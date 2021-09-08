Мишель в разговоре с Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины

Политическая и экономическая стабильность Армении напрямую связана со стабильностью Грузии и региона в целом, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.

«Приветствую моего друга, моего коллегу премьер-министра Никола Пашиняна. Для меня огромная честь принимать его в Грузии. Я еще раз хочу поздравить господина премьера с победой на выборах, которую он одержал недавно. Это, безусловно, является хорошей возможностью начала новой эры для Армении и армянского народа. Я ознакомился с новым видением премьера, которая связана только с развитием, со стабильным развитием его страны и с благополучием армянского народа», – заявил Гарибашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинский премьер подчеркнул, что Карабахская война была сложным вызовом для всего региона.

«Но сейчас, ознакомившись с новым видением премьера, я верю, что этот вызов преобразится в новую возможность, в возможность, которая принесет благополучие Армении и армянскому народу. Я также хочу сказать, что для нас огромное значение имеет как политическая, так и экономическая стабильность Армении. И это напрямую связано со стабильностью нашей страны и региона в целом. Соответственно, нашу общую региональную цель я бы описал тремя словами – это мир, стабильность и благополучие, которые объединяют все три страны региона», – отметил премьер.

По словам Гарибашвили, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе и недавно доказала это делом. В начале июня Азербайджан освободил 15 пленных – граждан Армении, задержанных во время конфликта, при активном посредничестве Грузии. В ответ армянская сторона передала Азербайджану через премьер-министра Грузии карты минных полей.

«Этот успешный прецедент дает нам основание для оптимизма сделать еще больше. Я еще раз подтвердил премьеру полную готовность Грузии продолжить роль активной медиации для того, чтобы доверие было восстановлено. Доверие, которое очень важно и является основной основ нашего будущего сотрудничества», – подчеркнул Гарибашвили.

Он отметил, что стороны готовы рассмотреть идеи нового сотрудничества и новые проекты.

«Нашим общим видением и усилием должно стать то, что постепенно мы должны превратить этот регион в регион новых возможностей, развития и мира, и мы продолжим работать именно в этом направлении», – заявил Гарибашвили.

Отметим, что это первый визит Пашиняна в Грузию после переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах в Национальное собрание республики его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов.