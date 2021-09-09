МВД: Налетчик на «Банк Грузии» в Кварели обвинен в терроризме

Соединённые Штаты охарактеризовали как временный или переходный кабинет возглавляемое талибами афганское правительство в Кабуле.

"Никто в администрации, ни президент, ни кто-либо из службы национальной безопасности не стал бы утверждать, что талибы прислушиваются и уважают членов мирового сообщества. Они пока никак не убедили в этом", - заявила, говоря о позиции администрации президента США Джо Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после в основном виртуальной встречи с представителями руководства Германии и еще около 20 стран, что новое правительство Афганистана будут оценивать по его делам, и легитимность "ещё надо заслужить".

Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Этот объект использовался как пункт приёма рейсов с тысячами эвакуированных из Афганистана людей после захвата там власти "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено).

"Талибы ждут международного признания, но любое признание, любую поддержку ещё надо заслужить", - подчеркнул госсекретарь США.

Талибы установили контроль над Кабулом и почти всеми афганскими провинциями к середине августа. Этому предшествовало несколько месяцев их боевых побед над афганскими правительственными силами после начала полного вывода из страны войск международной коалиции во главе с США.

Состав нового правительства Афганистана талибы объявили 7 сентября. В кабинете, в котором нет ни одной женщины, доминируют давние боевики "Талибана". Они заявили, что намерены вернуть страну к строгим нормам шариата. Возглавил структуру находящийся в "чёрном списке" ООН Мулла Мохаммад Хассан Ахунд. Другой член кабинета Сираджуддин Хаккани руководит формированием, внесённым США в список террористических организацией. Он также указан в перечне разыскиваемых ФБР лиц.

Бежавший из Афганистана после падения Кабула президент Ашраф Гани в среду, 8 сентября, выступил с новым заявлением, попросив прощения у афганцев за внезапный развал правительства. Он вновь отверг утверждения, что покинул Афганистан с миллионами долларов в чемоданах. Гани также повторил, что на его экстренном отъезде настаивали советники по безопасности, предупредившие о риске кровопролития, в случае если он останется в стране.