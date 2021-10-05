Мобильные пункты вакцинации появятся в регионах Грузии

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса начнут обслуживать жителей еще нескольких регионов Грузии. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге сегодня, 5 октября, передает «Новости-Грузия».

Пункты вакцинации, оборудованные в автобусах, некоторое время назад заработали в трех городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Рустави.

«С целью повышения интенсивности вакцинации и обеспечения максимальной доступности вакцинации мобильные бригады будут посланы в разные населенные пункты разных регионов, чтобы предоставить сервис желающим сделать прививку гражданам на месте», - заявил Гибрадзе.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.

По состоянию на 5 октября, в Грузии провели 1 826 786 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 835 645 человек, что составляет 29,3% взрослого населения страны. В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились. За сутки в стране в среднем проводят 8-10 тысяч прививок.