Ртвели 2021: в Кахетии переработано 37 тысяч тонн винограда

В Кахетии переработано 37 тысяч тонн винограда, почти треть которого – это виноград, подпорченный градом в конце августа, сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальное агентство вина.

Сезон сбора урожая – ртвели, и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи. К этому времени переработано 10,3 тысячи тонн винограда сорта «саперави», 22 тысячи тонн «ркацители», 1,8 тысяч тонн «кахури мцване», а также небольшое количество винограда других сортов. «По состоянию на 4 сентября 2020 года в Кахетии было переработано до 4 тысяч тонн, что почти в девять раз меньше количества ныне переработанного винограда», - подчеркнули в ведомстве.

Более 15 тысяч тонн – виноград, поврежденный во время града, выпавшего 26 августа. Из-за стихии были повреждены виноградники на 4,6 тысячах гектаров в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели. Местные фермеры потеряли от 10% до 90% урожая.

Государственная «Компания управления урожаем» принимала поврежденный виноград на девяти локациях в Кахетии до 3 сентября включительно. Уже сейчас за виноград, отправленный на переработку (как побитый, так и непобитый), до 3,3 тысяч фермеров получили более 35 миллионов лари.

2 сентября град в Кварели и Телави повторился, в результате чего были повреждены виноградники на 180 гектарах. «Компания управления урожаем» обещает принять и эту партию. По решению правительства Грузии закупочная стоимость побитого винограда составит 0,8 лари на сорт «ркацители», а на «саперави» – 1 лари за килограмм. Виноградари, урожай которых был уничтожен полностью, получат компенсации – 3 тысячи лари на гектар виноградника.

Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.

В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари. С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – «ркацители» и «кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.