Суд не разрешил второму президенту Армении Роберту Кочаряну выехать в Россию

Суд не разрешил второму президенту Армении Роберту Кочаряну, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, выехать в Россию. Об этом сообщается на странице возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» в Facebook.

Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян сообщил Радио Азатутюн, что представил ходатайство рассматривающей дело Кочаряна судье Анне Данибекян, которая, рассмотрев его в письменной форме, отклонила.

«Правящая партия России «Единая Россия» около недели назад направила лидеру блока «Айастан», второму президенту Роберту Кочаряну приглашение посетить Москву. Ожидалось, что в ходе визита, который начнется 19 сентября, с российской стороной будет обсуждаться не только межпартийное сотрудничество, но и широкий круг вопросов. Однако суд первой инстанции Армении отказал Роберту Кочаряну в выезде за границу. Мы вынуждены отменить визит.

Мы стали свидетелями очередного давления властей на суд, что направлено на ограничение политической деятельности блока «Айастан». Мы расцениваем происходящее как очередное проявление узкой личной мстительности власти и новое доказательство полного отсутствия государственного мышления», - говорится в сообщении блока «Айастан».