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МВД Грузии отрицает вмешательство в предвыборную кампанию
МВД Грузии отрицает вмешательство своих сотрудников в ход предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 сентября.
На днях телеканал «Формула» сообщил, что по заданию правящей партии «Грузинская мечта» перед муниципальными выборами влиятельных чиновники МВД направили в разные регионы страны. По версии журналистов, таким образом силовики «контролируют» регионы, и подобные мероприятия служат запугиванию избирателей.
«Министерство внутренних дел – политически нейтральное ведомство и распространение СМИ подобной ложной информации служит целенаправленной дискредитации полиции», - говорится в заявлении ведомства.
В МВД отмечают, что их главные задачи – это защита правопорядка и обеспечение проведения выборов в свободной, демократической и безопасной среде.
Ранее министерство подписало меморандум о сотрудничестве с ЦИК Грузии. Согласно меморандуму, силы полиции должны быстро реагировать на вызовы с избирательных участков и обеспечивать безопасность на местах в день голосования, сообщает «Новости-Грузия».
При этом, по закону, сотрудники полиции не могут постоянно находиться на участке. Им позволено только приехать на вызов и после наведения порядка покинуть его. Процесс голосования во время присутствия сотрудников полиции прекращается.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Другие новости дня
В центре Москвы проходит несогласованная акция КПРФ
В Москве на Пушкинской площади проходит несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выражают несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия «Единая Россия».
Как передает корреспондент Радио Свобода, пока что акция проходит спокойно. Выходы в метро не перекрыты, ограничений для пешеходов нет. Из громкоговорителей на площади транслировали песню «Дядя Вова, мы с тобой». Полиция предупреждает о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Лидера партии Геннадия Зюганова на митинге нет. Он принимает участие во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным.
На мероприятие пришли члены прокремлевского движения НОД. Они известны своими провокациями в отношении участников оппозиционных акций.
Московское отделение КПРФ подавало заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре российской столицы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.
Накануне акции в Москве были задержаны несколько человек, среди которых координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На них составили административные протоколы по статье за нарушение порядка проведения митинга.
В субботу Удальцова арестовали на 10 суток. По словам оппозиционера, суд признал его виновным в организации несогласованной акции 25 сентября. Удальцов намерен обжаловать решение. По словам лидера «Левого фронта», он анонсировал в соцсетях встречу с избирателями. В знак протеста Удальцов объявил голодовку.
Патриархия Грузии: пусть никто не удивляется, если Церковь объяснит пастве, что делать на выборах
Пресс-секретарь Патриархии Грузинской православной церкви протоиерей Андрия Джагмаидзе обратился к телекомпаниям и людям, «которые за ними стоят». В эфире канала Патриархии «Единоверие» он прокомментировал скандал вокруг предполагаемой утечки данных из архива Службы госбезопасности, сообщает SOVA. Записи свидетельствуют о тотальной слежке за гражданами, в том числе за духовенством.
Джагмаидзе раскритиковал ТВ (судя по всему, его адресат – оппозиционные СМИ), заявив, что они распространяют неподтвержденную информацию. По его словам, в случае выявления нарушений в Церкви будут приняты соответствующие меры. Кроме того, протоиерей обвинил телекомпании в том, что они стремятся вовлечь Церковь в политику.
«Кто люди, стоящие за этими телевидениями? Мы задаем им вопрос: действительно ли вы хотите, чтобы Церковь обо всем говорила? Действительно ли вы хотите, чтобы перед выборами мы все разжевали и рассказали своим прихожанам, что думаем о вас? Вот мы понаблюдаем еще несколько дней, какая будет риторика, какой будет пафос, и, возможно… после этого пусть никто не удивляется, если Церковь четко объяснит своей пастве, что делать на этих выборах», - сказал пресс-секретарь патриархии.
- Напомним, 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Служба госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов.
- Ранее патриархия уже комментировала скандал с утечкой. В заявлении говорилось, что большая часть материалов основана на лжи. В части файлов ложь и правда перемешаны (вероятно, сознательно), а часть из них содержит правду, отметили в ГПЦ.
Туристический сектор Грузии готовится к введению ковид-пропусков
Представителей туристического сектора и сферы гостеприимства Грузии знакомят с принципом работы новой онлайн-платформы для распознавания ковид-статуса граждан, сообщает Служба инспекции труда Минздрава Грузии.
Портал covidpass.moh.gov.ge заработал в Грузии 14 сентября. С помощью этой платформы информацию о ковид-статусе как граждан страны, так и иностранных путешественников можно узнать по специальному QR-коду. Власти рассчитывают, что сайт поможет поэтапно внедрить в стране систему ковид-пропусков.
Глава инспекции труда Бека Перадзе проводит встречи с представителями разных отраслей, чтобы предоставить им информацию о новой системе. По его словам, беседа с работниками сферы туризма была очень плодотворной.
«Представители отрасли хотят, чтобы приложение было внедрено, и были определены зеленые зоны, которые, с одной стороны, позволят им поддерживать экономическую активность в случае любых эпидемиологических осложнений, а с другой стороны, обеспечат безопасность потребителей», - сказал Перадзе.
Глава инспекции труда не исключает, что в будущем именно новая система позволит полноценно работать бизнесу, в том числе объектам питания, которые сейчас не могут принимать гостей после 22:00.
Ожидается, что на первом этапе система ковид-пропусков будет использоваться добровольно. В том случае, если она хорошо зарекомендует себя, координационный совет определится с дальнейшими действиями, сообщает «Новости-Грузия».
Как пояснил Перадзе, «зеленый статус» будет присваиваться тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; тем, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста; тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом; тем, кто дважды вакцинирован.
В Шереметьеве задержали защитницу прав мигрантов Валентину Чупик
Правозащитницу Валентину Чупик в ночь на субботу, 25 сентября, задержали в аэропорту Шереметьево после прилета из Армении. Об этом Радио Свобода сообщил соратник Чупик Александр Ким.
Чупик – гражданка Узбекистана. В России она проживала в статусе беженца. На границе после прилета ей выдали уведомление о лишении статуса и запрете на въезд до 2051 года. По словам Кима, Чупик успела сообщить ему о задержании и выслать фотокопии документов, выданных ей на границе (имеются в распоряжении Радио Свобода). Затем связь с задержанной пропала.
Чупик в России занималась защитой прав мигрантов. Коллеги правозащитницы полагают, что задержание – это месть за активную гражданскую деятельность.
Соратники опасаются, что Чупик могут отправить в Узбекистан, и допускают, что на родине ее ожидают преследование спецслужб и пытки. По мнению коллег, Чупик необходимо отправить в третью страну.
По данным МВД, за первые шесть месяцев 2021 года в Россию не пустили почти 99 тысяч иностранных граждан. Подробностей ведомство не приводит.
- Валентина Чупик переехала в Россию в 2006 году после Андижанских событий в Узбекистане. Чупик сообщала, что ей угрожали сотрудники спецслужб. В 2009 году Чупик получила в России статус беженца. В Москве Чупик основала правозащитную организацию «Тонг Жахони» (Утро мира), которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, столкнувшимся с незаконными задержаниями полицией и депортацией, невыплатой зарплаты и другими нарушениями прав приезжих работников.
Следком РФ задержал двух подозреваемых в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
Сотрудники Следкома России вместе с представителями ФСБ, МВД и Росгвардии задержали уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. По данным правоохранительных органов, они принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.
Ведомство указывает, что Елакаев и Мусаев входили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».
«Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - уточняет пресс-служба Следственного комитета. - Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».
- В августе 1999 года различные вооруженные группировки, в том числе «ногайский джамаат», объединились под руководством Басаева и Хаттаба и вторглись в Ботлихский район Дагестана. Это послужило началом второй чеченской войны. При нападении погибло более 280 военнослужащих, еще 800 получили ранения.
- Задержанный весной житель Сочи Александр Пономаренко также обвиняется в нападении на Ботлихский район. Он отрицает свою вину, утверждая, что вообще никогда не был в Дагестане, и жалуется на пытки.
- К уголовной ответственности за действия против федеральных войск во время войн в Чечне 1990-2000-х годов привлекают в том числе тех, кто получил амнистию. Кавказ.Реалии подробно писал об одном из таких случаев в отношении братьев Идаловых.
- Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Суд в Италии освободил лидера каталонских сепаратистов Пучдемона
Суд в Италии отпустил из-под стражи лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона. Адвокат рассказал, что его экстрадицию в Испанию обсудят на заседании в октябре.
Пучдемона задержали в пятницу, 24 сентября, на острове Сардиния по запросу испанских властей. Теперь итальянский суд хочет установить, обладал ли политик правом на неприкосновенность в момент ареста. На Сардинию он приехал в качестве члена Европарламента для участия в культурном фестивале.
В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях, а также считают его главным организатором референдума о независимости Каталонии. Голосование прошло в 2017 году. Мадрид посчитал его незаконным, а Конституционный суд страны запретил проводить референдум.
Когда власти распустили парламент Каталонии, Пучдемон бежал из страны. Несколько его соратников были приговорены в Испании к тюремным срокам. Летом нынешнего года они были амнистированы, однако на Пучдемона это решение не распространяется.
В начале сентября The New York Times и другие СМИ сообщали о том, что соратники Пучдемона могли обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. По данным журналистов, советник Пучдемона встречался в Москве с действующими представителями спецслужб и властей.
Россия неоднократно заявляла, что не занимается вмешательством в дела иностранных государств.
Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились в два раза
За последние две недели темпы вакцинации против коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает «Новости-Грузия».
За последние пять дней в стране сделали всего 68 364 прививки, в среднем по 12-14 тысяч уколов день. 24 сентября прививки сделали 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии провели 25 132 прививки.
В целом по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1 729 672 прививки от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 762 231 человек, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 34,1% взрослого населения.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Накануне, 24 сентября, сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором сообщили о состоявшейся в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и постоянный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации, а также возможные дальнейшие шаги. Сопредседатели заявили о своей неизменной решительной поддержке всего комплекса необходимых действий и шагов, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.
24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и строительству мира Розмари Дикарло и Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Анн Линде, представив им свои усилия за последний год, включая последние развития.
Сопредседатели приветствуют первую встречу министров иностранных дел двух стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе. Сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом – для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием».
В Северной Осетии отмечают День Республики и День города
Массовые гуляния, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России, и 237-летию Владикавказа начались в столице Северной Осетии, сообщает 15-й Регион.
Праздничные площадки развернулись на набережной по улице Кесаева. Там проходит фестиваль осетинских пирогов, на котором лучшие пекари проведут мастер-класс по выпечке всеми любимого национального блюда. Кроме того, на набережной открылась ярмарка с товарами от местных производителей: молочными продуктами, колбасами, мороженым, фруктами, овощами и предметами художественного промысла.
Жители и гости города смогут принять участие в «Нартских играх», открытом городском турнире по быстрым шахматам и танцевальном вечере (ирон хъазт). Для детей откроют спортивные площадки, организуют различные мастер-классы, также будет работать летний кинотеатр.
В этот же день состоится концерт с участием оркестра национальных инструментов «Иристон» государственной филармонии под управлением Олега Ходова, вокальной группы «Уацамонга», ансамбля танца «Амонд», инструментального ансамбля «Нартон», ансамбля гармонистов и других творческих коллективов республики.
Впервые в Северной Осетии пройдет фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма «Рон». Свои коллекции традиционной этноодежды и варианты ее стилизации представят 18 мастеров и дизайнеров Юга России и других регионов нашей страны. Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом.
Партия Гахария заявила об обстреле автомобиля кандидата в регионе
Неизвестные обстреляли автомобиль кандидата в мэры Цагери от партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об инциденте заявила один из лидеров политического движения Натия Мезвришвили. Она возложила ответственность за случившееся на правящую партию и силовые ведомства, передает SOVA.
Сам мажоритарный кандидат Бесо Бенделиани заявил, что поздно вечером 24 сентября припарковал машину у своего дома, а утром обнаружил повреждения. По словам оппозиционера, ни он, ни его соседи выстрелов не слышали. Бенделиани связал случившееся с предстоящими 2 октября выборами в органы местного самоуправления.
Мезвришвили также исключила связь обстрела машины с личной деятельностью однопартийцы, подчеркнув, что это связано исключительно с его политической деятельностью.
«Партия «За Грузию» практически лишена возможности вести предвыборную кампанию. Сегодня на рассвете, за неделю до выборов, была обстреляна машина кандидата в мэры Цагери Бесо Бенделиани. Ответственность за это полностью лежит на руководстве «Грузинской мечты», на [Ираклии] Кобахидзе, [Кахе] Каладзе, [Ираклии] Гарибашвили, которые ежедневно оправдывают насилие и поощряют язык ненависти. Естественно, ответственность за это несут также министр внутренних дел [Вахтанг] Гомелаури, генеральный прокурор [Ираклий] Шотадзе, поскольку они не реагируют на системные преступления», - заявила Мезвришвили.
Она добавила, что бездействие «Мечты» в том числе привело к таким инцидентам как в Дманиси, когда было совершено нападение на сторонников оппозиции во время предвыборной кампании. По факту ранения двух активистов холодным оружием задержан сын местного кандидата правящей партии. «Теперь это привело к обстрелу автомобиля в Цагери. Никто не знает, к чему все это приведет в день выборов», - добавила член партии «За Грузию».
Канада освободила из-под домашнего ареста финдиректора Huawei
Верховный суд в Ванкувере прекратил процедуру экстрадиции и освободил из-под домашнего ареста финансового директора и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Телеканал CBC сообщает, что Мэн Ваньчжоу заключила сделку с прокуратурой США и частично признала вину в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Суд в Канаде отклонил запрос Вашингтона о выдаче топ-менеджера США.
По данным СМИ, Мэн Ваньчжоу вылетела из Ванкувера в китайский город Шэньчжэнь. Там находится штаб-квартира Huawei.
Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в 2018 году. По данным следствия, топ-менеджер ввела в заблуждение банк HSBC, не сообщив о бизнесе Huawei в Иране. Таким образом, банк мог непредумышленно нарушить американские санкции в отношении Тегерана.
Через две недели после задержания Мэн Ваньчжоу отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов. Финансовому директору Huawei грозила выдача США. 24 сентября стало известно, что американский Минюст и представители Huawei договорились о возвращении Мэн Ваньчжоу в Китай.
После освобождения Мэн Ваньчжоу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о возвращении из Китая на родину канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спавора. Они были арестованы в Китае вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу. Канадцев обвинили в краже и продаже китайских государственных секретов. В августе китайский суд приговорил Майкла Спавора к 11 годам тюрьмы.
Спасатели эвакуировали десятки туристов из отрезанной от внешнего мира Тушетии
Спасатели эвакуировали из высокогорной Тушетии несколько десятков туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Иностранных граждан и местных туристов доставили в безопасное место на вертолете пограничной полиции. С этой целью сегодня утром было выполнено несколько рейсов.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая c Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
В Грузии зафиксировано 1 597 новых случаев коронавируса, умерли 38 пациентов
Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 34 331 теста, отсюда 17 205 на антигены и 17 126 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 597 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 605 360.
Что касается показателя положительности, то по состоянию на 24 сентября, дневной показатель положительности составляет 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, а за 7 дней – 6,17%.
За последние сутки выздоровели 1 189 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 573 542.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 38 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 8 787 человек.
Из выявленных за сутки 1 597 новых случаев коронавируса 497 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 84, в Имеретии - 278, в Квемо Картли – 102, в Шида Картли – 119, в Гурии – 50, в Самегрело и Земо Сванетии – 153, в Кахетии - 220, в Мцхета-Мтианети - 49, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 12.
На данном этапе в Грузии 23 005 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 656 человек, в том числе в Тбилиси – 1 711, в Аджарии – 494, в Имеретии – 948. Тяжелых пациентов – 1 066, в том числе в Тбилиси - 408, в Аджарии – 125, в Имеретии – 298. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 300 лиц, в том числе в Тбилиси - 169, в Аджарии – 34, в Имеретии – 32.\
В клинических гостиницах находятся 906 человек, в том числе в Тбилиси – 453, в Аджарии – 260. На дому лечатся 17 443 человека, в карантинном пространстве - 45 человек, в том числе в Тбилиси – 36, в Аджарии - 9. На данном этапе на самоизоляции находятся 18 773 человека.
Более 60% учителей в Грузии сделали прививку от коронавируса
65% учителей, а также административного персонала государственных и частных школ Грузии прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
Как отмечают в ведомстве, в последние месяцы в сотрудничестве с грузинским представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) среди педагогов проводилась информационная кампания по вопросам прививок. «В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9% до 65%, и их количество растет с каждым днем», - заявляют в министерстве.
С целью содействия ходу вакцинации во всех центрах иммунизации в Грузии открыты дополнительные кабинеты для представителей сектора образования. Там педагоги могут сделать прививки без предварительной регистрации любой вакциной, доступной в стране.
К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год 2021-2022 начался в школах Грузии в дистанционном формате. Ожидается, что к очной форме занятий учреждения вернутся 4 октября.
Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. Массовый характер кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 24 сентября в стране сделали 1 715 073 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 751 410 человек, что составляет 26,3% взрослого населения страны, передает «Новости-Грузия».
Премьер Грузии на Генассамблее ООН призвал положить конец российской оккупации
«Сегодня мы обращаемся ко всем с просьбой положить конец незаконной оккупации Россией суверенных земель Грузии», - с такими словами премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к мировому сообществу с трибуны 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По словам главы правительства, Россия не только оккупирует 20% территории Грузии, но и активно пытается подорвать ее национальные устремления о вхождении страны в европейскую и евроатлантическую семьи. Гарибашвили призвал международное сообщество к совместным действиям по реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях.
«В этом году Европейский суд по правам человека своим решением признал Российскую Федерацию оккупантом двух регионов Грузии, страной, осуществляющей реальный контроль над ними. Именно на нее была возложена ответственность за нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Сегодня с этой трибуны я призываю международное сообщество к совместным действиям и реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях. Призываю совместными усилиями способствовать выполнению Соглашения о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года при посредничестве ЕС».
Премьер-министр также заявил, что Россия продолжает процесс «ползучей аннексии» и т. н. бордеризации, передает SOVA.
«Это включает похищения людей, незаконные задержания, незаконные ограничения свободы передвижения и лишение права на образование на родном языке, особенно в Гальском районе. Во время пандемии это сделало практически невозможным эвакуацию людей для оказания медицинской помощи», - добавил глава правительства.
Обращаясь к мировому сообществу, Ираклий Гарибашвили призвал: «Все должны четко понимать причины этого: заранее спланированная этническая чистка с целью изгнания этнического грузинского населения. Этому нужно положить конец».
Премьер Грузии выступил на Генассамблее ООН с мирной инициативой
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает SOVA. В своей речи глава правительства, кроме прочего, говорил о ситуации в регионе, заявив о важности обеспечения мира: «Мы предлагаем на Южном Кавказе «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности в нашем регионе».
По словам премьера, Тбилиси готов принять международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включатся Грузия, Армения, Азербайджан и международные партнеры.
«С геополитической точки зрения важность Черноморского региона значительно растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного состязания. Это микромир управления конфликтами: если тут сохранятся мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности нашего региона».
По словам Гарибашвили, этот формат будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общие интересы вместе с американскими и европейскими партнерами. Он отметил, что устойчивый мир и общая стратегическая перспектива на Южном Кавказе принесут пользу всему Черноморскому региону, а также обеспечат стабильность для более широкой архитектуры европейской безопасности.
«Давайте начнем строить доверие небольшими шагами, а затем перейдем к решению других региональных и глобальных вопросов», - добавил премьер-министр Грузии.
Коронавирус в Абхазии: 112 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 536 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 66 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1960 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 265 человек. Зарегистрировано 411 летальных случаев. Выздоровели 22 318 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
СМИ: глава СКР по Пермскому краю мог покончить с собой из-за Бастрыкина
Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев мог совершить самоубийство из-за давления и «разноса» от главы федерального ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Baza со ссылкой на коллег погибшего.
Как пишет издание, приезд Бастрыкина в Пермь, связанный с массовым убийством в местном государственном университете, «обернулся показательными «казнями» для множества сотрудников местного СК. Некоторых из них отстранили от работы, кабинеты других, по словам очевидцев событий, перевернули верх дном. Итогом визита Бастрыкина стало совещание, которое он провел за несколько часов до гибели Сарапульцева. Источники Baza, присутствовавшие на нем, рассказали, что глава СК «разнес подчиненного, как мальчишку», фактически обвинив его на глазах подчиненных в произошедшем в ПГУ. Сарапульцев в ответ попробовал возразить, что «следователи не имеют никакого отношения к этому делу», чем привел Бастрыкина в еще большую ярость. Вскоре после совещания руководитель пермского СК отправился домой и покончил с собой».
В свою очередь издание «Коммерсант», также ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Сарапульцев оставил предсмертную записку, в которой назвал себя «грешным», попросил прощения у Иисуса Христа и отметил, что «пожил достаточно». СМИ утверждает, что никаких проблем на службе у начальника СК по Пермскому краю не было, однако в прошлом году он уже пытался покончить с собой. По данным «Коммерсанта», «одной из причин самоубийства Сарапульцева могло стать скрытое психиатрическое заболевание».
Издание также утверждает, что совещание с участием Бастрыкина прошло за сутки до гибели пермского следователя, и что никаких претензий Сарапульцеву глава федерального ведомства не высказывал, более того - «улетая в Москву, Бастрыкин тепло попрощался с ним, пожав ему руку». После этого Сарапульцев якобы устроил ужин с ближайшим окружением, на котором, как пишет «Коммерсант», «было выпито немало спиртного», следы которого в итоге нашли в крови погибшего.
Другие СМИ отмечают, что большинство коллег характеризуют Сарапульцева положительно, и что жил он в скромном по меркам чиновника его уровня «двухэтажном коттедже без излишеств с участком в 12 соток».
Талибы намерены вернуть жестокие телесные наказания в Афганистане
Террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» намерено возобновить практику применения жестких наказаний для преступников в Афганистане – речь идет об отрубании рук и смертной казни. Об этом заявил в интервью Associated Press один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби.
«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», – сказал Тураби. Он добавил, что такое наказание имеет сдерживающий эффект. По словам представителя «Талибана», новые власти еще не решили, будут ли наказания исполняться публично.
В период предыдущего правления талибов в Афганистане за убийство предусматривалось наказание в виде казни, за кражу – отрубание руки, за разбой на дороге – отрубание руки и ноги. Тогда «Талибан» приводил наказание в исполнении публично, в том числе и на спортивном стадионе Кабула. В предыдущем правительстве талибов Нуруддин Тураби возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.
«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе, но мы никогда ничего не говорили о законах и о наказаниях, которые используются в других странах, – заявил Тураби. – Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном».
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Посол ЕС: мне жаль, что лидеры «Грузинской мечты» и ЕНД проявили агрессию друг к другу
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал события перед офисом ЕС в Тбилиси 23 сентября, сообщает SOVA. В тот день между председателями правящей «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и оппозиционного «Единого национального движения» Никой Мелия произошла перепалка.
«Вчера, чтобы обсудить текущий избирательный процесс, я вместе с представителями стран-членов ЕС провел индивидуальные встречи с лидерами политических партий, как это часто бывает перед выборами. Мне очень жаль, что перед представительством [ЕС] лидеры двух партий проявили агрессию по отношению друг к другу. Однако я приветствую тот факт, что один из них извинился перед обществом и призвал к спокойствию.
Меня также встревожила ситуация с безопасностью, созданная после противостояния перед офисом представительства, по поводу которой у меня была коммуникация с соответствующими государственными службами.
Позвольте мне повторить послание, которое я высказал на прошлой неделе: я осуждаю факты насилия в предвыборном контексте и призываю к их скорейшему и всеобъемлющему расследованию. Также прошу стороны проявить сдержанность.
В день выборов, который состоится в Грузии на следующей неделе, всем избирателям должна быть предоставлена возможность реализовать свои демократические права и проголосовать свободно, мирно и в обстановке, свободной от насилия или давления. Правительство Грузии и политические партии несут важную ответственность за обеспечение реализации этого права».
- Напомним, консультации в представительстве Евросоюза в Тбилиси были назначены на фоне скандала с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии – оказавшиеся в распоряжении журналистов материалы могут свидетельствовать о массовой слежке за гражданами и, в том числе, за западными дипломатами со стороны спецслужб. Кроме того, встрече предшествовали инциденты с нападениями на оппозиционеров в преддверии выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 2 октября.
- Когда председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вышел со встречи в офисе ЕС и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга. Позже Кобахидзе извинился перед общественностью за слова, которые произнес, заявив, что не сдержался во время провокации, устроенной оппозиционером.
Захар Прилепин отказался от мандата депутата Государственной думы
Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата. Он передаст его кандидату Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика.
Как пишет «Газета.Ru», Прилепин намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, которое началось 22 сентября и займет 7-8 месяцев. Он также готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, если такое поступит.
Источник в окружении политика рассказал Znak.com, что «исходя из своих амбиций Прилепин нацелен на президентскую кампанию». Секретарь президиума центрального совета СРЗП Александр Казаков заявил изданию, что «в нашей политической системе из Госдумы невозможно перейти на большие посты». «Поэтому если идти на президентский пост, то либо с позиции губернатора, либо с позиции министра», – сказал Казаков.
Суд отправил за решетку напавшего с ножом на активистов оппозиции в Дманиси
Болнисский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на сторонников оппозиции в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли), сообщает Общественный вещатель.
28-летний Давид Дауташвили – сын кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Дауташвили. По данным МВД Грузии, 21 сентября во время предвыборной встречи в Гантиади Давид Дауташвили «по политическим мотивам» ранил ножом двух человек – М.О. и Ш.С. Оба получили серьезные телесные повреждения.
Накануне Дауташвили предъявили обвинения по статье «нанесение тяжких телесных повреждений двум лицам», которая предусматривает лишение свободы на срок от девяти до тринадцати лет.
На сегодняшнем заседании, проходившем в дистанционном формате, адвокат Дауташвили Гия Мачитадзе заявил, что его подзащитный признает обвинения, отрицая при этом политическую подоплеку инцидента. По его словам, действия Датуташвили были продиктованы желанием «помочь своему отцу, жизнь и здоровье которого были в реальной опасности».
Одновременно сторона защиты говорила об отсутствии доказательной базы для применения заключения в качестве меры пресечения. Суд эту позицию не разделил.
Защита также говорит о психологических проблемах обвиняемого. Мачитадзе просит учесть, в каком эмоциональном состоянии находился молодой мужчина в момент совершения преступления. По требованию адвоката назначена экспертиза.
- Драка между сторонниками оппозиции и партии власти произошла во время встречи кандидата в мэры Дманиси от ЕНД, действующего мэра Георгия Татуашвили с жителями села Гантиади. После потасовки с ножевыми ранениями были госпитализированы два человека - активисты «Единого национального движения». В правящей партии считают, что массовая драка и поножовщина на предвыборной встрече стали следствием провокации. Между тем оппоненты власти связывают инцидент с агрессивной риторикой «Грузинской мечты».
После слов Эрдогана об аннексии Крыма в турецких томатах нашли вирус морщинистости
Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. 23 сентября сотрудники ведомства провели переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Российские власти попросили "принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции".
Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев "превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов" во ввозимой продукции.
Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. 29 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.
22 сентября Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает "аннексию Крыма". 20 сентября МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.
Россия неоднократно приостанавливала ввоз продуктов в страну из различных стран, используя эту меру в качестве инструмента внешней политики. Так, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.
- В 2019 году был введен временный запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, а также усилен "контроль безопасности" ввозимого грузинского вина. Официальная причина — угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества грузинских вин. Возможная причина — рост антироссийских настроений в результате скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.
- В 2016 году Россия запретила ввозить ряд фруктов и овощей из Турции. Это произошло после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.
Саакашвили вновь пообещал вернуться в Грузию, но ждет от своих сторонников активности
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.
«Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша ничем не поможет», – заявил он в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.
Саакашвили вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.
«Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс», – отметил политик.
При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.
«Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу», – сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.
«Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии», – подчеркнул Саакашвили.
Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) «Единого национального движения», председателем которого является на сегодняшний день Ника Мелия, почти ни у кого «не прощупывается пульс».
- 6 сентября Саакашвили в соцсетях анонсировал приезд на родину в ближайшее время – к местным выборам 2 октября, напоминает «Интерфакс».
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