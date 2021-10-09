Празднование Тбилисоба отменено в знак скорби по жертвам трагедии в Батуми

Празднование Тбилисоба в этом году не состоится. Столичные власти отменили все мероприятия в знак скорби по жертвам обрушения дома в Батуми. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Из-за пандемии коронавируса в этом году традиционный осенний праздник сбора урожая должен был пройти 24 октября только в виде одного гала-концерта и церемонии награждения почетных жителей Тбилиси.

«В эти тяжелые минуты Тбилиси стоит рядом с Батуми. По решению нашей команды, мероприятие, которое должно было пройти в телевизионном формате по случаю Тбилисоба, отменено», - пишет Каладзе на своей странице в Facebook.

Мэр сообщил, что деньги, выделенные из бюджета на проведение Тбилисоба, будут перечислены в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим в Батуми. Речь идет примерно о полумиллионе лари (166 тысяч долларов), передает агентство «Новости-Грузия».

Семиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в здании было 12 квартир.

К настоящему времени известно о восьмерых погибших и двух пострадавших. Поиски одного человека под завалами продолжаются.

11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.