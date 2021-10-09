Сотни сторонников ЕНД опротестовали результаты муниципальных выборов в Зугдиди

Несколько сотен сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» собрались сегодня в Зугдиди, чтобы опротестовать возможные факты фальсификации результатов первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Лидеры ЕНД анонсировали митинг в Зугдиди 8 октября, после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов. По его итогам, оппозиция потеряла гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. В ЕНД считают, что результаты были сфальсифицированы. Они утверждают, что при помощи главы окружной избирательной комиссии Миранды Месхи в пользу кандидата «Грузинской мечты» засчитаны были бюллетени, признанные недействительными.

К митингу присоединились многие лидеры ЕНД, включая председателя партии Нику Мелия. Его отец Анзор Мелия лидирует в борьбе за пост мэра Зугдиди. Формат акции был изменен из-за обрушения жилого дома в Батуми. Организаторы решили отказаться от мегафонов и динамиков. Начался митинг с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Протестующие опустили государственные флаги, некоторые зажгли свечи, другие – фонарики смартфонов.

По словам Ники Мелия, в партии много думали о том, стоит ли проводить сегодняшний митинг, но, в конце концов, решили «поднять голос против несправедливости государства». «Мы не можем допустить, чтобы наше молчание помогало власти переписать результаты», - заявил Мелия.

Сторонники «Нацдвижения» провели шествие к зданию окружной комиссии. На месте было мобилизовано большое количество полиции. Несмотря на заявленный «молчаливый» формат акции, периодически собравшие скандировали «Миша», выражая таким образом солидарность с заключенным экс-президентом страны и основателем ЕНД Михаилом Саакашвили. Мать политика Гиули Аласания также присутствовала на мероприятии.

К настоящему времени митинг завершен. Свою следующую акцию ЕНД планирует провести в Тбилиси 14 октября. Ее главным требованием станет освобождение Михаила Саакашвили.

Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам первого тура выборов мэра Зугдиди Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его основной конкурент, кандидат правящей «Грузинской мечты» Мамука Цоцория – 41,2%. В Зугдиди и еще 19 городах и районах Грузии, где ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов пройдет 30 октября.