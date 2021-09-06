В Цхинвали оправдали двухлетнюю блокаду Ахалгори коронавирусом

В парламенте самопровозглашённой республики Южная Осетия подрались депутат от партии власти «Единая Осетия» Ацамаз Бибилов и оппозиционер Заза Дриаев. Поводом послужила словесная перепалка на последней сессии парламента: провластные депутаты предприняли попытку внести ряд изменений в регламент работы законодательного органа, в том числе изменить кворум для его работы с 2/3 от общего состава до 18 присутствующих (из 34 возможных). Оппозиция воспротивилась этому, и во время разбирательств Заза Дриаев назвал представителей «Единой Осетии» «мочалками».

На следующий день, 2 сентября Ацамаз Бибилов пригласил в рабочий кабинет Зазу Дриаева побеседовать и, по распространенной информации, неожиданно для последнего нанес ему два удара по щекам. Тот схватился за ножницы, но драку удалось остановить сбежавшимся на крик работникам парламента.

«Нынешний режим можно смело называть криминальным. Если его представители нападают на депутатов в стенах парламента, то чего ждать другим людям. Когда президент звонит и лично угрожает депутату парламента, а потом другой депутат, пытаясь угодить шефу, бьет человека старше себя, то это абсолютное дно. Моральное и политическое. Заза Дриаев назвал партию беззаконников «мочалками». Но народ характеризует их и другими, намного более жесткими словами», – прокомментировал ситуацию в своем Facebook-аккаунте оппозиционный депутат Давид Санакоев.

Он рассказал, что свидетелем угроз президента Анатолия Бибилова в адрес Зазы Дриаева стали несколько человек, которые слушали их разговор по громкой связи.

«Если они [окружение президента] предлагают нам такой формат отношений и такие методы разрешения спорных ситуаций, то пусть объявят об этом, чтобы мы были готовы. Но хотелось бы сохранять элементарные принципы депутатской этики», – добавил Санакоев.

Сам Заза Дриаев заявил изданию «Кавказ.Реалии», что воздержится от комментариев по поводу потасовки с Ацамазом Бибиловым, но при этом вкратце рассказал о телефонной беседе с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым.

«Об инциденте с коллегой говорить не буду. Мы с ним сами спокойно разберемся, нужно лишь время. Ну а повторять содержание разговора с президентом Бибиловым, наверное, будет затруднительно, учитывая, какую лексику при этом он использовал. Если коротко, были угрозы и требования извиниться перед депутатами [членами фракции «Единая Осетия»]. Для первого лица республики такая форма общения неприемлема, но это уже похоже на политическую агонию. Самое неприятное, что своими действиями он разделяет парламент», – отметил Заза Дриаев.

Инцидент в своем Telegram-канале прокомментировал журналист Руслан Тотров, которого в январе избил замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов. Тотров назвал режим Анатолия Бибилова «провалившимся, агонизирующим».

«(Он) будет идти на паскудства любого толка перед апрельскими выборами президента. До участников этой клики начало понемногу доходить, что песенка их спета, отсюда и приступы неконтролируемой агрессии вкупе с отчаянными околополитическими метаниями», – пишет Тотров.