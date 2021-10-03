В сакребуло Батуми у оппозиции будет 19 депутатов, а у «Грузинской мечты» - 16 

Согласно итогам муниципальных выборов 2 октября, в сакребуло Батуми проходят по пропорциональной системе представители четырех партий. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на данные счетной комиссии Аджарии на 17:00.

В городской совет второго по величине города Грузии проходят следующие партии: правящая «Грузинская мечта», «Объединенная оппозиция – Единое национальное движение», «За Грузию» и «Лело».

По информации с 79 окружных комиссий в Батуми к этому времени, «Грузинская мечта» получила 39,42% (29 789 голосов), «Национальное движение» 38,3% (28 970 голосов), партия Георгий Гахария «За Грузию» – 10,4% (7 587 голосов), «Лело» - 3,2% (2447 голосов).

В Батумском сакребуло 35 мест. Соответственно, «Грузинская мечта» сможет получить 12 мест по пропорциональной системе. К ним прибавятся еще четыре депутата, которые, согласно предварительным данным, выиграли выборы в мажоритарных округах.

Также, по предварительным данным, «Объединенная оппозиция – Национальное движение» получит 12 мест в сакребуло по пропорциональному списку и еще три места мажоритарных депутатов. В сумме оппозиционные партии получат в Батумском сакребуло 19 мандатов, а «Грузинская мечта» - 16 мандатов.

Исходя из этого, во время принятия решений по тому или иному вопросу в городском совете особое значение будет иметь то, какую позицию займут представители партии Гахария.