источников информации, в том числе "интернеты" и "рунеты", но не всей информации, там опубликованной, можно доверять, ведь это не мнение "настоящих истинных специалистов", а часто "людей, которые выдают себя за таковых".

Один из школьников попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Президент несколько раз переспросил, что тот имеет в виду, предположив, что школьник просит его что-то подписать. Как пишет Сибирь.Реалии, сейчас у видеоблога 10-летнего Егора уже в 2 раза больше подписчиков, чем до разговора с Путиным.