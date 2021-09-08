ЕС финансирует восстановление дороги в Гальском районе

Евросоюз финансирует восстановление дороги в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. На месте проведения работ установлен соответствующий баннер – с флагом ЕС и надписью на английском и абхазском языках.

Как заявили «Эху Кавказа» в представительстве ЕС в Грузии, дорожные работы осуществляются в рамках проекта реабилитации «Ингури ГЭС».

«После ремонта тоннеля «Ингури ГЭС», который был успешно завершен в апреле 2021 года, продолжаются дальнейшие работы по реабилитации подъездных дорог, механического оборудования и удалению осадка из водохранилища. Этот проект направлен на то, чтобы помочь производить чистую и устойчивую энергию для людей по обе стороны административной границы», – заявила заместитель руководителя отдела сотрудничества представительства ЕС в Грузии Каталин Герман.

Гендиректор «Ингури ГЭС» Леван Мебония рассказал «Эху Кавказа», что речь идёт о 14-километровом участке от Ингурского моста до расположенной в Гальском районе инфраструктуры электростанции. Дорога проходит по нескольким селам, соответственно, обновленной инфраструктурой смогут воспользоваться и местные жители.

«Строится бетонная дорога. Трехкилометровый участок уже завершен, полностью работы завершатся до конца года», – говорит Мебония.

Европейский фонд реконструкции и развития (EBRD) выдал на восстановление «Ингури ГЭС» кредит в размере 38 млн евро. Евросоюз дополнительно выделил на проект грант объемом 7 млн евро.