МВД Грузии отрицает вмешательство в предвыборную кампанию

МВД Грузии отрицает вмешательство своих сотрудников в ход предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 сентября.

На днях телеканал «Формула» сообщил, что по заданию правящей партии «Грузинская мечта» перед муниципальными выборами влиятельных чиновники МВД направили в разные регионы страны. По версии журналистов, таким образом силовики «контролируют» регионы, и подобные мероприятия служат запугиванию избирателей.

«Министерство внутренних дел – политически нейтральное ведомство и распространение СМИ подобной ложной информации служит целенаправленной дискредитации полиции», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД отмечают, что их главные задачи – это защита правопорядка и обеспечение проведения выборов в свободной, демократической и безопасной среде.

Ранее министерство подписало меморандум о сотрудничестве с ЦИК Грузии. Согласно меморандуму, силы полиции должны быстро реагировать на вызовы с избирательных участков и обеспечивать безопасность на местах в день голосования, сообщает «Новости-Грузия».

При этом, по закону, сотрудники полиции не могут постоянно находиться на участке. Им позволено только приехать на вызов и после наведения порядка покинуть его. Процесс голосования во время присутствия сотрудников полиции прекращается.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.